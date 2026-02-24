Tuyên bố mới của Tổng thống Putin về bộ ba hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định "bộ ba hạt nhân" là ưu tiên tuyệt đối để duy trì vị thế siêu cường và răn đe chiến lược của Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

Trong thông điệp nhân ngày Bảo vệ Tổ quốc 23/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục nâng cao năng lực quân sự và công nghệ, trong đó bộ ba hạt nhân là “ưu tiên tuyệt đối” trong vấn đề này, theo RT.

Trong bài phát biểu qua video, ông Putin đồng thời ca ngợi các quân nhân vì sự tận tụy trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Tổng thống Nga cam kết sẽ tăng cường sức mạnh cho lục quân và hải quân dựa trên kinh nghiệm thực chiến từ xung đột tại Ukraine, đồng thời nâng cao mức độ sẵn sàng chiến đấu trên tất cả binh chủng với sự hỗ trợ từ nền khoa học và công nghệ cao của Nga.

“Việc phát triển bộ ba hạt nhân - yếu tố bảo đảm an ninh cho Nga và cho phép chúng ta thực hiện hiệu quả nhiệm vụ răn đe chiến lược cũng như duy trì cân bằng quyền lực trên thế giới - vẫn là ưu tiên tuyệt đối của chúng ta”, ông Putin nhấn mạnh.

Bài phát biểu được đưa ra chưa đầy một tháng sau khi Hiệp ước New START - thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng còn hiệu lực giữa Nga và Mỹ - hết hạn.

Hiệp ước này được ký năm 2010, giới hạn mỗi bên chỉ được phép triển khai tối đa 1.550 đầu đạn hạt nhân chiến lược trên 700 hệ thống phóng, đồng thời yêu cầu thanh sát trực tiếp định kỳ.

Dù hiệp ước đã hết hạn, Moscow nhấn mạnh rằng họ không có ý định “là bên đầu tiên thực hiện các bước leo thang” hoặc gia tăng số lượng đầu đạn, với điều kiện Mỹ cũng có cách tiếp cận tương tự.

Trước đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ mong muốn đưa Trung Quốc vào các thỏa thuận hạt nhân tương lai, nhưng Bắc Kinh đã bác bỏ đề xuất này, cho rằng điều đó “không công bằng và không hợp lý”, lập luận rằng kho vũ khí của họ nhỏ hơn nhiều so với Nga và Mỹ.

Cốt lõi sức mạnh hạt nhân của Nga chính là “bộ ba hạt nhân”, bao gồm các lực lượng vận chuyển chiến lược trên bộ, trên không, trên biển và hàng nghìn đầu đạn hạt nhân chúng mang theo.

Bộ ba hạt nhân là thuật ngữ chỉ sự kết hợp của tên lửa đạn đạo liên lục địa trên đất liền, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và máy bay ném bom chiến lược, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Các hệ thống này đảm bảo lực lượng hạt nhân của một quốc gia không thể bị phá hủy trong cuộc tấn công phủ đầu.