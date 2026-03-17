16:20 15/3/2026
Thế giới
CNN xác thực video cho thấy có khói lớn bốc lên tại thành phố Isfahan thuộc miền Trung Iran. Truyền thông nhà nước Iran ngày 15/3 cho biết “một số địa điểm tại Isfahan đã bị tên lửa tấn công” từ máy bay chiến đấu của Mỹ và Israel.
06:05 16/3/2026
Iran lần đầu tiên phóng tên lửa đạn đạo Sejjil kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột với Mỹ và Israel.
09:37 16/3/2026
Các đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy một nhóm dân quân được cho là thân Iran đã sử dụng drone cảm tử FPV để tấn công một căn cứ quân sự của Mỹ tại Iraq. Theo các nguồn tin an ninh, vụ tấn công nhắm vào một cơ sở quân sự gần sân bay quốc tế Baghdad.
14:18 16/3/2026
Những cột khói đen dày đặc bốc lên trên bầu trời Tehran khi Israel nhắm vào các cơ sở hạ tầng, theo video được chia sẻ trên mạng vào rạng sáng 16/3.
22:14 14/3/2026
Ngày 14/3, những cột khói lớn bốc lên từ cơ sở dầu mỏ lớn ở Fujairah, UAE, sau khi mảnh vỡ từ tên lửa Iran bị đánh chặn rơi xuống khiến hoạt động tại đây bị gián đoạn.
16:00 14/3/2026
Một tàu chở dầu của Mỹ đã bốc cháy sau một vụ tấn công ngoài khơi Sharjah, UAE, gần eo biển Hormuz trong ngày 14/3. Hình ảnh từ video do Press TV công bố cho thấy đám cháy lớn và cột khói đen bốc lên trên tàu.
11:25 14/3/2026
Khu vực Nam Á đặc biệt dễ bị tổn thương do phụ thuộc lớn vào nguồn nhập khẩu dầu và khí đốt từ Trung Đông. Hiện tại, cuộc sống của người dân tại nhiều quốc gia trong khu vực bị đảo lộn vì những việc đơn giản hàng ngày như đổ xăng, nạp bình gas nay đều thách thức sự kiên nhẫn chờ đợi.
10:24 14/3/2026
Ngày 13/3 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tung video Mỹ tấn công đảo Kharg - trái tim dầu mỏ của Iran, nơi xử lý 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran.
09:18 13/3/2026
Video ghi lại cảnh ít nhất một chiếc máy bay ném bom chiến lược Rockwell B-1 Lancer tại căn cứ RAF Fairford ở Anh được tháo bệ phóng tên lửa khỏi khoang vũ khí, trong khi bom dẫn đường JDAM đang được nạp lên máy bay. Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng quân sự với Iran leo thang.
08:38 13/3/2026
Ngay sau mệnh lệnh từ lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei, Iran tung tên lửa Emad, Qadr, Khaibar Shekan và UAV mang thuốc nổ vào Tel Aviv cùng các căn cứ Mỹ.