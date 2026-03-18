Lý do giám đốc chống khủng bố Mỹ quyết phản đối chiến sự ở Iran

Quan chức chống khủng bố hàng đầu của Mỹ, Joe Kent, từ chức vì không ủng hộ cuộc chiến Mỹ đang tiến hành tại Iran.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đứng cạnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng ngày 21/3/2025. Ảnh: Reuters.

Ngày 17/3, ông Kent công bố đơn từ chức trên mạng xã hội X, đơn đã gửi tới Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Lương tâm tôi không thể ủng hộ cuộc chiến đang diễn ra tại Iran. Iran không gây ra mối đe dọa cận kề đối với nước Mỹ. Rõ ràng chúng ta đã bắt đầu cuộc chiến này do áp lực từ Israel và các nhóm vận động hành lang có ảnh hưởng tại Mỹ”, ông Kent viết trong thư.

Trước đó, ông Kent giữ chức Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia (NCTC), cơ quan phụ trách điều phối, phân tích thông tin tình báo chống khủng bố của Mỹ.

Tính tới thời điểm này, động thái từ chức của ông Kent là sự phản đối cấp cao nhất bên trong chính quyền ông Trump đối với chiến sự tại Iran.

Joe Kent là ai?

Ông Kent, 45 tuổi, từng phục vụ trong lực lượng đặc nhiệm Lục quân Mỹ, từng tham gia 11 đợt triển khai chiến đấu, bao gồm các chiến dịch của Mỹ tại Iraq.

Vợ đầu của ông, bà Shannon Kent, là chuyên viên mật mã Hải quân Mỹ. Bà Shannon thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết tại Syria năm 2019, để lại hai con nhỏ.

Sau khi rời quân đội, ông Kent làm sĩ quan bán quân sự cho Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) trước khi bước sang con đường chính trị.

Ông Kent làm giám đốc NCTC chưa đầy 8 tháng. Ông từng được chính quyền của ông Trump đánh giá cao vì có kinh nghiệm trên chiến trường trong việc đối phó khủng bố.

Ông Joe Kent tham dự phiên điều trần tại Điện Capitol ở Washington DC, Mỹ, ngày 11/12/2025. Ảnh: Reuters.

Ông Kent, cùng với Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard và Phó tổng thống Mỹ JD Vance, là nhóm nhỏ trong chính quyền ông Trump từng thể hiện quan điểm hoài nghi đối với việc can thiệp quân sự ở nước ngoài.

Là cựu quân nhân, ông Kent lo ngại nguy cơ Mỹ sa lầy vào cuộc chiến mới ở Trung Đông. Trong thư tuyên bố từ chức, ông nhấn mạnh từng ủng hộ chính sách đối ngoại mà ông Trump theo đuổi trong các chiến dịch tranh cử. Ông Trump từng cam kết tránh để nước Mỹ sa vào các “cuộc chiến bất tận” như từng diễn ra tại Iraq hay Afghanistan.

“Tổng thống có thể đảo ngược tình thế và vạch ra con đường mới cho đất nước, hoặc để chúng ta tiếp tục trượt dài vào suy thoái và hỗn loạn”, ông viết trong thư.

Ông Kent cho rằng Tổng thống Trump đã bị “đánh lừa” về mức độ đe dọa từ Iran. Ông cáo buộc các nhóm vận động hành lang, cùng các quan chức Israel, đã thúc đẩy ông Trump quyết định phát động chiến tranh.

Giới phân tích cho rằng việc ông Kent từ chức là dấu hiệu cho thấy quyết định động binh của ông Trump đã đi ngược lại những khuyến nghị từ các chuyên gia an ninh và tình báo Mỹ.

Tình thế “một cây làm chẳng nên non”

Paul Quirk, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học British Columbia (Canada), phân tích: “Thông thường, động thái từ chức của nhân sự cấp cao, kèm theo việc công khai quan điểm đối lập với Tổng thống, sẽ là đòn giáng mạnh vào Tổng thống và chính quyền.

Nhưng trong trường hợp này, tuyên bố của ông Kent chỉ là sự bổ sung vào “núi bằng chứng” có sẵn cho thấy lý do tấn công Iran của ông Trump là không thực tế. Cuộc chiến này được phát động một cách liều lĩnh, thiếu sự chuẩn bị”.

Theo giáo sư Quirk, tác động trực tiếp từ động thái từ chức của ông Kent đối với định hướng của chính quyền ông Trump trong chiến sự tại Iran sẽ rất hạn chế. Thực tế, chiến dịch quân sự này đã vấp phải nhiều chỉ trích từ trước, nhưng điều ấy không tác động được tới ông Trump. Nhóm trợ lý thân cận của ông Trump vẫn sẽ thuận theo ý định của Tổng thống.

Người dân Tehran (Iran) xuống đường diễu hành. Ảnh: New York Times.

Theo Al Jazeera, dù không thể thay đổi chiến lược quân sự hiện tại của Mỹ tại Iran, nhưng động thái của ông Kent vẫn sẽ gây hệ quả chính trị đối với chính quyền của ông Trump. Trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần, đây là dấu hiệu cho thấy sự rạn nứt trong nội bộ chính quyền ông Trump.

Ông Kent là nhân vật có ảnh hưởng trong nhóm cử tri ủng hộ phong trào “Nước Mỹ trên hết”, nên động thái từ chức của ông phản ánh sự bất mãn âm ỉ đang lan đi trong một bộ phận cử tri Cộng hòa.

Phản ứng xung quanh động thái từ chức của ông Kent hiện khá đối lập. Một số nghị sĩ coi đây là hành động có nguyên tắc, trong khi số khác chỉ trích ông Kent là thiếu hiểu biết và không trung thành.

Tổng thống Donald Trump nói: “Tôi luôn nghĩ ông ấy là người tốt, nhưng năng lực yếu trong lĩnh vực an ninh. Việc ông ấy rời đi là điều tốt, vì ông ấy nói Iran không phải là mối đe dọa”.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt gọi các nhận định của ông Kent đưa ra trong thư từ chức là “xúc phạm và nực cười”.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson và Thượng nghị sĩ Cộng hòa Tom Cotton cùng bác bỏ quan điểm của ông Kent.

Một số ý kiến chỉ trích ông Kent vì đã quy trách nhiệm cho Israel trong quyết định động binh của ông Trump. Điều này cho thấy ông Kent vẫn tìm mọi lý do có thể để tránh chỉ trích trực diện ông Trump.

Hạ nghị sĩ Cộng hòa Don Bacon và Hạ nghị sĩ Dân chủ Josh Gottheimer đều lên tiếng phản đối cách “đổ lỗi” này, cho rằng ông Kent sử dụng luận điệu đầy định kiến.

Trong khi đó, bình luận viên ủng hộ đảng Cộng hòa, ông Tucker Carlson, ca ngợi quyết định từ chức của ông Kent, gọi ông là “người dũng cảm nhất”.

Trong bối cảnh Phó Tổng thống JD Vance cũng giữ sự im lặng thận trọng, không công khai ủng hộ chiến sự tại Iran, động thái từ chức của ông Kent cho thấy làn sóng phản đối đang có động lực lớn chưa từng thấy.

Những nhân vật có tầm ảnh hưởng như ông Vance, ông Kent có thể tạo hiệu ứng, khiến những người khác dám bày tỏ quan điểm mạnh mẽ hơn. Ý kiến của giới tinh hoa chính trị sẽ lan xuống các cử tri.

Lá thư từ chức của ông Kent cũng cho thấy một vấn đề thực tế mà chính quyền ông Trump đang đối mặt: Biện minh thế nào cho cuộc chiến? Bất kể các bên đánh giá thế nào về ông Kent, chính quyền ông Trump vẫn rất khó giải thích: Vì sao Iran là “mối đe dọa cận kề” đối với Mỹ?

Việc ông Kent trực diện đặt ra vấn đề này trong thư từ chức là một đòn giáng mạnh vào lập luận của ông Trump khi động binh tại Iran. Theo CNN, sau đây, không nên kỳ vọng sẽ có làn sóng từ chức quy mô lớn hoặc sự rạn nứt nghiêm trọng trong lực lượng ủng hộ ông Trump. Ông Kent chưa phải nhân vật có sức ảnh hưởng lớn đến thế trong phong trào MAGA.

Tuy nhiên, ông Kent cho thấy ông Trump đang dần mất đi sự ủng hộ từ chính nền tảng của mình. Tiến trình xói mòn nền tảng ủng hộ đang diễn ra, còn cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần.

Nỗi đau của Joe Kent

Trong thư từ chức, Joe Kent có nhắc đến cái chết của vợ ông ở tuổi 35. Chuyên viên mật mã của Hải quân Shannon Kent thiệt mạng trong một vụ đánh bom, khi bà đang làm nhiệm vụ tại Syria hồi năm 2019.

Ông Joe và bà Shannon bên hai con nhỏ trong một bức ảnh gia đình. Ảnh: NBC.

Ông Joe Kent và bà Shannon Kent lần đầu gặp nhau hồi năm 2007 khi cả hai đang làm nhiệm vụ, cuộc gặp đầu diễn ra trong 10 phút. Sau đó, họ gặp lại nhau trong những nhiệm vụ khác nhưng luôn vội vã.

“Chiến tranh khiến mọi thứ diễn ra rất nhanh, cô ấy luôn phải nhanh chóng chuyển sang các địa điểm khác. Tôi từng có giai đoạn không gặp lại cô ấy trong vài năm”, ông Kent từng chia sẻ.

Bà Shannon Kent có năng lực ngôn ngữ, biết nhiều thứ tiếng, bao gồm cả tiếng Ả Rập theo phương ngữ Iraq. Bà từng tham gia các nhiệm vụ trinh sát, tình báo. Vì có khả năng nói tiếng Ả Rập, lại là phụ nữ, bà Shannon từng là nhân vật quan trọng trong các chiến dịch đặc biệt, chuyên phụ trách công tác tình báo.

Năm 2019, sau khi đã kết hôn và sinh hai con với ông Joe, bà Shannon lần đầu quay lại với nhiệm vụ tình báo ở nước ngoài, bà được cử tới Syria. Khi đang gặp một nguồn tin tình báo bên trong một nhà hàng ở Manbij (Syria), một vụ đánh bom liều chết đã khiến bà thiệt mạng.

Trong thư từ chức, ông Kent viết: “Là cựu binh từng tham chiến 11 lần, là người chồng mất vợ vì chiến tranh, tôi không thể ủng hộ việc gửi thế hệ tiếp theo ra chiến trường để chiến đấu và hy sinh trong một cuộc chiến không mang lại lợi ích cho người dân Mỹ, không xứng đáng với cái giá phải trả bằng sinh mạng”.

Hệ thống phòng không đánh chặn UAV tấn công Đại sứ quán Mỹ Video được CNN xác thực cho thấy các vệt đạn phòng không đã đánh chặn một vật thể bay trên bầu trời thủ đô Baghdad của Iraq, cách khuôn viên Đại sứ quán Mỹ khoảng 600 m vào rạng sáng ngày 17/3.