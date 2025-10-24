Hàn Quốc thông báo khả năng lãnh đạo Mỹ - Triều gặp mặt ở Bàn Môn Điếm

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc ngày 24/10 cho biết ông tin rằng có "khả năng đáng kể" Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong chuyến đi tới Hàn Quốc vào tuần tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại cuộc gặp ở làng đình chiến Panmunjom (Bàn Môn Điếm) ở biên giới liên Triều, ngày 30/6/2019. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo lịch trình, Tổng thống Trump dự kiến đến Hàn Quốc vào ngày 29/10 để tham dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Truyền thông Mỹ đưa tin các quan chức trong chính quyền của Tổng thống Trump đã thảo luận về việc sắp xếp một cuộc gặp giữa ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Lần gần đây nhất hai nhà lãnh đạo hội đàm là vào năm 2019 tại Panmunjeom (Bàn Môn Điếm) thuộc Khu vực An ninh Chung (JSA) phi quân sự ngăn cách hai miền bán đảo Triều Tiên.

“Triều Tiên dường như đang chú ý đến Mỹ và nhiều dấu hiệu khác nhau... cho thấy khả năng cao sẽ có một cuộc gặp", Bộ trưởng Thống nhất Chung Dong-young trả lời trước các phóng viên ngày 24/10.

Về phần mình, ông chủ Nhà Trắng từng nói rằng ông hy vọng sẽ gặp lại nhà lãnh đạo Triều Tiên, có thể là trong năm nay.

Tháng trước, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết ông có "những kỷ niệm đẹp" với ông Trump và sẵn sàng đàm phán nếu Mỹ từ bỏ yêu cầu Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Cũng trong ngày 24/10, Seoul đã kêu gọi hai nhà lãnh đạo đừng để vuột mất cơ hội. "Tôi không muốn bỏ lỡ dù chỉ 1% cơ hội. Họ cần phải đưa ra quyết định", Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc nhấn mạnh.

Mặc dù chưa có thông báo chính thức nào về cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo, Hàn Quốc và Bộ Chỉ huy Liên hợp quốc đã tạm dừng các chuyến tham quan Khu vực An ninh Chung (JSA) từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11.

Bộ trưởng Chung cho hay gần đây, người dân Triều Tiên đã "tân trang" các khu vực gần JSA như dọn dẹp, nhổ cỏ dại, chăm sóc các luống hoa và chụp ảnh xung quanh Panmunjeom.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, Tổng thống Trump đã có 3 lần gặp gỡ nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Cuộc gặp gỡ cuối cùng của hai người tại Panmunjeom đã được sắp xếp vội vàng sau khi ông Trump gửi lời mời đến ông Kim trên Twitter một ngày trước đó.

Sự kiện đó chứng kiến hai nhà lãnh đạo bắt tay nhau tại khu vực biểu tượng phân chia Bắc và Nam trước khi ông Trump bước vài bước vào lãnh thổ Bình Nhưỡng, trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên đặt chân lên đất Triều Tiên.

Nhưng cuối cùng, các cuộc đàm phán đã sụp đổ về việc Triều Tiên sẵn sàng từ bỏ bao nhiêu kho vũ khí hạt nhân và Bình Nhưỡng sẽ nhận lại những gì.

Vào tháng 8, Tổng thống Trump đã ca ngợi mối quan hệ của mình với nhà lãnh đạo Triều Tiên và nói rằng ông hiểu ông ấy "gần như hơn bất kỳ ai, ngoại trừ người thân là em gái".

Chuyến đi của Tổng thống Trump tới Hàn Quốc cũng dự kiến sẽ chứng kiến ông gặp nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình.