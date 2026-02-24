Khỉ con 'cô đơn' Nhật Bản gây sốt

Khỉ Punch đang trở thành hiện tượng mạng, khi những video ghi cảnh Punch quấn quýt với một con gấu bông sau khi bị mẹ bỏ rơi thu hút hàng triệu lượt xem trên khắp thế giới.

Khỉ Punch kéo con đười ươi nhồi bông tại Vườn thú thành phố Ichikawa, ở Ichikawa, tỉnh Chiba, Nhật Bản hôm 19/2. Ảnh: Reuters.

Punch - khỉ con đuôi dài sống tại Vườn thú Ichikawa ở tỉnh Chiba - lần đầu thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng sau khi du khách quay video Punch lang thang trong chuồng và ôm chặt con đười ươi nhồi bông.

Những đoạn video này lan truyền chóng mặt trên mạng. Một số video thu hút hơn 40 triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội chỉ riêng trong tháng 2, biến chú khỉ đuôi dài 7 tháng tuổi này thành “ngôi sao mạng”.

Theo tờ Yomiuri Shimbun, mẹ của Punch không hề quan tâm chăm sóc con, dường như do thời tiết tháng 7 nóng nực ở Nhật Bản.

Bị mẹ bỏ rơi và khó hòa nhập với những con khỉ khác, Punch bị đuổi bắt, kéo lê hoặc trốn một mình và ôm chặt con thú nhồi bông. Theo người trông coi vườn thú Kosuke Shikano, khỉ con Nhật Bản thường bám chặt lấy mẹ để tăng cường sức mạnh cơ bắp và tạo cảm giác an toàn.

Do đó, nhân viên chăm sóc đã chọn nhiều đồ vật khác nhau như khăn tắm cuộn tròn và các loại thú nhồi bông khác, trước khi trao cho Punch con đười ươi màu cam.

“Đồ chơi này có bộ lông khá dài và nhiều chỗ dễ cầm nắm. Chúng tôi nghĩ con thú nhồi bông giống với một con khỉ, có thể giúp Punch hòa nhập với đàn”, anh Shikano nói.

Nhân viên vườn thú xem xét nhiều đồ vật thay thế mẹ của Punch trước khi chọn con đười ươi nhồi bông. Ảnh: Reuters.

Punch bám vào chân nhân viên sở thú. Ảnh: Reuters.

Hàng trăm người đổ xô tới vườn thú để xem Punch. Ảnh: Reuters.

Punch đôi khi bất đồng với những con khỉ khác khi giao tiếp với chúng, nhưng nhân viên sở thú cho biết đây là một phần của quá trình học hỏi. "Tôi nghĩ sẽ có một ngày Punch không cần đến con thú nhồi bông nữa", anh Shikano nói.

Một số đoạn video gần đây cho thấy nhiều con khỉ khác bắt đầu chải chuốt, ngồi bên cạnh và thậm chí ôm Punch. Việc Punch dần dần hòa nhập với đàn càng làm tăng thêm sự chú ý của mọi người.

“Mặc dù bị la mắng, Punch vẫn thể hiện sự kiên cường và sức mạnh tinh thần. Chúng tôi mong muốn các bạn ủng hộ nỗ lực của Punch hơn là thương hại cậu ấy”, vườn thú viết trong một tuyên bố.

Người hâm mộ trên khắp châu lục cùng nhau cổ vũ khỉ Punch bằng các hashtag như #HangInTherePunch (tạm dịch: Cố lên Punch), coi Punch như biểu tượng của sự kiên cường và bền bỉ. Câu chuyện nhanh chóng được các hãng truyền thông quốc tế lớn đưa tin, như Reuters, BBC News, New York Times và Forbes.

“Vì những trải nghiệm đau thương trong quá khứ, giờ đây Punch được rất nhiều người yêu mến. Nghịch cảnh không phải bất hạnh, mà là cơ hội lớn nhất và là khởi đầu của một điều mới mẻ”, một bài đăng trên Instagram về Punch viết.

Con đười ươi nhồi bông thuộc thương hiệu nội thất IKEA của Thụy Điển. Nhờ câu chuyện về Punch, doanh số bán món đồ chơi tăng vọt ở Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc.

Ikea Mỹ thậm chí đăng tải trên mạng xã hội một bức ảnh hai con đười ươi nhồi bông ôm nhau, kèm theo tiêu đề: “Đôi khi, gia đình là những người ta tìm thấy trên đường đời. Giờ đây, tất cả chúng ta là gia đình của Punch”.

Cuối tuần qua, đám đông đổ xô đến vườn thú để nhìn tận mắt Punch. Nhân viên sở thú đã phải áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt xung quanh khu vực nuôi khỉ, như rào chắn kỹ hơn quanh chuồng, cũng như kêu gọi du khách giữ yên lặng và tránh sử dụng thang hoặc giá ba chân khi chụp ảnh khỉ.