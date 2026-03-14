Iran đáp trả quyết liệt sau vụ tấn công đảo Kharg

Khói bốc lên từ một trung tâm dầu mỏ lớn tại UAE sau khi mảnh vỡ của một máy bay không người lái bị đánh chặn rơi xuống khu vực cảng Fujairah, gần eo biển Hormuz.

Tàu chở dầu Mỹ bốc cháy gần eo biển Hormuz Một tàu chở dầu của Mỹ đã bốc cháy sau một vụ tấn công ngoài khơi Sharjah, UAE, gần eo biển Hormuz trong ngày 14/3. Hình ảnh từ video do Press TV công bố cho thấy đám cháy lớn và cột khói đen bốc lên trên tàu.

Tên lửa đạn đạo của Iran tiếp tục khiến còi báo động không kích vang lên khắp Israel trong ngày 14/3.

Phần lớn các quả tên lửa đã bị đánh chặn và không gây thương vong, nhưng đợt tấn công mới nhất làm hai người bị thương. Trong đó, một bé trai “trong tình trạng từ trung bình đến nghiêm trọng”, theo cơ quan dịch vụ khẩn cấp Israel.

Trung tâm dầu mỏ lớn của UAE gián đoạn vì trúng không kích

Khói bốc cao tại một trung tâm dầu mỏ lớn ở Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) sau một vụ tấn công bằng máy bay không người lái và hỏa hoạn.

Cảng Fujairah, gần eo biển Hormuz chiến lược, mỗi ngày xử lý hàng trăm nghìn thùng dầu.

Văn phòng Truyền thông Fujairah cho biết đám cháy bùng phát khi mảnh vỡ từ một máy bay không người lái bị đánh chặn rơi xuống, song không có thương vong được ghi nhận.

Những cột khói và lửa bốc lên sau khi mảnh vỡ từ một máy bay không người lái bị chặn lại va vào một cơ sở dầu khí ở Fujairah, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 14/3. Ảnh: Reuters

Dẫn các nguồn tin, Reuters và Bloomberg cho biết một số hoạt động bốc dỡ dầu tại tiểu vương quốc này đã bị tạm dừng sau sự cố drone và vụ cháy. Tuy nhiên, tuyên bố của Văn phòng Truyền thông Fujairah không đề cập việc gián đoạn các hoạt động bốc dầu.

Sự việc xảy ra sau khi Mỹ không kích đảo Kharg của Iran, cơ sở then chốt cho xuất khẩu dầu thô của nước này.

Sau đó, các quan chức Iran cảnh báo họ có thể nhắm vào các cảng và bến tàu tại UAE để trả đũa.

Iran cảnh báo UAE sau đòn đánh vào đảo Kharg

Iran cảnh báo có thể tấn công các cảng và bến tàu tại UAE sau khi Mỹ không kích đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu quan trọng của Tehran.

Theo quân đội Iran, các tên lửa Mỹ được phóng từ những vị trí “ẩn trong các cảng, bến tàu và nơi trú ẩn trong các thành phố của UAE”.

Phát ngôn viên Bộ chỉ huy trung tâm Khatam al-Anbiya, ông Ebrahim Zolfaghari, nói Tehran coi việc đáp trả là quyền chính đáng.

“Chúng tôi cảnh báo lãnh đạo UAE rằng Cộng hòa Hồi giáo Iran xem việc tấn công nơi xuất phát các tên lửa Mỹ… là quyền hợp pháp để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ”.

Đảo Kharg xử lý khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran. Mỹ cho biết các đòn đánh chỉ nhằm vào mục tiêu quân sự trên đảo và không nhằm vào hạ tầng dầu mỏ, dù Tổng thống Donald Trump từng đe dọa có thể tấn công các cơ sở này nếu Iran tiếp tục chặn tàu tại eo Hormuz.

Iran thề trả đũa

Sau khi Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ “xóa sổ” cơ sở hạ tầng trên đảo Kharg nếu Iran tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tuyến hàng hải chiến lược này đang nằm hoàn toàn dưới sự kiểm soát của Hải quân Iran.

“Việc các tàu chở dầu và tàu thương mại của những kẻ xâm lược và các đồng minh của họ đi qua eo biển Hormuz vẫn bị cấm”, IRGC cho biết trong tuyên bố được truyền thông Iran đăng tải.

“Bất kỳ nỗ lực di chuyển hoặc quá cảnh nào cũng sẽ trở thành mục tiêu tấn công”.

Mỹ: Đòn đánh đảo Kharg phá huỷ hơn 90 mục tiêu quân sự Iran

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết các cuộc không kích vào đảo Kharg đã phá hủy hơn 90 mục tiêu quân sự của Iran, gồm kho thủy lôi, hầm chứa tên lửa và nhiều cơ sở quân sự khác.

CENTCOM nói đây là “cuộc tấn công chính xác quy mô lớn” nhằm vào các năng lực quân sự trên đảo, đồng thời vẫn “bảo toàn” hạ tầng xuất khẩu dầu của Iran.

Đảo Kharg nằm ngoài khơi bờ biển Iran và là đầu mối xử lý khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của nước này.

Ảnh vệ tinh chụp một trạm trung chuyển dầu tại đảo Kharg, Iran, ngày 25/2. Ảnh: Reuters

Iran: Hoạt động dầu ở đảo Kharg vẫn diễn ra bình thường

Một quan chức Iran cho biết các hoạt động của các công ty dầu trên đảo Kharg vẫn diễn ra bình thường sau cuộc tấn công của Mỹ.

Phó thống đốc tỉnh Bushehr, ông Ehsan Jahaniyan, nói: “Hiện tại hoạt động xuất nhập khẩu và các hoạt động của các công ty trên đảo vẫn đang tiếp diễn”.

Theo giới chức Iran, các cuộc không kích không gây thương vong cho quân nhân, nhân viên hay cư dân trên đảo và cũng không làm hư hại cơ sở hạ tầng dầu mỏ.

Iran dọa ‘trả thù bằng máu’ nếu Mỹ nhắm vào lãnh tụ mới

Trong cuộc phỏng vấn với hãng truyền thông Nga Sputnik, Đại sứ Iran tại Nga - Kazem Jalali - đã cảnh báo Washington không nên tìm cách ám sát Mojtaba Khamenei, người vừa kế nhiệm vị trí lãnh tụ tối cao sau khi cha ông, Ali Khamenei, thiệt mạng.

Theo ông Jalali, dư luận Iran đang phẫn nộ và kêu gọi “trả thù bằng máu” sau cái chết của ông Ali Khamenei.

Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Ảnh: Reuters

“Người dân đang rất tức giận và yêu cầu phải trả thù cho máu đã đổ. Đương nhiên, người Mỹ đã và sẽ phải đối mặt với những đòn trả đũa nghiêm khắc trong tương lai”, ông nói.

43.000 công trình dân sự Iran bị hư hại

Chính phủ Iran cho biết chiến dịch không kích của Mỹ và Israel đã làm hư hại ít nhất 42.914 công trình dân sự trên toàn quốc.

Trong số đó có 36.489 căn nhà, 120 trường học và 43 cơ sở cứu trợ khẩn cấp. Các số liệu được công bố khi xung đột bước sang tuần thứ ba.

Người phụ nữ trở lại căn nhà của mình ở thủ đô Tehran ngày 12/3 sau khi khu chung cư của cô trúng không kích. Ảnh: Reuters

Theo Liên Hợp Quốc, hơn 3,2 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa tại Iran. Số người thiệt mạng được Iran công bố là hơn 1.300, nhưng một tổ chức nhân quyền cho rằng con số thực tế có thể lên tới ít nhất 1.858 người.

Israel tăng tấn công vào đồn cảnh sát ở Tehran

Người dân Tehran nói với CNN rằng các đòn không kích của Israel ngày càng nhắm vào các đồn cảnh sát và trạm kiểm soát, trong chiến dịch nhằm làm suy yếu bộ máy an ninh của Iran.

Một cư dân kể: “Có vẻ họ đang nhắm ngày càng nhiều vào các đồn cảnh sát trong khu dân cư”. Người này cho biết một đồn cảnh sát gần nhà bị đánh trúng khiến cả khu phố mất điện và rung chuyển bởi vụ nổ.

Người dân đi qua một đồn cảnh sát trúng tên lửa của Israel ngày 4/3. Ảnh: Reuters

Một phụ nữ khác nói: “Cảm giác như họ ném bom bừa bãi… mấy ngày gần đây dường như mọi thứ trở nên dữ dội hơn”. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói mục tiêu là “tạo điều kiện” để người dân Iran lật đổ lãnh đạo của họ.

Tổng thống Putin có thể sẽ gặp tân Lãnh tụ Iran

Tổng thống Nga Vladimir Putin và tân Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei có thể tổ chức cuộc gặp trực tiếp trong thời gian tới, thông tin được Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali đưa ra ngày 14/3 trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn RIA Novosti.

Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp về tình hình thị trường năng lượng toàn cầu tại Điện Kremlin ở Moscow (Nga) ngày 9/3. Ảnh: Spunik.

Theo ông Jalali, hai nhà lãnh đạo có thể gặp nhau tại Hội nghị Caspi dự kiến tổ chức tại Tehran trong năm nay, nếu hội nghị diễn ra theo kế hoạch.

“Dĩ nhiên, mọi việc sẽ được tính đến sau khi chúng ta vượt qua giai đoạn căng thẳng hiện nay trong cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran. Tuy nhiên, hội nghị thượng đỉnh Caspi tại Tehran đã được lên lịch trong năm nay và nếu được tổ chức, các cuộc gặp song phương có thể diễn ra tại đó như thường lệ”, ông Jalali cho biết.

Nhà ngoại giao Iran cũng khẳng định ông Mojtaba Khamenei hoàn toàn đủ điều kiện đảm nhiệm cương vị Lãnh tụ tối cao, bao gồm cả tình trạng sức khỏe.

Theo ông Jalali, Hội đồng chuyên gia - cơ quan có thẩm quyền lựa chọn lãnh tụ tối cao của Iran - đã xem xét kỹ lưỡng các tiêu chí và xác định ông Mojtaba Khamenei đáp ứng đầy đủ yêu cầu trước khi đưa ra quyết định bổ nhiệm.

Tàu chở dầu Mỹ bốc cháy gần eo biển Hormuz

Theo kênh truyền hình nhà nước Press TV của Iran ngày 14/3, con tàu bị tấn công ngoài khơi Sharjah, thuộc UAE, gần tuyến hàng hải chiến lược Hormuz.

Press TV đã công bố đoạn video cho thấy đám cháy lớn cùng cột khói đen dày đặc bốc lên từ tàu chở dầu. Tuy nhiên, phía Mỹ hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc.

Trước đó, ngày 12/3, Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) tuyên bố một tàu mang cờ đảo Marshall có liên quan tới Mỹ đã bị tấn công tại Vịnh Ba Tư sau khi phớt lờ cảnh báo từ lực lượng hải quân Iran.

IRGC cho biết con tàu chở dầu bị nhắm mục tiêu mang tên Safe Sia, song một số nguồn tin khác cho rằng tàu có thể là Safesea Vishnu, tàu chở dầu treo cờ Marshall Islands thuộc sở hữu của một công ty Mỹ.

Theo tuyên bố của IRGC, tàu chở dầu này bị tấn công bằng xuồng không người lái chở thuốc nổ gần cảng Khor al-Zubair, gần thành phố Basra ở miền nam Iraq.

Con tàu được cho là đang vận chuyển khoảng 400.000 thùng dầu thô của Iraq vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Iran dọa tấn công các mục tiêu Mỹ tại UAE sau đòn đánh Kharg

Iran cảnh báo các vị trí liên quan tới Mỹ tại Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) có thể trở thành “mục tiêu hợp pháp” sau khi Mỹ tiến hành không kích đảo Kharg.

Trong tuyên bố được hãng thông tấn bán chính thức Tasnim đăng tải, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết lực lượng này có quyền tự vệ bằng cách nhắm vào nơi xuất phát các tên lửa của Mỹ, bao gồm các cảng biển, bến tàu và địa điểm có binh sĩ Mỹ tại UAE.

IRGC đồng thời kêu gọi người dân UAE rời khỏi các cảng, bến tàu và khu vực quân sự của Mỹ để tránh nguy cơ bị ảnh hưởng nếu các cuộc tấn công xảy ra.

Trong một diễn biến liên quan, nhà chức trách UAE cho biết lực lượng phòng vệ dân sự đang khống chế một đám cháy tại tiểu vương quốc Fujairah sau khi mảnh vỡ từ một máy bay không người lái bị đánh chặn rơi xuống.

Giới chức cho biết không ghi nhận thương vong trong vụ việc.

Tiểu vương quốc Fujairah - nằm ngay bên ngoài Strait of Hormuz - là một trong những trung tâm tiếp nhiên liệu tàu biển quan trọng của khu vực.

Iran kêu gọi Trung Đông chống “quyền lực bù nhìn” Mỹ

Theo truyền thông nhà nước Iran, Chuẩn tướng Abolfazl Shekarchi - người phát ngôn cấp cao của quân đội Iran - đã chỉ trích Mỹ và Israel, kêu gọi các nước trong khu vực đoàn kết chống lại điều mà ông gọi là “sự giả dối và đạo đức giả” của hai quốc gia này.

Trong tuyên bố cứng rắn gửi tới các nhà lãnh đạo khu vực, ông Shekarchi cảnh báo không nên tin tưởng vào “quyền lực bù nhìn của Mỹ”, cho rằng Washington không thể bảo đảm an ninh cho Trung Đông.

Vị tướng Iran cũng khẳng định dù nước này có thể khôi phục các cơ sở hạ tầng và thiệt hại vật chất do chiến tranh gây ra, nhưng “danh tiếng của Mỹ thì không thể được xây dựng lại”.

Ông Shekarchi đồng thời nhắc lại các tuyên bố về những chiến thắng quân sự của Iran trong khu vực, dù các quan chức Mỹ trước đó đã bác bỏ những thông tin này.

Pháp, Italy tìm thỏa thuận với Iran về eo biển Hormuz

Pháp và Italy được cho là đã mở các cuộc đàm phán với Iran nhằm đảm bảo an toàn cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

Financial Times dẫn lời ba nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết Paris và Rome đang tìm cách đạt được một thỏa thuận với Tehran để các tàu của hai nước có thể đi qua tuyến hàng hải chiến lược này một cách an toàn. Tuy nhiên, các cuộc tiếp xúc hiện mới ở giai đoạn thăm dò.

Một tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz ngày 11/3. Ảnh: Reuters.

Nguồn tin cho hay các quốc gia châu Âu đang nỗ lực tìm cách khôi phục hoạt động xuất khẩu dầu từ khu vực Trung Đông, vốn bị gián đoạn bởi căng thẳng an ninh leo thang tại eo Hormuz.

Trước đó, Reuters dẫn lời hai quan chức Pháp cho biết Paris đang xây dựng kế hoạch thành lập một liên minh quốc tế nhằm bảo đảm an ninh cho eo biển Hormuz khi tình hình khu vực ổn định trở lại.

Theo kế hoạch này, Pháp đã tiến hành thảo luận với các đối tác tại châu Âu, châu Á và các quốc gia vùng Vịnh để soạn thảo phương án triển khai tàu chiến hộ tống các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

56 di tích Iran bị hư hại sau các cuộc không kích

Iran cho biết ít nhất 56 địa điểm văn hóa, bao gồm bảo tàng và di tích lịch sử, đã bị hư hại nghiêm trọng do các cuộc không kích của Mỹ và Israel kể từ khi xung đột bùng phát.

Theo tuyên bố của Bộ Văn hóa Iran được hãng thông tấn ISNA đăng tải, nhiều công trình bị tổn thất kết cấu nghiêm trọng trong các đợt tấn công.

Những mảnh vỡ tại di tích lịch sử Cung điện Golestan sau một cuộc tấn công của Israel và Mỹ ở Tehran (Iran). Ảnh: WANA.

Trong số các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất có Tehran, nơi ghi nhận 19 di tích văn hóa bị hư hại.

Ngoài ra, 12 di tích nổi bật tại tỉnh Kurdistan, Iran cũng được báo cáo đã bị ảnh hưởng trong các cuộc không kích.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh chiến sự giữa Iran với Mỹ và Israel tiếp tục leo thang, khiến nhiều cơ sở hạ tầng dân sự và văn hóa tại quốc gia Trung Đông này bị tác động.

