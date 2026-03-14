5.000 lính Mỹ từ Nhật Bản đổ bộ Trung Đông

Khoảng 5.000 binh sĩ Mỹ, trong đó có lực lượng từ Nhật Bản, đang được điều động tới Trung Đông để tăng phương án tác chiến trong bối cảnh căng thẳng với Iran tiếp tục leo thang.

Tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Ảnh: US Navy.

Theo nhiều hãng truyền thông Mỹ ngày 13/3, lực lượng được triển khai gồm khoảng 2.500 lính thủy đánh bộ và 2.500 thủy thủ hải quân. Động thái này nhằm mở rộng các phương án quân sự cho Washington khi căng thẳng với Iran tiếp tục leo thang.

Đài NBC dẫn lời ba quan chức Mỹ cho biết việc điều động lực lượng được thực hiện theo yêu cầu của Bộ Chỉ huy Trung tâm (CENTCOM). Mục tiêu là bảo đảm các chỉ huy quân sự có thêm lựa chọn tác chiến nếu tình hình tại khu vực diễn biến phức tạp hơn.

Một quan chức Mỹ tiết lộ kế hoạch tác chiến ngay từ đầu đã tính đến việc bố trí sẵn lực lượng thủy quân lục chiến nhằm tạo thêm phương án triển khai khi cần thiết.

Lực lượng lần này chủ yếu thuộc Đơn vị Viễn chinh Hải quân số 31, đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến đóng tại Okinawa, Nhật Bản và cũng là MEU duy nhất của Mỹ được triển khai thường trực ở nước ngoài.

Khi kết hợp với các thủy thủ Hải quân, họ sẽ hình thành Nhóm sẵn sàng đổ bộ và Đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến (ARG/MEU) - lực lượng phản ứng nhanh chuyên xử lý các tình huống khủng hoảng.

Những đơn vị này được huấn luyện cho nhiều nhiệm vụ khẩn cấp, từ sơ tán công dân khỏi khu vực nguy hiểm, bảo vệ cơ quan ngoại giao Mỹ cho đến nhanh chóng kiểm soát địa bàn trước khi các lực lượng chuyên biệt như đặc nhiệm được triển khai.

Phần thủy thủ hải quân đi cùng lực lượng này thuộc Nhóm tác chiến đổ bộ Tripoli, bao gồm ba tàu chiến: USS Tripoli, USS San Diego và USS New Orleans. Trước đó, nhóm tàu này hoạt động tại biển Philippines và hiện đang di chuyển về phía tây hướng tới Trung Đông.

Việc điều chuyển lực lượng từ khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương sang vịnh Ba Tư cũng khiến một số đồng minh của Washington tại châu Á lo ngại về khoảng trống an ninh. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Iran gia tăng các hoạt động quân sự tại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược nơi khoảng 20% lượng dầu thô toàn cầu thường xuyên đi qua.

Trước đó, tờ Washington Post cùng một số hãng tin Hàn Quốc cũng cho biết Mỹ đang cân nhắc điều chuyển một phần hệ thống phòng thủ tên lửa từ Hàn Quốc sang Trung Đông nhằm củng cố năng lực phòng thủ trong khu vực.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chiến dịch quân sự nhằm vào Iran sẽ tiếp diễn “chừng nào còn cần thiết”.

Ông Trump tung clip về vụ tấn công đảo Kharg - báu vật của Iran Ngày 13/3 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tung video Mỹ tấn công đảo Kharg - trái tim dầu mỏ của Iran, nơi xử lý 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran.

Trên mạng xã hội, ông cho biết lực lượng Mỹ đã “phá hủy hoàn toàn” các mục tiêu quân sự trên đảo Kharg của Iran - địa điểm xử lý phần lớn lượng dầu xuất khẩu của nước này. Tuy nhiên, ông Trump nói Washington đã quyết định không phá hủy cơ sở hạ tầng dầu mỏ tại đây, đồng thời cảnh báo lập trường này có thể thay đổi nếu Iran hoặc bất kỳ lực lượng nào cản trở quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.

Trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng mạnh, chính quyền Mỹ cũng đang cân nhắc phương án sử dụng tàu hải quân hộ tống các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz nhằm bảo đảm an toàn hàng hải. Tuy vậy, thời điểm triển khai kế hoạch này vẫn chưa được công bố.