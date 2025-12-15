Em gái ông Kim Jong Un dùng smartphone gập Trung Quốc?

Xuất hiện tại lễ khánh thành một bệnh viện, Kim Yo Jong - em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un - được cho là đang cầm trên tay một mẫu điện thoại gập do Trung Quốc sản xuất.

Hình ảnh chụp hôm 14/12 cho thấy nhà lãnh đạo Kim Jong Un (bên phải) đang thị sát bệnh viện mới Kusong, trong đó Kim Yo Jong đang cầm một chiếc điện thoại được cho là của Trung Quốc. Ảnh: KCNA.

Những hình ảnh do truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố hôm 14/12 cho thấy bà Kim Yo Jong cầm chiếc điện thoại ở tay phải khi tháp tùng anh trai tới dự lễ khai trương bệnh viện, theo SCMP.

Dù không thể nhìn rõ thương hiệu trong ảnh, thiết bị này có nhiều nét tương đồng với dòng smartphone gập “Magic” của hãng công nghệ Trung Quốc Honor, vốn được quảng bá là “điện thoại gập mỏng nhất thế giới”. Phiên bản Magic V3 hiện được bán với giá khoảng 1.379 USD .

Gia đình họ Kim từ lâu được biết đến với sở thích sử dụng các thiết bị công nghệ cao.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un từng nhiều lần xuất hiện trước công chúng cùng các sản phẩm của Apple, trong đó có iPad và MacBook, tại những sự kiện quan trọng.

Điện thoại thông minh Honor Magic 8 của Trung Quốc. Ảnh: Tech Advisor.

Năm 2023, ông Kim Jong Un cũng từng sử dụng một chiếc smartphone gập trong một vụ phóng tên lửa.

Đươc biết, Liên Hợp Quốc áp đặt các lệnh trừng phạt lên Triều Tiên nhằm đáp trả chương trình hạt nhân hiện bao gồm cấm nhập khẩu smartphone vào nước này.

Tuy vậy, thị trường điện thoại “nội địa” tại Triều Tiên vẫn phát triển mạnh trong những năm gần đây. Theo các nhà phân tích của trang chuyên về Triều Tiên NK News, hiện có hơn một chục thương hiệu smartphone đang được lưu hành trong nước.