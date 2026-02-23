TT Putin nói về 'ưu tiên tuyệt đối' của Liên bang Nga hiện nay

Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố rằng việc phát triển lực lượng hạt nhân của Liên bang Nga hiện là một “ưu tiên tuyệt đối”, sau khi hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng còn lại với Mỹ chính thức hết hiệu lực hồi đầu tháng này.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin trong cuộc họp báo tại Moskva, ngày 13/3/2025. Ảnh: france24.com/TTXVN

Báo The Kyiv Post của Ukraine ngày 23/2 cho biết thông tin nêu trên được hãng thông tấn AFP của Pháp đăng tải hôm 22/2 trong bối cảnh Moskva và Washington - hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới - hiện không còn bị ràng buộc bởi bất kỳ hiệp ước kiểm soát vũ khí nào, sau khi hiệp ước New START hết hạn vào ngày 5/2/2026.

Phát biểu trong một thông điệp video, Tổng thống Vladimir Putin nói: “Việc phát triển bộ ba hạt nhân, bảo đảm an ninh cho Liên bang Nga và duy trì khả năng răn đe chiến lược hiệu quả cũng như thế cân bằng lực lượng trên thế giới, vẫn là một ưu tiên tuyệt đối”.

Bài phát biểu của Tổng thống Putin được đưa ra nhân Ngày Bảo vệ Tổ quốc của Liên bang Nga, một ngày lễ thường gắn liền với các hoạt động phô trương quân sự và tinh thần yêu nước.

Trong phát biểu của mình, Tổng thống Putin cam kết sẽ tiếp tục “tăng cường sức mạnh cho lục quân và hải quân”, đồng thời tận dụng kinh nghiệm quân sự thu được từ cuộc xung đột kéo dài gần bốn năm tại Ukraine.

Theo ông Putin, mọi binh chủng của lực lượng vũ trang Liên bang Nga sẽ được cải thiện, bao gồm “mức độ sẵn sàng chiến đấu, tính cơ động và khả năng tác chiến trong mọi điều kiện, kể cả những điều kiện khó khăn nhất”.

Trước đó vào ngày 21/6/2023, theo kênh RT, Tổng thống Putin tuyên bố bộ ba hạt nhân của Nga giúp duy trì sự cân bằng quyền lực trên thế giới.

Phát biểu tại một cuộc họp với các sinh viên tốt nghiệp của các học viện quân sự cấp cao, Tổng thống Putin nói: "Bộ ba hạt nhân của Nga giúp đảm bảo khả năng răn đe chiến lược một cách hiệu quả và đáng tin cậy cũng như duy trì sự cân bằng quyền lực toàn cầu. Đây là biểu hiện kết quả công việc lâu dài to lớn của các doanh nghiệp, phòng thiết kế, công nhân, kỹ sư, quân đội và chuyên gia dân sự của chúng tôi".

Nhà lãnh đạo Liên bang Nga cho biết khoảng một nửa số đơn vị thuộc lực lượng tên lửa chiến lược của nước này được trang bị hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars và Moskva sẽ tiếp tục phát triển bộ ba hạt nhân.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars RS-24 của Nga.

Những phát biểu về ‘ưu tiên tuyệt đối’ của Liên bang Nga hiện nay được đưa ra chỉ hai ngày trước dịp kỷ niệm tròn bốn năm Liên bang Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, khởi đầu cho một cuộc xung đột đẫm máu nhất tại châu Âu kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ II.

Cuộc xung đột này đã khiến hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa và gây ra thương vong lớn cho cả hai phía.

Cuộc xung đột Nga-Ukraine buộc châu Âu đẩy nhanh tái vũ trang, điều chỉnh học thuyết phòng thủ và từng bước giảm phụ thuộc năng lượng vào Nga.

Những chuyển động này không chỉ giới hạn trong phạm vi lục địa, mà còn lan sang các mối liên kết kinh tế, chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu và chiến lược phát triển của các nền kinh tế lớn.

Bài toán an ninh năng lượng và rủi ro phụ thuộc chiến lược trở thành ưu tiên trong hoạch định chính sách của nhiều quốc gia.

Bốn năm giao tranh cũng ghi nhận những bước ngoặt đáng kể về công nghệ quân sự. Thiết bị bay không người lái nổi lên như yếu tố có tính quyết định, làm thay đổi cách thức tổ chức tấn công, phòng thủ và bảo đảm hậu cần.

Các vòng đàm phán gần đây tại Geneva cho thấy kênh đối thoại vẫn được duy trì, nhưng kỳ vọng về đột phá còn hạn chế khi những vấn đề cốt lõi như lãnh thổ và cơ chế bảo đảm an ninh chưa đạt đồng thuận.

Khi khoảng cách đó chưa được thu hẹp, cuộc chiến tiêu hao nhiều khả năng tiếp tục kéo dài, định hình một châu Âu hậu xung đột với cấu trúc an ninh khác biệt sâu sắc so với trước năm 2022.