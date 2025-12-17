Giới trẻ Trung Quốc đổ xô mua rắn hổ lục sau cơn sốt Zootopia 2

Sự thành công của Zootopia 2 không chỉ thống trị phòng vé mà còn thổi bùng trào lưu nuôi rắn hổ lục trong giới trẻ Trung Quốc, buộc giới chức phải lên tiếng cảnh báo.

Qi Weihao vừa chào đón một “thành viên mới” trong gia đình: một con rắn xanh tuyệt đẹp nhưng cực kỳ độc.

Chàng trai 21 tuổi đến từ tỉnh Giang Tây (miền trung Trung Quốc) cho biết anh đã mua một con rắn hổ lục Indonesia với giá 1.850 nhân dân tệ (khoảng 260 USD ), chỉ hai ngày sau khi bom tấn hoạt hình Zootopia 2 của Disney ra mắt hôm 26/11.

Nhân vật yêu thích của Qi cũng là gương mặt mới nhất của thương hiệu: Gary De’Snake - chú rắn được cho là lấy cảm hứng từ loài rắn Đông Nam Á.

Là người mê bò sát, Qi từ lâu đã muốn nuôi một con rắn xanh. Tuy nhiên, chỉ đến khi xem cách bộ phim khắc họa tích cực, dễ thương nhân vật rắn - do tài tử Quan Kế Huy lồng tiếng - anh mới quyết định “xuống tiền”.

“Zootopia 2 giúp thú cưng bò sát có hình ảnh tốt hơn. Chúng không hề lập dị, và Gary là nhân vật tiêu biểu nhất. Tôi yêu sự nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm của cậu ấy”, Qi nói với CNN.

Con rắn hổ lục Indonesia của Qi, trông giống Gary De'Snake, nhân vật rắn xanh trong Zootopia 2. Ảnh: Qi Weihao.

Cơn sốt "nuôi rắn"

Ra mắt vào giai đoạn cuối của Năm Tỵ theo lịch âm, Zootopia 2 nhanh chóng trở thành phim hoạt hình nước ngoài ăn khách nhất mọi thời đại tại thị trường này, với doanh thu phòng vé vượt 3,55 tỷ nhân dân tệ ( 503 triệu USD ). Kỷ lục trước đó thuộc về phần phim đầu tiên ra mắt năm 2016.

Trên toàn cầu, doanh thu của Zootopia 2 đã vượt mốc 1 tỷ USD , theo Box Office Mojo.

Trong phim, Gary cùng bộ đôi thỏ - cáo Judy Hopps và Nick Wilde nỗ lực “rửa oan” cho gia đình mình và cho cả loài bò sát, vốn lâu nay bị mang tiếng xấu.

Qi cho biết những người nuôi bò sát như anh từ lâu phải đối mặt với định kiến tại Trung Quốc, thường bị cho là có “gu kỳ quặc với những sinh vật đáng sợ”. Anh hy vọng Gary De’Snake sẽ giúp thay đổi cách nhìn đó.

Không chỉ Qi, nhiều khán giả khác cũng yêu mến chú rắn xanh đến mức muốn sở hữu một “phiên bản đời thực”, bất chấp nọc độc chết người của loài này.

Theo báo Trung Quốc Paper, kể từ khi phim ra mắt, các nền tảng thương mại điện tử lớn tại Trung Quốc ghi nhận lượng tìm kiếm tăng vọt và giá bán rắn lục hố Indonesia - thường được gọi là “rắn hổ lục tre đảo” - tăng cao, từ vài trăm đến vài nghìn nhân dân tệ.

Sự thành công của Zootopia 2, rắn hổ lục - nguyên mẫu của nhân vật Gary De’Snak - trở thành thú cưng được săn đón tại Trung Quốc. Ảnh: Disney.

Những năm gần đây, bò sát ngày càng chiếm được cảm tình của giới trẻ Trung Quốc. Dẫn số liệu của Tân Hoa xã, đến cuối năm 2024, hơn 17 triệu người trong nước sở hữu thú cưng ngoại lai, với quy mô thị trường tiến sát 10 tỷ nhân dân tệ ( 1,4 tỷ USD ). Hơn 60% trong số này thuộc thế hệ Gen Z.

Một báo cáo năm 2025 về ngành thú cưng Trung Quốc cho biết rắn chiếm hơn 50% tổng số bò sát được nuôi làm thú cưng.

Phần lớn bò sát được nuôi và thuần hóa trước khi bán tại các cửa hàng truyền thống; một số khác được rao bán trực tuyến và giao thẳng cho người mua. Dù luật pháp Trung Quốc cấm gửi qua đường bưu điện “động vật sống” hoặc “vật nguy hiểm như chất độc”, việc nuôi rắn hổ lục Indonesia hiện không bị coi là trái pháp luật.

Giới chức cảnh báo

Tuy vậy, trào lưu mua rắn cực độc qua mạng đã khiến giới chức lo ngại. Qi - người có nhiều kinh nghiệm nuôi bò sát và đã lái xe 40 phút để trực tiếp đến nhận rắn - cũng thừa nhận đây không phải quyết định có thể đưa ra tùy hứng.

“Nếu không có kinh nghiệm dày dạn và thiết bị an toàn, xin đừng vội nuôi rắn độc chỉ vì nhất thời”, anh cảnh báo.

Báo Beijing News cũng nhấn mạnh: “Trong phim, chú rắn xanh được nhân hóa với những phẩm chất đáng yêu và dũng cảm. Nhưng ngoài đời, rắn lục tre đảo hoàn toàn không phải ‘món đồ chơi thời thượng’ vô hại”.

“Nếu rắn độc thoát ra ngoài hoặc tấn công người, không chỉ chủ nuôi và gia đình gặp nguy hiểm mà còn có thể trở thành sự cố an toàn công cộng,” tờ báo viết.

Theo kiểm tra của CNN hôm 12/12, rắn hổ lục hiện đã biến mất khỏi các nền tảng thương mại điện tử lớn như Douyin của ByteDance, Xiaohongshu hay chợ đồ cũ Xianyu của Alibaba.

Tuy nhiên, trên JD - nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất Trung Quốc - vẫn còn nhiều gian hàng gắn mác “bao gồm giao hàng”.

Sau khi CNN thông báo, JD đã nhanh chóng gỡ bỏ các sản phẩm. Người phát ngôn JD khẳng định nền tảng “nghiêm cấm bán động vật có nọc độc” và sẽ xóa ngay khi phát hiện. CNN cũng liên hệ Alibaba, ByteDance và Xiaohongshu để tìm hiểu lý do các sản phẩm liên quan bị gỡ bỏ.

Trong khi đó, nhiều fan của Gary tại Trung Quốc chọn chi tiền cho những sản phẩm an toàn hơn. Trên Taobao, hộp đồ chơi “blind box” hình rắn xanh lọt top 10 sản phẩm bán chạy nhất tuần; thú bông nhân vật này cũng được săn lùng tại các cửa hàng.

“Mẫu thú bông Gary hiện đã cháy hàng và chưa rõ khi nào có lại,” một nhân viên Disneyland Thượng Hải nói với YiCai khoảng một tuần sau khi Zootopia 2 ra rạp.

Theo thống kê của YiCai, thương hiệu Zootopia đã hợp tác với hơn 70 nhãn hàng Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực đồ sưu tầm thời thượng, bao gồm Pop Mart - hãng đứng sau những búp bê Labubu từng gây sốt toàn cầu hồi đầu năm.