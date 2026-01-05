Ông Maduro: Tôi bị bắt cóc, tôi vô tội

Ông Nicolas Maduro và vợ được đưa đến tòa án tại Manhattan, New York và trải qua phiên điều trần kéo dài trong 30 phút. Phiên điều trần tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 17/3.

Ông Nicolas Maduro được áp giải vào phòng xử lúc 12h01 ngày 5/1 (0h01 ngày 6/1 giờ Hà Nội). Ông bắt tay luật sư bào chữa rồi ngồi vào vị trí, trong bộ đồng phục phạm nhân màu xanh.

Ngay sau đó, vợ ông Maduro cũng được hướng dẫn vào chỗ ngồi. Cả hai đeo tai nghe để theo dõi diễn biến phiên tòa qua phần phiên dịch.

Đến 12h03, Thẩm phán Alvin K. Hellerstein bước lên bục xét xử.

Vợ chồng ông Nicolas Maduro và bà Cilia Flores bị áp giải ra tòa tại New York ngày 5/1. Ảnh: WSJ

Ông Maduro: Tôi là Tổng thống Venezuela, tôi vô tội

Thẩm phán liên bang Alvin Hellerstein tại Manhattan đã trao đổi ngắn gọn theo đúng thủ tục với ông Nicolás Maduro khi phiên tòa bắt đầu.

Từ bục xét xử, vị thẩm phán 92 tuổi cho biết: “Ông Maduro bị truy tố với một tội danh âm mưu khủng bố ma túy. Cụ thể, trong giai đoạn từ năm 1999 đến năm 2025, ông đã cố ý thông đồng với những người khác và chủ động cung cấp các lợi ích vật chất cho cá nhân hoặc tổ chức tham gia hoạt động khủng bố”.

Ngay khi thủ tục xét xử bắt đầu, ông Maduro bất ngờ lớn tiếng phản đối việc bị bắt, gọi đây là một vụ “bắt cóc”, song phát biểu này nhanh chóng bị Thẩm phán Hellerstein cắt ngang.

“Tôi là Tổng thống của Cộng hòa Venezuela… Tôi đang bị bắt cóc… Tôi bị bắt tại nhà riêng ở Caracas, Venezuela”, ông Maduro nói trước khi bị ngắt lời.

Ông Maduro cũng tuyên bố vô tội trước tòa Mỹ, khẳng định: “Tôi là người đàng hoàng, là Tổng thống của đất nước tôi”.

Ông Maduro bị đưa tới tòa án liên bang Mỹ ngày 5/1. Ảnh: Zumapress

Sau lời khai lần đầu tiên, thẩm phán đáp lại ông Maduro: “Tòa ghi nhận lời khai không nhận tội thay cho ông Maduro”.

Ở lần được hỏi thứ hai về quan điểm bào chữa, ông Maduro tiếp tục khẳng định: “Tôi vô tội. Tôi không phạm bất kỳ tội danh nào được nêu ở đây”.

Có thời điểm, ông Maduro cho biết ông chưa đọc bản cáo trạng và cũng chưa được thông báo về các quyền của mình. Thông qua phiên dịch, ông nói: “Tôi không biết về những quyền này. Chính ngài đã thông báo cho tôi vào lúc này”.

Bà Cilia Flores: Tôi không có tội

Sau khi ông Maduro tuyên bố không nhận tội, Thẩm phán Hellerstein quay sang vợ ông và yêu cầu bà xác nhận danh tính. Sau khi xác nhận tên, bà Cilia Flores phát biểu bằng tiếng Tây Ban Nha qua phiên dịch: “Tôi là Đệ nhất phu nhân của Cộng hòa Venezuela”.

Bà Cilia Flores phát biểu bằng tiếng Tây Ban Nha qua phiên dịch: “Tôi là Đệ nhất phu nhân của Cộng hòa Venezuela”. Ảnh: Reuters

Khi được yêu cầu nêu quan điểm trước tòa, bà trả lời: “Không nhận tội. Hoàn toàn vô tội”.

Theo các phóng viên có mặt tại hiện trường, ông Maduro nói rằng ông sẽ đọc toàn bộ bản cáo trạng của Mỹ, nhưng đến hiện tại, ông chưa xem toàn bộ tài liệu và chỉ thảo luận “một phần” với luật sư.

Một trong các luật sư của ông Nicolás Maduro nói với Thẩm phán Alvin Hellerstein rằng thân chủ của ông hiện chưa yêu cầu được trả tự do ngay lập tức, song bảo lưu quyền “nộp đơn xin tại ngoại vào thời điểm thích hợp trong tương lai”.

Trong suốt phiên làm việc, ông Maduro được nhìn thấy ghi chép trên một tờ giấy trắng. Có lúc, ông lên tiếng đề nghị tòa “tôn trọng các ghi chú của tôi và công nhận quyền được giữ lại những ghi chép này”, theo New York Post.

Luật sư bào chữa đặt câu hỏi về tính hợp pháp của việc bắt giữ ông Maduro

Luật sư Barry Pollack cũng cho biết ông có thể sẽ nộp các kiến nghị liên quan đến vai trò của ông Maduro với tư cách là nguyên thủ của một quốc gia có chủ quyền, đồng thời nhấn mạnh rằng “vẫn tồn tại những nghi vấn về tính hợp pháp của việc quân đội bắt giữ ông Maduro”.

Ông Maduro được áp giải từ nhà giam đến tòa án. Ảnh: NY Post

Phiên tòa kết thúc lúc 12h31 sau khi luật sư Mark Donnelly, đại diện cho bà Cilia Flores, cho biết thân chủ của ông đang gặp “những vấn đề về sức khỏe và y tế cần được theo dõi”, theo AP.

Theo ông Donnelly, bà Flores, 69 tuổi, có thể bị gãy xương hoặc bầm dập nghiêm trọng vùng xương sườn và có khả năng phải chụp X-quang toàn diện để kiểm tra.

Cả ông Nicolás Maduro và bà Cilia Flores đều đồng ý tiếp tục bị tạm giam trong thời điểm hiện tại. Các luật sư cho biết khả năng xin tại ngoại có thể sẽ được xem xét lại vào một thời điểm sau.

Thẩm phán Hellerstein cho biết phiên điều trần tiếp theo sẽ diễn ra ngày 17/3. Vợ chồng ông Maduro sau đó được dẫn ra bên ngoài để trở về nơi tạm giam tại nhà tù Brooklyn.

An ninh thắt chặt quanh tòa án

Trước khi phiên tòa diễn ra, an ninh được siết chặt quanh Tòa án Liên bang Daniel Patrick Moynihan tại Manhattan, New York, khi vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro chuẩn bị ra hầu tòa. Các rào chắn được dựng dọc hai bên đường, trong khi hàng dài người xếp hàng chờ vào bên trong.

Người dân tụ tập biểu tình bên ngoài Tòa án Liên bang Manhattan. Ảnh: Reuters.

Phiên điều trần có thể diễn ra nhanh chóng, nhưng là bước đi bắt buộc trong quy trình pháp lý có thể kéo dài đối với cặp vợ chồng này.

Bên ngoài tòa án, hàng chục người biểu tình tập trung, vừa kêu gọi trả tự do cho Tổng thống Maduro vừa giương các biểu ngữ với dòng chữ “Trả tự do cho Tổng thống Maduro và bà Cilia Flores”, “Không gây chiến vì dầu mỏ Venezuela”, “Mỹ hãy tránh xa Venezuela!”, theo Guardian.

Tuy nhiên, cũng có không ít người ủng hộ chính sách của chính quyền Trump tại Venezuela.

Mỹ công bố cáo trạng

Bản cáo trạng do Văn phòng Công tố Liên bang tại Quận Nam New York ban hành ngày 4/1 cáo buộc ông Nicolás Maduro cùng một số quan chức Venezuela đã lợi dụng quyền lực và làm suy yếu các thể chế nhà nước vốn hợp pháp nhằm tuồn một lượng lớn cocaine vào thị trường Mỹ trong hơn 25 năm qua.

Theo cáo buộc, ông Maduro và các đồng minh đã cung cấp hỗ trợ về thực thi pháp luật và hậu cần cho nhiều tổ chức buôn bán ma túy quy mô lớn, trong đó có băng đảng Sinaloa và Tren de Aragua.

Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng các nhóm này đã chuyển một phần lợi nhuận cho các quan chức cấp cao Venezuela để đổi lấy sự che chở và bảo kê.

Ông Maduro khi bị đưa tới New York ngày 3/1. Ảnh: Reuters

Bên cạnh đó, Tổng thống Venezuela còn bị cáo buộc cấp hộ chiếu ngoại giao cho các trùm ma túy, đồng thời tạo điều kiện cho các chuyến bay vận chuyển tiền thu từ hoạt động buôn bán ma túy từ Mexico về Venezuela dưới danh nghĩa ngoại giao.

Theo hồ sơ truy tố, ông Maduro phải đối mặt với 4 cáo buộc hình sự, gồm: âm mưu khủng bố ma túy, âm mưu nhập khẩu cocaine, tàng trữ súng máy và vật liệu nổ, cùng âm mưu tàng trữ các loại vũ khí và vật liệu này.

Bản cáo trạng nhằm vào ông Maduro được phía Mỹ công bố lần đầu vào năm 2020 với các tội danh tương tự.

Đến ngày 3/1, bản cáo trạng đã được cập nhật, bổ sung một số chi tiết mới và mở rộng danh sách bị cáo, trong đó có bà Cilia Flores.

Riêng bà Flores bị cáo buộc đã ra lệnh bắt cóc và sát hại người, đồng thời nhận hối lộ để dàn xếp một cuộc gặp giữa các trùm ma túy và Giám đốc Văn phòng Chống Ma túy Quốc gia Venezuela vào năm 2007.

Đoàn xe, trực thăng đưa ông Maduro và vợ tới tòa án New York Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro cùng phu nhân Cilia Flores rời Trung tâm Giam giữ Metropolitan ở Brooklyn từ sáng sớm, di chuyển bằng đoàn xe và trực thăng, dưới sự hộ tống dày đặc của các đặc vụ DEA, để tới tòa án liên bang New York.

Luật sư kỳ cựu bào chữa

Theo CNN, Tổng thống Venezuela sẽ được đại diện trước tòa bởi luật sư Barry Pollack - một luật sư tranh tụng kỳ cựu của Mỹ.

Ông Pollack hiện cũng là người bào chữa cho nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange và từng đóng vai trò then chốt trong việc đàm phán thỏa thuận nhận tội, mở đường cho việc Assange được trả tự do vào mùa hè năm ngoái.

Trong khi đó, luật sư Mark Donnelly - chuyên gia về các vụ án kinh tế, có trụ sở tại Houston và từng là công tố viên của Bộ Tư pháp Mỹ - đã thông báo với tòa án rằng ông sẽ đại diện pháp lý cho bà Cilia Flores, vợ ông Maduro.

Theo hồ sơ giới thiệu của hãng luật, ông Donnelly có khả năng sử dụng tiếng Tây Ban Nha.

Đoàn xe áp giải ông Maduro rời trại giam Brooklyn Đoàn xe hộ tống cựu lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro rời trại giam Metropolitan ở Brooklyn, sau đó ông được chuyển bằng trực thăng tới khu vực tòa án New York để chuẩn bị ra hầu tòa trong ngày hôm nay.

Sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro và phu nhân, Liên Hợp Quốc cùng nhiều nước trong khu vực Mỹ Latinh và trên thế giới lên án cuộc tấn công của Mỹ, cho rằng hành động này xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Venezuela, đe dọa hòa bình khu vực và tạo tiền lệ nguy hiểm, có nguy cơ làm xói mòn các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, đồng thời nhấn mạnh giải pháp đối thoại. Việt Nam kêu gọi các bên liên quan tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, trong đó có nguyên tắc tôn trọng chủ quyền các quốc gia, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.