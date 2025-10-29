Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Sẽ không có hội đàm thượng đỉnh Mỹ-Triều nhân hội nghị cấp cao APEC

  • Thứ tư, 29/10/2025 20:36 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần bày tỏ mong muốn được tiếp xúc trực tiếp với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, nhưng đến nay chưa đạt được kết quả như kỳ vọng.

thuong dinh My Trieu anh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp gỡ Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại Gyeongju chiều 29/10. Ảnh: Yonhap News

Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung diễn ra chiều 29/10 tại thành phố Gyeongju – địa điểm tổ chức Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) và các sự kiện liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hai bên chưa thể thu xếp lịch trình cho một cuộc hội đàm trực tiếp với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, đồng thời khẳng định Washington sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy đối thoại với Bình Nhưỡng.

Phát biểu mở đầu cuộc hội đàm, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh, hai miền Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh và ông “mong muốn làm điều gì đó để thay đổi thực trạng này”. Nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ hy vọng Tổng thống Lee Jae Myung và Chính phủ Hàn Quốc sẽ phối hợp chặt chẽ với Mỹ trong việc thúc đẩy hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Donald Trump cũng cho biết ông hiểu rõ về Nhà lãnh đạo Kim Jong Un, đồng thời nhận định quan hệ giữa hai bên đã đạt được nhiều tiến triển tích cực trong những năm qua. Theo ông, việc cuộc hội đàm lần này không diễn ra chỉ là vấn đề về thời điểm.

Như vậy, sau cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, trong khuôn khổ chuyến công du châu Á lần này, Tổng thống Donald Trump chỉ còn một cuộc hội đàm được đánh giá “đầy thách thức” với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, dự kiến diễn ra vào ngày 30/10.

1

https://vov.vn/the-gioi/se-khong-co-hoi-dam-thuong-dinh-my-trieu-nhan-hoi-nghi-cap-cao-apec-post1241810.vov

VOV.VN

thượng đỉnh Mỹ Triều Triều Tiên Donald Trump Trung Quốc Hàn Quốc Mỹ Kim Jong Un Mỹ Triều Hội đàm APEC Donald Trump Kim Jong Un Đối thoại Bình Nhưỡng Quan hệ Mỹ APEC Gyeongju Hòa bình Triều Tiên

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Hàn Quốc

    Hàn Quốc
    • Thủ đô: Seoul
    • Diện tích: 100.300 km2
    • Dân số: 51,47 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.530 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: won
    • Mã điện thoại: +82
    • Ngôn ngữ: Tiếng Hàn

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đọc tiếp

Ai tang 130 trieu USD cho binh si My? hinh anh

Ai tặng 130 triệu USD cho binh sĩ Mỹ?

4 giờ trước 19:29 29/10/2025

0

Danh tính của vị tỷ phú bí ẩn quyên tặng 130 triệu USD để trả lương cho binh sĩ Mỹ trong thời gian Chính phủ Mỹ đóng cửa đã được tờ New York Times hé lộ.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý