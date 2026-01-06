Chủ hộp đêm cháy khiến 40 người chết ở Thụy Sĩ là ‘ma cô khét tiếng’

Chủ quán bar Le Constellation, nơi xảy ra vụ cháy khiến 40 người thiệt mạng vào rạng sáng 1/1, là nhân vật có tiền án, thậm chí bị cho là một “ma cô khét tiếng”.

Jacques Moretti và vợ đồng sở hữu hộp đêm Le Constellation từ năm 2015. Ảnh: NYP.

Theo New York Post, chủ quán bar Le Constellation là Jacques Moretti, mang quốc tịch Pháp, ngoài 60 tuổi, vốn đến từ đảo Corsica (Pháp). Moretti hiện nằm trong diện bị điều tra vì liên quan đến vụ cháy thảm khốc xảy ra vào rạng sáng ngày 1/1 tại hộp đêm Le Constellation (Crans-Montana, Thụy Sĩ), khiến 40 người thiệt mạng và 119 người bị thương.

Moretti từng có tiền án, từng phải ngồi tù. Theo Le Parisien, Moretti “không phải gương mặt xa lạ với hệ thống tư pháp Pháp”. “Cách đây khoảng 20 năm, Moretti từng dính líu tới các vụ môi giới mại dâm. Ngoài ra, Moretti còn liên quan tới một vụ bắt cóc và giam giữ người trái phép. Moretti từng thụ án tù tại tỉnh Savoie (Pháp)”, tờ Le Parisien viết.

Đài phát thanh RTL (Bỉ) dẫn một nguồn tin trong lĩnh vực tư pháp cho biết Moretti từng phải ngồi tù tại Pháp vì liên quan đến “các vụ môi giới mại dâm, lừa đảo, bắt cóc và giam giữ người trái phép”.

Moretti và vợ, một phụ nữ có tên Jessica, đồng sở hữu hộp đêm Le Constellation từ năm 2015. Tính đến ngày 4/1, cả hai vẫn chưa bị truy tố hình sự và cũng chưa bị tạm giam. Hiện tại, hai người vẫn đang phối hợp với cơ quan điều tra của Thụy Sĩ.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, Moretti không có mặt tại hộp đêm, Jessica có mặt và bị bỏng ở tay. Các công tố viên Thụy Sĩ cho biết nếu xác định được rằng vợ chồng Moretti có trách nhiệm hình sự trong vụ cháy, họ sẽ mở cuộc điều tra đối với vợ chồng Moretti, các cáo buộc bao gồm “gây hỏa hoạn do bất cẩn” và “ngộ sát do bất cẩn”.

Theo kết luận ban đầu của công tố viên Beatrice Pilloud, “mọi dấu hiệu đều cho thấy đám cháy bắt nguồn từ các ngọn nến hoặc pháo sáng gắn lên chai champagne”.

Các chai champagne có gắn nến hoặc pháo sáng đã bị đưa lên cao, tiếp xúc quá gần trần tiêu âm, đây có thể là nguyên nhân ban đầu của vụ cháy thảm khốc. Ảnh: NYP.

Trong lúc đám đông tiệc tùng đón năm mới bên trong quán bar, những chai champagne đã được nâng lên cao, tiếp xúc quá gần với trần nhà. Các tia lửa bắn ra từ pháo hoặc nến gắn lên chai champagne có thể đã bén lên trần nhà, gây ra hiện tượng cháy lan.

Giới điều tra xác nhận hộp đêm Le Constellation chỉ được kiểm tra về điều kiện an toàn 3 lần trong vòng 10 năm qua. Dù vậy, Moretti khẳng định cơ sở kinh doanh của ông ta “tuân thủ đầy đủ các quy định an toàn” theo luật pháp Thụy Sĩ.

Vụ hỏa hoạn tại quán bar Le Constellation là một trong những thảm kịch nghiêm trọng nhất xảy ra ở Thụy Sĩ cũng như tại các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ở châu Âu trong nhiều năm trở lại đây. Vụ việc làm dấy lên làn sóng chỉ trích về công tác kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các tụ điểm giải trí đông người.

