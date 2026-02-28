Hàng nghìn người 'bị lừa' mắc kẹt ở Campuchia

Nhiều nạn nhân may mắn trốn thoát khỏi các trại lừa đảo, song họ lại mắc kẹt trong một cơn ác mộng khác khi sống vất vưởng ở Campuchia và không có hỗ trợ tài chính lẫn giấy tờ để về nước.

Campuchia bắt đầu chiến dịch truy quét mạnh tay ngành công nghiệp lừa đảo vào tháng 1. Ảnh: Reuters.

“Tôi chạy trốn chiến tranh, và rồi lại rơi vào chiến tranh”, Eric - một thanh niên đến từ Trung Phi - chia sẻ khi anh bị lừa vào một khu phức hợp lừa đảo ở Campuchia và sau đó mắc kẹt ở Campuchia.

Theo Channel NewsAsia, câu chuyện của Eric giống nhiều người khác. Sau khi rời đi vì xung đột ở quê nhà và sống trong cảnh thiếu thốn cùng cực, Eric nhận được một email đề nghị công việc với mức lương 2.000 USD /tháng ở Campuchia. Người tuyển dụng nhanh chóng thuyết phục được anh chấp nhận.

Sau khi đến Phnom Penh vào cuối năm 2025, anh bị đưa thẳng từ sân bay đến một khu phức hợp lừa đảo khét tiếng gần biên giới Thái Lan. Khi anh tìm cách báo về tình trạng của mình cho một nạn nhân, quản lý đã phát hiện và đánh đập anh dã man đến mức anh tưởng mình sắp chết. Trong những tuần sau đó, anh chứng kiến người khác bị ngược đãi hoặc biến mất không lý do. Một người thậm chí nhảy từ cửa sổ xuống tự tử.

Một tháng sau, Eric trốn thoát khi xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia nổ ra. Tuy nhiên, sự tự do ấy không kéo dài. Anh bị đưa trở lại một khu trại khác và thêm một tháng bị giam giữ, và cuối cùng tháo chạy thành công vào giữa tháng 1.

Đau khổ nối tiếp

Campuchia bắt đầu chiến dịch truy quét mạnh tay ngành công nghiệp lừa đảo vào tháng 1 sau vụ bắt giữ ông trùm người Trung Quốc Trần Chí. Nhiều trại trái phép thả nạn nhân và một số quan chức cấp cao cùng một doanh nhân Campuchia nổi tiếng gần đây bị bắt giữ.

Tuy nhiên, việc hàng loạt người rời khỏi các trại lừa đảo đã dẫn tới “cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng” theo cách gọi của Tổ chức Ân xá Quốc tế. Nhiều người trong số họ không có hộ chiếu, tiền bạc hoặc nơi nào để đi.

Một tài liệu chứa kịch bản lừa đảo của khu phức hợp My Casino tại tỉnh Kampot, Campuchia. Ảnh: Reuters.

Phóng viên Channel NewsAsia chứng kiến nhiều người tuyệt vọng vì không có giấy tờ xếp hàng dài trước các đại sứ quán ở Phnom Penh, cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ để trở về nhà.

Đại sứ quán Indonesia cho biết hơn 3.400 người đã tìm kiếm hỗ trợ lãnh sự. Uganda và Ghana có khoảng 300 công dân mắc kẹt mỗi nước, và Kenya có hơn 200 người.

Đại sứ quán Trung Quốc và Indonesia thuyết phục chính phủ Campuchia chuyển công dân của họ đến các cơ sở tạm trú trong khi chờ trục xuất. Công dân Kenya được miễn mọi khoản tiền phạt vì thiếu giấy tờ hoặc quá hạn visa, song một số người vật lộn xoay tiền vé máy bay.

Trong khi đó, hầu hết người châu Phi trò chuyện với phóng viên Channel NewsAsia cho biết họ trong tình cảnh khốn cùng. Họ đến từ những quốc gia không có đại diện ngoại giao ở Campuchia, đồng thời bị các cơ quan quốc tế và đối tác địa phương từ chối vì “thiếu nguồn lực” và quy định địa phương hạn chế.

Nhiều người góp tiền thuê phòng tại các nhà nghỉ chấp nhận nhập cư bất hợp pháp, trong khi những người khác buộc ngủ trên đường phố hoặc dựa vào lòng hảo tâm của mạnh thường quân. Họ sống trong nỗi sợ bị bắt giữ nếu cảnh sát đột kích và kiểm tra giấy tờ.

Eric là một trong số ít người may mắn có chỗ ở tạm thời, nhưng tương lai của anh vẫn bấp bênh. Anh không có hộ chiếu, không có gia đình và không có quê hương để trở về. Khi được hỏi về hy vọng, anh chỉ muốn có một nơi để bắt đầu lại, không quan trọng ở đâu. Anh cũng muốn tìm kiếm gia đình mình ở quê nhà, song thậm chí không biết họ còn sống hay không.

Dấu chấm hết của ngành công nghiệp lừa đảo?

Các quan chức Campuchia coi chiến dịch lần này là bước ngoặt quyết định so với quá khứ. Họ cam kết xóa sổ các mạng lưới lừa đảo trực tuyến hùng mạnh trong nước vào tháng 4.

Tuy nhiên, ngành công nghiệp lừa đảo dường như luôn tồn tại bất chấp nỗ lực trấn áp. Các khu phức hợp bỏ trống vẫn được canh gác. Mặc dù máy tính, camera và các vật dụng khác phần lớn bị thu giữ, cơ sở hạ tầng vật chất vẫn còn nguyên vẹn và sẵn sàng sáng đèn trở lại.

Cảnh sát kiểm tra bên trong khu phức hợp lừa đảo My Casino tại tỉnh Kampot, Campuchia hôm 10/2. Ảnh: Reuters.

Ngoài ra, dựa trên việc theo dõi các nhóm Telegram và trò chuyện với người trong ngành, phóng viên Channel NewsAsia cho biết nhiều nhóm vẫn hoạt động ở các khu vực như Koh Kong và Poipet.

Hơn nữa, các nhóm lừa đảo tiếp tục chèo kéo những người lao động mắc kẹt tại Campuchia. Nhiều nạn nhân cho biết họ được mời gọi làm việc để kiếm đủ tiền mua vé máy bay một cách dễ dàng.

Quảng cáo việc làm tràn lan trên Telegram, nhắm vào chính các nạn nhân với những “cơ hội” được cho là hấp dẫn đúng vào thời điểm họ dễ tổn thương nhất. Nhiều người bị ngược đãi nghiêm trọng và đang cần hỗ trợ tâm lý.

Cho đến nay, lời kêu gọi của người sống sót tới cộng đồng quốc tế phần lớn chưa được hồi đáp. Nếu không có sự can thiệp kịp thời và phối hợp để giúp đỡ họ, lợi thế một lần nữa sẽ thuộc về những kẻ lừa đảo.