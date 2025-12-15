Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Em gái ông Kim Jong Un dùng smartphone gập Trung Quốc?

  • Thứ hai, 15/12/2025 12:26 (GMT+7)
  • 45 phút trước

Xuất hiện tại lễ khánh thành một bệnh viện, Kim Yo Jong - em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un - được cho là đang cầm trên tay một mẫu điện thoại gập do Trung Quốc sản xuất.

Hình ảnh chụp hôm 14/12 cho thấy nhà lãnh đạo Kim Jong Un (bên phải) đang thị sát bệnh viện mới Kusong, trong đó Kim Yo Jong đang cầm một chiếc điện thoại được cho là của Trung Quốc. Ảnh: KCNA.

Những hình ảnh do truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố hôm 14/12 cho thấy bà Kim Yo Jong cầm chiếc điện thoại ở tay phải khi tháp tùng anh trai tới dự lễ khai trương bệnh viện, theo SCMP.

Dù không thể nhìn rõ thương hiệu trong ảnh, thiết bị này có nhiều nét tương đồng với dòng smartphone gập “Magic” của hãng công nghệ Trung Quốc Honor, vốn được quảng bá là “điện thoại gập mỏng nhất thế giới”. Phiên bản Magic V3 hiện được bán với giá khoảng 1.379 USD.

Gia đình họ Kim từ lâu được biết đến với sở thích sử dụng các thiết bị công nghệ cao.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un từng nhiều lần xuất hiện trước công chúng cùng các sản phẩm của Apple, trong đó có iPad và MacBook, tại những sự kiện quan trọng.

Kim Yo Jong anh 1

Điện thoại thông minh Honor Magic 8 của Trung Quốc. Ảnh: Tech Advisor.

Năm 2023, ông Kim Jong Un cũng từng sử dụng một chiếc smartphone gập trong một vụ phóng tên lửa.

Đươc biết, Liên Hợp Quốc áp đặt các lệnh trừng phạt lên Triều Tiên nhằm đáp trả chương trình hạt nhân hiện bao gồm cấm nhập khẩu smartphone vào nước này.

Tuy vậy, thị trường điện thoại “nội địa” tại Triều Tiên vẫn phát triển mạnh trong những năm gần đây. Theo các nhà phân tích của trang chuyên về Triều Tiên NK News, hiện có hơn một chục thương hiệu smartphone đang được lưu hành trong nước.

Triều Tiên có động thái mới tại các cơ sở hạt nhân

Hình ảnh vệ tinh mới cho thấy trong năm qua Triều Tiên đã mở rộng và hiện đại hóa các cơ sở sản xuất vật liệu phân hạch, được giới phân tích nhận định là nhằm đáp ứng yêu cầu của nhà lãnh đạo Kim Jong-un về việc tăng kho vũ khí hạt nhân "theo cấp số nhân".

08:39 26/11/2025

Sẽ không có hội đàm thượng đỉnh Mỹ-Triều nhân hội nghị cấp cao APEC

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần bày tỏ mong muốn được tiếp xúc trực tiếp với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, nhưng đến nay chưa đạt được kết quả như kỳ vọng.

20:36 29/10/2025

Hàn Quốc thông báo khả năng lãnh đạo Mỹ - Triều gặp mặt ở Bàn Môn Điếm

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc ngày 24/10 cho biết ông tin rằng có "khả năng đáng kể" Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong chuyến đi tới Hàn Quốc vào tuần tới.

17:36 24/10/2025

Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế

Mục Thế giới giới thiệu cuốn “Quốc gia thăng trầm: Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế” được NXB Thế giới cho ra mắt vào năm 2018. Tác phẩm làm rõ sự phát triển và đi xuống của nền kinh tế thế giới từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000. Cuốn sách vạch ra 10 quy luật để nhận diện về chu kỳ kinh tế dẫn đến vận mệnh tăng trưởng hay suy thoái của một quốc gia.

> Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Lâm Phương

Kim Yo Jong Triều Tiên Trung Quốc Liên Hợp Quốc Kim Jong Un smartphone Triều Tiên Trung Quốc em gái Kim Jong Un

  • Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc là một tổ chức quốc tế có mục đích duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

    • Thành lập: 26/6/1945
    • Thành viên: 193
    • Ngôn ngữ hành chính: 6 ngôn ngữ
    • Trụ sở chính: New York, Mỹ

    Website

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

Đọc tiếp

My tha nguoi tinh nghi xa sung o DH Brown hinh anh

Mỹ thả người tình nghi xả súng ở ĐH Brown

1 giờ trước 12:02 15/12/2025

0

Thị trưởng Providence Brett Smiley cho biết người đàn ông từng bị tạm giữ liên quan đến vụ xả súng chết người tại Đại học Brown đã được trả tự do vì không đủ bằng chứng để truy tố.

Danh tinh ke tinh nghi xa sung dam mau o DH Brown hinh anh

Danh tính kẻ tình nghi xả súng đẫm máu ở ĐH Brown

2 giờ trước 11:00 15/12/2025

0

Giới chức Mỹ đã xác định đối tượng tình nghi liên quan đến vụ xả súng gây chết người tại Đại học Brown (bang Rhode Island) là Benjamin Erickson, 24 tuổi, đến từ bang Wisconsin.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý