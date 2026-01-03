Cấp cứu xuyên châu Âu sau thảm kịch cháy quán bar Thụy Sĩ

Sau vụ cháy khiến ít nhất 40 người thiệt mạng tại Crans-Montana, khoảng 50 nạn nhân bị bỏng nặng đã được chuyển tới các bệnh viện chuyên khoa ở nhiều nước châu Âu để điều trị.

Hàng chục thanh niên bị thương trong vụ cháy quán bar Thụy Sĩ trong đêm giao thừa đã được chuyển khẩn cấp tới các trung tâm điều trị bỏng chuyên sâu trên khắp châu Âu. Giới chức xác nhận, ít nhất 40 người đã thiệt mạng trong thảm họa, một trong những vụ cháy nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại của quốc gia này.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đám cháy bùng phát tại quán bar Le Constellation ở khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Crans-Montana, nhiều khả năng bắt nguồn từ các loại pháo nến được mang quá gần trần nhà. Công tố viên địa phương cho biết, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, quán bar chật kín những người trẻ đang tham gia tiệc đón năm mới.

Song song với công tác cứu chữa nạn nhân, lực lượng chức năng đang phải đối mặt với nhiệm vụ đầy đau đớn là nhận dạng các thi thể bị cháy nặng. Nhà chức trách cảnh báo, quá trình này rất nhạy cảm và có thể kéo dài nhiều ngày.

Do mức độ bỏng đặc biệt nghiêm trọng, giới chức Thụy Sĩ cho biết phải mất thêm thời gian mới có thể công bố đầy đủ danh tính các nạn nhân thiệt mạng. Tính đến nay, con số chính thức là 40 người tử vong và 119 người bị thương, trong đó nhiều trường hợp nguy kịch, theo Reuters. Các số liệu này vẫn chưa phải là cuối cùng.

“Rất nhiều người bị thương hiện vẫn đang giành giật sự sống”, ông Mathias Reynard, lãnh đạo khu vực Valais, nói tại cuộc họp báo.

Eric Bonvin, tổng giám đốc Bệnh viện Valais, Mathias Reynard, ủy viên hội đồng nhà nước kiêm chủ tịch Hội đồng Nhà nước của bang Valais, công tố viên Beatrice Pilloud và chỉ huy cảnh sát khu vực Frederic Gisler tham dự cuộc họp báo sau vụ cháy và nổ tại quán bar "Le Constellation" trong một bữa tiệc đêm giao thừa tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết cao cấp Crans - Montana ở tây nam Thụy Sĩ. Ảnh: Reuters.

Khoảng 50 nạn nhân đã được hoặc sẽ được chuyển tới các bệnh viện chuyên điều trị bỏng ở nhiều quốc gia châu Âu, trong đó có Đức và Pháp.

Cảnh sát cho biết đã xác định được danh tính 113 người bị thương, bao gồm 71 công dân Thụy Sĩ, 14 người Pháp, 11 người Italy, cùng các công dân Serbia, Bosnia, Bỉ, Ba Lan, Bồ Đào Nha và Luxembourg.

Thoát chết trong gang tấc

Công tố viên Beatrice Pilloud cho biết, điều tra ban đầu cho thấy đám cháy nhiều khả năng bắt nguồn từ các loại “pháo nến phun tia” hoặc đèn Bengal được gắn trên chai champagne và giơ lên quá gần trần nhà.

“Mọi dấu hiệu đều cho thấy ngọn lửa xuất phát từ các pháo nến đang cháy.Sau đó, đám cháy lan rất nhanh, cực kỳ nhanh và trên diện rộng”, bà Pilloud nói, đồng thời nhấn mạnh giả thuyết này vẫn cần được xác minh thêm.

Giới điều tra cũng đang xem xét khả năng vật liệu cách nhiệt bằng xốp trên trần nhà đã góp phần khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội. Các bước điều tra tiếp theo sẽ xác định liệu có cá nhân hay tổ chức nào phải chịu trách nhiệm hình sự vì sự tắc trách hay không.

Lửa bốc lên dữ dội bên trong quán bar Le Constellation Nguyên nhân vụ cháy hiện vẫn chưa được làm rõ. Dù vậy, lời kể của một số nhân chứng cùng các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy trần tầng hầm của quán bar đã bị bén lửa và bốc cháy.

Axel, một nhân chứng có mặt ở tầng hầm - nơi được cho là điểm khởi phát đám cháy - kể lại rằng anh không hiểu bằng cách nào mình có thể “thoát chết một cách kỳ diệu”. Anh lật một chiếc bàn, chui xuống ẩn nấp để tránh lửa, rồi lần mò lên trên trong làn khói mù mịt.

“Chúng tôi không nhìn thấy gì cả, tôi gần như bị nghẹt thở”, Axel nói. Anh dùng bàn và chân để đập vỡ cửa sổ thoát ra ngoài, thay vì chen chúc qua một cánh cửa hẹp đang bị quá nhiều người tìm cách thoát thân.

Cuộc tìm kiếm trong tuyệt vọng

Nạn nhân đầu tiên được công bố danh tính là một vận động viên golf trẻ người Italy, 16 tuổi, sống tại Dubai. Liên đoàn Golf Italy xác nhận sự ra đi của Emanuele Galeppini, gọi em là “một tài năng trẻ mang trong mình niềm đam mê và những giá trị tốt đẹp”.

Thân nhân và bạn bè của những người mất tích liên tục kêu gọi cung cấp thông tin, trong khi các đại sứ quán nước ngoài khẩn trương xác minh liệu công dân của họ có nằm trong số nạn nhân của thảm kịch này hay không.

Bà Laetitia Brodard-Sitre, mẹ của cậu bé Arthur 16 tuổi, có mặt gần hiện trường để tìm kiếm tin tức về con trai. “Chúng tôi ở bên nhau, bàng hoàng, ôm lấy nhau và khóc. Chúng tôi cố gắng mang lại hy vọng cho nhau”, bà nói.

Marco, 20 tuổi, đến từ Milan, cho biết khoảng 20 người bạn của anh vẫn đang mất tích.

“Một số người bị thương nặng, một số an toàn, nhưng với vài người, chúng tôi hoàn toàn không có tin tức. Họ nói rằng không tìm thấy họ. Không ai có thể giúp chúng tôi tìm bạn mình”, Marco nghẹn ngào.

Người dân bày tỏ sự tiếc thương với các nạn nhân trong vụ cháy quán bar Thụy Sĩ bên đài tưởng niệm tạm thời gần quán bar "Le Constellation". Ảnh: Reuters.

Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani cho biết, có 13 công dân Italy đang điều trị tại bệnh viện và sáu người được ghi nhận là mất tích. Đại sứ quán Pháp tại Thụy Sĩ thông báo tám công dân Pháp chưa rõ tung tích, trong khi chín người khác bị thương và đang được chăm sóc y tế.

Người dân và du khách tại Crans-Montana - khu nghỉ dưỡng nổi tiếng không chỉ với trượt tuyết mà còn với golf - vẫn chưa hết bàng hoàng trước thảm họa. Hàng chục người đã mang hoa và thắp nến tại một bàn thờ tạm gần con đường dẫn vào quán bar bị phong tỏa. Có người bật khóc, có người lặng lẽ ôm nhau.

“Lẽ ra người gặp nạn có thể là chúng tôi. Hôm đó xếp hàng quá đông nên chúng tôi quyết định không vào. Nhìn danh sách người mất tích, toàn là những người bằng tuổi chúng tôi”, Emma, 18 tuổi, đến từ Geneva, nói.

Elisa Sousa, 17 tuổi, cho biết cô đáng lẽ cũng có mặt tại quán bar nhưng cuối cùng lại ở nhà cùng gia đình.

“Thành thật mà nói, tôi sẽ phải cảm ơn mẹ mình hàng trăm lần vì đã không cho tôi đi. Bởi Chúa mới biết giờ này tôi sẽ ở đâu”, cô nói tại buổi tưởng niệm.