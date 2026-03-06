Iran tuyên chiến với Israel

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết các tên lửa Kheibar đã được phóng về phía Tel Aviv hôm 6/3 trong làn sóng tấn công thứ 21 của chiến dịch mang tên “Lời hứa đích thực 4”.

Iran mở đợt tấn công mới với tên lửa mang đầu đạn lên đến 1,5 tấn.

Israel phát động các đợt không kích quy mô lớn nhằm vào Iran.

Ông Trump kêu gọi lực lượng người Kurd tại Iraq tấn công Iran.

Ông Trump nói Mỹ cần tham gia lựa chọn lãnh đạo mới của Iran và cam kết đảm bảo an toàn tính mạng cho các ứng viên lãnh đạo.

Mỹ cho phép Ấn Độ miễn trừ 30 ngày để tiếp tục mua dầu Nga.

Qatar và Saudi Arabia cho biết các cuộc tấn công nhằm vào căn cứ Mỹ tại nước họ đã bị ngăn chặn.

Iran nã loạt tên lửa, UAV vào Tel Aviv

Trong tuyên bố, IRGC cho biết đợt tấn công mới bắt đầu bằng một chiến dịch phối hợp giữa tên lửa và máy bay không người lái, nhằm vào các mục tiêu tại trung tâm Tel Aviv.

Những tiếng nổ lớn vang lên khắp Tel Aviv và nhiều khu vực khác của Israel vào sáng 6/3. Quân đội Israel cho biết họ đã phát hiện các tên lửa được phóng từ Iran về phía Israel và các hệ thống phòng không đang hoạt động để đánh chặn mối đe dọa này.

Iran phóng tên lửa mang đầu đạn 1,5 tấn về phía Israel Hãng thông tấn Mehr đã công bố đoạn video ghi lại cảnh Iran phóng tên lửa đạn đạo Khorramshahr-4 về phía trung tâm Tel Aviv, sân bay Ben Gurion (Israel) ngày 5/3.

Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tiến hành đòn tấn công nhằm vào sân bay Ben Gurion của Israel cùng một căn cứ không quân ở khu vực lân cận.

Theo hãng tin AP, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết trong một tuyên bố rằng: “Các tên lửa hạng nặng Khorramshahr-4, mang đầu đạn nặng tới một tấn, đã được phóng vào trung tâm Tel Aviv, sân bay Ben Gurion và căn cứ của Phi đội 27 thuộc không quân Israel đang đồn trú tại sân bay này”.

Tuyên bố cũng cho biết, trong giai đoạn thứ 17 của chiến dịch “Sadeq-4”, lực lượng Iran đã triển khai đồng thời tên lửa siêu thanh và máy bay không người lái tấn công.

Mỹ phải chịu trách nhiệm cho cái chết của 150 nữ sinh

Theo hai điều tra viên quân sự Mỹ chia sẻ với Reuters, nhiều khả năng lực lượng Mỹ đã không kích nhầm vào trường tiểu học dành cho nữ sinh tại thành phố Minab, Iran, trong ngày 28/2, khiến 150 em thiệt mạng. Con số thương vong do Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc đưa ra. Hiện cuộc điều tra của phía Mỹ chưa đưa ra kết luận cuối cùng.

Các huyệt mộ được chuẩn bị để chôn cất các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công ngày 28/2 vào trường tiểu học ở Minab, Iran. Ảnh: Reuters.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày 4/3 đã thừa nhận quân đội đang tiến hành điều tra vụ việc này, đồng thời nhấn mạnh Mỹ không cố ý nhắm vào các mục tiêu dân sự.

Hai nguồn tin cho biết vẫn có khả năng xuất hiện bằng chứng mới cho thấy trách nhiệm trong vụ việc thuộc về bên khác. Theo luật nhân đạo quốc tế, việc cố ý tấn công trường học, bệnh viện và các công trình dân sự có thể bị xem là tội ác chiến tranh.

Trong khi đó, căn cứ không quân al-Udeid của Mỹ ở Qatar liên tục bị Iran tấn công vơi chiến thuật lặp lại. Dù tần suất và quy mô tấn công có thay đổi, nhưng cơ bản các đòn đánh bằng UAV vẫn xuất hiện liên tục.

Iran đặc cách cho tàu Trung Quốc, Nga qua eo biển Hormuz

So sánh lưu lượng vận tải biển qua eo Hormuz trong ngày 27/2 (trước khi chiến sự nổ ra) và ngày 4/3. Ảnh: Reuters.

Dữ liệu vận tải biển cho thấy hoạt động của các tàu chở dầu qua eo biển Hormuz bị đình trệ kể từ ngày 28/2. Riêng tàu chở dầu mang cờ Trung Quốc có khả năng sẽ được Iran đặc cách.

Theo đồ họa do Reuters thực hiện dựa trên dữ liệu vận tải biển của nền tảng MarineTraffic, lưu lượng tàu chở dầu qua eo biển chiến lược Hormuz đã giảm mạnh kể từ khi chiến sự nổ ra tại Iran.

Ảnh chụp từ trên không đảo Qeshm ở eo biển Hormuz, ngày 10/12/2023. Ảnh: Reuters

Eo biển Hormuz là tuyến vận tải năng lượng quan trọng, trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu. Hiện hàng trăm tàu đang phải neo đậu “vật vờ” tại khu vực, không dám đi qua eo biển.

Theo ước tính của Reuters, ít nhất 300 tàu, bao gồm cả tàu chở dầu, chở khí tự nhiên hóa lỏng và chở hàng đang neo ngoài khơi các quốc gia sản xuất năng lượng lớn ở vùng Vịnh như Iraq, Saudi Arabia và Qatar.

Kể từ khi xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran bùng phát, ít nhất 8 tàu đã bị tấn công khi tìm cách đi qua eo biển.

Các tàu chở dầu đậu ngoài khơi Fujairah thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 3/3. Ảnh: Reuters.

3 nguồn tin ngoại giao cho Reuters biết rằng Trung Quốc đang tìm kiếm sự đảm bảo từ Iran để các tàu vận chuyển dầu và khí tự nhiên hóa lỏng của nước này có thể đi qua eo biển Hormuz an toàn.

Trung Quốc vốn có quan hệ tương đối thân thiện với Iran, nước này vận chuyển khoảng 45% lượng dầu nhập khẩu trên tuyến hàng hải chạy qua eo biển Hormuz.

Trước đó, Iran đã tuyên bố tàu của Mỹ, Israel, các nước châu Âu cũng như các nước đồng minh của nhóm này sẽ không được phép đi qua eo biển.

Iran còn tung ra các đòn tấn công vào các nhà máy lọc dầu tại một số quốc gia vùng Vịnh. Trong bối cảnh hoạt động sản xuất và vận chuyển dầu mỏ đều bị gián đoạn, giá dầu đã tăng hơn 15% kể từ khi xung đột bắt đầu ngày 28/2.

Mỹ chi 3,7 tỷ USD cho 100 giờ đầu trong chiến dịch Iran

Chi phí cho 100 giờ đầu tiên trong chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran ước tính lên tới 3,7 tỷ USD , tương đương khoản chi 891,4 triệu USD cho mỗi ngày kéo dài xung đột.

Các con số vừa được đưa ra trong báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), viện nghiên cứu chính sách độc lập hàng đầu của Mỹ.

Trong bối cảnh Tổng thống Mỹ và Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ đều cho biết chiến dịch có thể kéo dài trong nhiều tuần, CSIS nhận định Lầu Năm Góc sẽ cần nguồn tài chính ngoài ngân sách để tài trợ chiến dịch.

Theo CSIS, chi phí tiến hành chiến dịch có thể sẽ giảm đi khi quân đội Mỹ chuyển sang sử dụng các loại vũ khí có giá thành thấp hơn. Giai đoạn đầu của chiến dịch thường tốn kém do phải sử dụng các loại vũ khí tối tân cho các đòn đánh “phủ đầu”.

Tuy vậy, khoản chi ngoài ngân sách vẫn sẽ rất lớn. “Những chi phí phát sinh ngoài dự toán là rất đáng kể. Cuối cùng, Bộ Chiến tranh Mỹ vẫn cần có thêm nguồn tài trợ, bởi các biện pháp cắt giảm chi phí trong cuộc xung đột luôn gặp nhiều khó khăn”, báo cáo nhận định.

Khói bốc lên mù mịt từ sân vận động tại Tehran Video do nhân chứng tại Tehran ghi lại cho thấy cột khói đen dày đặc bốc lên từ sân vận động Azadi sau đòn không kích của Mỹ và Israel vào thủ đô Iran. Các hãng thông tấn của Iran như IRIB và WANA xác nhận sân vận động Azadi đã bị phá hủy, tuy nhiên, thời điểm chính xác sân vận động Azadi bị phá hủy chưa thể xác minh. Nhân chứng tại hiện trường cho biết họ nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn.

Mỹ cho Ấn Độ 30 ngày để "cai" dầu Nga

Mỹ cho biết đã cấp cơ chế miễn trừ tạm thời kéo dài 30 ngày, cho phép Ấn Độ tiến hành nốt các giao dịch còn dang dở đối với lượng dầu Nga đang mắc kẹt trên biển.

“Biện pháp ngắn hạn này được thiết kế có chủ đích để không mang lại lợi ích tài chính đáng kể và lâu dài cho Nga. Cơ chế miễn trừ này chỉ cho phép các giao dịch được tiến hành đối với lượng dầu đang bị mắc kẹt trên biển”, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố trong tối 5/3.

Tàu chở dầu nghi thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga bị lực lượng chức năng Pháp chặn lại trên vùng biển ngoài khơi Martigues, Pháp, ngày 25/1. Ảnh: Reuters.

Ấn Độ hiện có lượng dự trữ dầu thô đủ dùng trong 25 ngày nữa. Khoảng 40% nguồn cung dầu của nước này đến từ Trung Đông, đi qua eo biển Hormuz, nhưng tuyến vận tải biển này hiện đã bị Iran phong tỏa.

Một nguồn thạo tin cho biết để có cơ chế miễn trừ 30 ngày, New Delhi đã phải liên hệ, đề nghị Mỹ đồng ý. Trong những năm gần đây, Ấn Độ là khách hàng mua dầu thô vận chuyển bằng đường biển lớn nhất của Nga. Tuy nhiên, từ tháng 1, Ấn Độ đã phải giảm nhập khẩu dầu từ Nga dưới sức ép từ Washington.