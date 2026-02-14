Giải pháp bất ngờ khi giới trẻ Đông Á chán 'quẹt app'

Trong bối cảnh tỷ lệ kết hôn và tỷ lệ sinh sụt giảm, một số ngôi chùa ở Nhật Bản và Hàn Quốc tổ chức các chương trình gặp gỡ cho nam nữ độc thân trò chuyện và tìm hiểu nhau.

Chương trình mai mối Naneun Jeolo của Giáo hội Phật giáo Jogye Hàn Quốc đang mở rộng phạm vi trên toàn quốc, mang đến cơ hội bình đẳng cho người độc thân ngoài khu vực Seoul. Dòng Jogye là giáo phái Phật giáo lớn nhất Hàn Quốc với khoảng 12 triệu tín đồ.

"Để vun đắp những mối tình ý nghĩa và bền lâu, chúng tôi sẽ lựa chọn người tham gia theo từng khu vực và tổ chức chương trình tại các chùa địa phương", Hòa thượng Doryun - Giám đốc điều hành của Quỹ Phật giáo Hàn Quốc vì Phúc lợi Xã hội - chia sẻ.

Dự án năm 2026 sẽ khởi động từ ngày 28-29/3 tại chùa Seonun ở huyện Gochang, tỉnh Bắc Jeolla. Quỹ Phật giáo Hàn Quốc vì Phúc lợi Xã hội có kế hoạch tổ chức 6 sự kiện trong năm 2026, gồm khu vực thủ đô, các tỉnh đất liền và đảo Jeju.

Ra mắt vào tháng 11/2023, Naneun Jeolo là chương trình ghép đôi nổi tiếng, khi những người độc thân sẽ qua đêm trên chùa và gặp gỡ đối tượng hẹn hò tiềm năng. Naneun Jeolo lấy cảm hứng từ một chương trình hẹn hò nổi tiếng khác Naneun Solo (Tôi độc thân), còn từ Jeol nghĩa là “chùa”.

Tới nay, Naneun Jeolo thu hút 11.368 người đăng ký tham gia 14 sự kiện. Có 138 người đã tìm được người yêu, với 2 cặp kết hôn năm 2025 và 2 cặp khác chuẩn bị làm lễ cưới.

Nức tiếng sau chục năm trầy trật

“Phật giáo chung tay giải quyết các vấn đề về tỷ lệ sinh thấp và dân số già. Thông qua sự kiện này, nam thanh nữ tình cờ gặp gỡ sau đó có thể phát triển mối quan hệ vượt xa giai đoạn hẹn hò, tiến tới hôn nhân và sinh con”, Hòa thượng Myojang - Chủ tịch quỹ phúc lợi xã hội của Giáo hội Phật giáo Jogye Hàn Quốc - chia sẻ.

Trên thực tế, chương trình Naneun Jeollo giáo dục người tham gia về mức độ nghiêm trọng của một xã hội già hóa với tỷ lệ sinh thấp và nhận được hỗ trợ từ Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc. Ngoài ra, trước khi đổi tên thành Naneun Jeollo, format này xuất hiện từ năm 2012 với tên gọi Hội ngộ tại chùa. Chương trình thậm chí tồn tại trước cả các show truyền hình thực tế có tiếng như Heart Signal, EXchange hay Single’s Inferno.

Tuy nhiên, Hòa thượng Myojang chia sẻ chương trình khi đó chưa tạo tiếng vang. “Chúng tôi đã bí mật mời thêm nhân viên từ quỹ khi không đủ người tham gia, dù đã thử mọi chiến lược quảng bá”, ông nói.

Cuối cùng, Naneun Jeollo đã thành công, sau khi tái xây dựng thương hiệu. Ban tổ chức đã cải tổ chương trình vào năm 2023 sau 3 năm gián đoạn vì đại dịch Covid-19. Ngoài đổi tên dựa theo I’m Solo, ban tổ chức thêm những yếu tố giải trí bên cạnh những hoạt động truyền thống trong các khóa tu.

“Chúng tôi sàng lọc người tham gia rất kỹ lưỡng. Chúng tôi muốn đảm bảo không có người tham gia nào tìm kiếm mối quan hệ chóng vánh”, Hòa thượng Myojang nói.

Người tham gia Naneun Jeollo hồi mùa hè 2024 tại chùa Jeondeung. Ảnh: LA Times.

Người tham gia thuộc mọi tôn giáo và không cần đóng phí tham gia. Họ cần nộp CV và bài luận chia sẻ động lực, đồng thời tuổi tác và vị trí cũng được xem xét để tối đa hóa cơ hội gắn bó lâu dài. Tuy nhiên, Hòa thượng Myojang nói yếu tố quan trọng nhất là khát khao tìm kiếm tình yêu đích thực.

Seong-hun - tham gia một sự kiện năm 2024 - là một người đáp ứng đủ tiêu chí này. Kể từ khi kết thúc mối tình thời đại học, Seong-hun cảm thấy tìm kiếm tình yêu thật khó. Anh không thích ứng dụng hẹn hò, và những buổi tụ họp đông người khiến anh mệt mỏi. Mẹ khuyên Seong-hun nên tham gia các lớp học hẹn hò .

Trong quá trình đấu tranh không ngừng nghỉ tìm kiếm ổn định tài chính, Seong-hun thấy cuộc sống giống chiếc cốc luôn vơi một nửa mà “không bao giờ đầy hẳn”.

“Tôi quá thận trọng khi bước sang tuổi 30. Khi còn trẻ, tôi chỉ quan tâm tới những cảm xúc thuần túy. Hiện tại, tôi hay vướng vào những nghi ngờ nhỏ nhặt quá sớm trong mối quan hệ”, Seong-hun nói.

Chương trình bắt đầu bằng phần giới thiệu của các chàng trai. Họ tự xưng bằng biệt danh của các thần tượng K-pop hoặc diễn viên nổi tiếng, thay vì tên thật, khi chào hỏi nhau.

Sau đó, người tham gia sẽ thi đấu trong các trò chơi để giành cơ hội ăn tối cùng người họ chú ý. Thay vì rượu vang và tiệc nướng với đồ uống có cồn, các cặp đôi sẽ trò chuyện cùng nhau, ăn chay và thưởng trà. Mặc dù hầu hết chùa tắt đèn lúc 21h, các cặp đôi được phép trò chuyện tới 23h.

“Chúng tôi nhận phản hồi từ người tham gia mỗi mùa và áp dụng vào mùa tiếp theo. Chúng tôi dự định truyền lại kinh nghiệm để các chùa chiền và tổ chức chính quyền địa phương trên khắp Hàn Quốc có thể tự tổ chức chương trình riêng”, Hòa thượng Myojang cho biết.

Gán ghép phi lối mòn

Không chỉ tại Hàn Quốc, trước tình trạng số trẻ sơ sinh tiếp tục giảm ở mức đáng báo động, ngày càng nhiều chính quyền tỉnh và tổ chức hành chính Nhật Bản hỗ trợ gán ghép, tương tự các dịch vụ tư vấn hôn nhân tư nhân và ứng dụng mai mối.

Nổi bật nhất là việc nhà sư Kimiya - trụ trì chùa Ryounji ở tỉnh Shizuoka của Nhật Bản - sáng lập Kichienkai vào tháng 3/2010. Kichienkai là tổ chức mai mối toàn quốc được điều hành bởi các ngôi chùa thuộc trường phái Myoshinji của tông phái thiền Lâm Tế (Rinzai). Hồi tháng 3/2025, Kichienkai - nghĩa là “nhóm kết duyên lành” - kỷ niệm 15 năm thành lập.

Là phó trụ trì của chùa thời điểm đó, nhà sư Kimiya nghĩ tới Kichienkai khi nghe một người quen phàn nàn về chi phí môi giới đắt đỏ của các dịch vụ tư vấn hôn nhân. Ngoài ra, nhiều người lúc đó không tin vào các trang web hẹn hò. Nhà sư Kimiya tin rằng mọi người sẽ không còn lo lắng khi chùa trở thành nơi se duyên với mức giá hợp lý.

Tham gia sự kiện tìm bạn đời Kichienkai tốn 4.000 yen, áp dụng cho cả nam và nữ. Kichienkai không thu phí đăng ký, phí thành viên hàng tháng hay phí hoa hồng ghép đôi thành công. Tuy nhiên, người muốn tham dự cần góp mặt trong một buổi đăng ký tổ chức miễn phí trước đó.

“Những người sẵn sàng đầu tư thời gian và công sức như vậy rõ ràng có mong muốn chân thành. Cho đến nay, chùa chúng tôi chưa chứng kiến vấn đề lớn nào. Số lượng nam và nữ khá cân bằng”, nhà sư Ryuho Yamanaka - trụ trì chùa Ryosenji ở thị trấn Fuso, tỉnh Aichi - chia sẻ.

Một người tham gia chọn bạn ăn tối trong chương trình Naneun Jeollo ở chùa Naksansa, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc, hồi tháng 8/2024. Ảnh: Korea Herald.

Nam nữ độc thân trong độ tuổi từ 25-45 đủ điều kiện đăng ký tham gia Kichienkai. Trong ngày đăng ký thành viên, ứng viên sẽ quét mã vạch bằng điện thoại thông minh, nhập thông tin cá nhân vào hệ thống trực tuyến trong khi chờ phỏng vấn với sư trụ trì và ban tổ chức. Người tham gia cũng được hướng dẫn hoàn thành các thủ tục cần thiết để chuẩn bị cho sự kiện tìm bạn đời chính thức.

“Tôi nhận thấy có khoảng cách khi gặp người tôi kết nối trên ứng dụng hẹn hò”, một người đàn ông khoảng 40 tuổi chia sẻ sau khi hoàn tất đăng ký trong sự kiện tổ chức hồi đầu tháng 1/2025. Anh đặt niềm tin vào Kichienkai, khi mọi người có thể trò chuyện trực tiếp trước khi nhắn tin qua lại.

"Tôi thích tham quan các đền thờ và chùa chiền, vì vậy tôi rất hứng thú với sáng kiến ​​này. Đây là lần đầu tiên tôi đến đây", một phụ nữ khoảng 20 tuổi nói.

Hiện nay, hơn 1.000 ngôi chùa trên khắp Nhật Bản đang hợp tác với chùa của nhà sư Kimiya. Kichienkai hiện có hơn 30.000 thành viên, với 2.200 người đã kết hôn.

Kichienkai bắt nguồn từ một ý tưởng trái ngược với quan điểm tìm bạn đời phổ biến ở Nhật Bản, vốn nhấn mạnh kết hôn với người có chung quan điểm. Tuy nhiên, nhà sư Kimiya tin rằng mọi người nên trong tâm thế konkatsu cởi mở, không chỉ tập trung vào sự hòa hợp mà còn dần thấu hiểu nhau theo thời gian.

“Chúng ta nên tìm kiếm hạnh phúc với người bạn đời mình gặp gỡ, hơn là tìm kiếm một người bạn đời mình nghĩ sẽ làm cho mình hạnh phúc", nhà sư Kimiya nói, khẳng định Kichienkai là sáng kiến ​​từ thiện, không gia tăng số lượng Phật tử hay đám cưới theo nghi thức Phật giáo.