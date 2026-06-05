Ông Putin hé lộ 'bí mật quân sự' về tên lửa siêu vượt âm Oreshnik

Tổng thống Nga lần đầu tiết lộ mục đích thật sự đằng sau các đòn tấn công bằng tên lửa Oreshnik, đồng thời đưa ra những đánh giá đáng chú ý về chiến sự Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp gỡ đại diện các hãng thông tấn quốc tế bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, tại Cung điện Constantine ở St. Petersburg (Nga) ngày 4/6. Ảnh: Reuters.

Ngày 4/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tham gia phiên hỏi đáp kéo dài hơn hai giờ với lãnh đạo các hãng thông tấn quốc tế bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg (SPIEF).

Tham dự sự kiện có đại diện các hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc, Belarus, Đức, Pháp, Tây Ban Nha và Iran, cùng các hãng tin quốc tế lớn như Reuters và AP.

Trong cuộc trao đổi, nhà lãnh đạo Nga đề cập đến hàng loạt vấn đề nóng, từ tình hình kinh tế trong nước, xung đột Ukraine cho tới triển vọng cải thiện quan hệ với châu Âu, theo RT.

Lời đồn về kinh tế Nga "đã bị phóng đại quá mức"

Trả lời câu hỏi liệu Nga có thể tiếp tục chống chịu trước áp lực từ chiến sự Ukraine và các lệnh trừng phạt của phương Tây hay không, ông Putin dẫn lại câu nói nổi tiếng của nhà văn Mỹ Mark Twain: “Tin đồn về cái chết của tôi đã bị phóng đại quá mức”.

Theo Tổng thống Nga, bất chấp những tuyên bố trước đây của phương Tây rằng nền kinh tế Nga đã bị “xé nát”, tốc độ tăng trưởng của Nga trong ba năm qua vẫn cao gấp hơn ba lần so với Liên minh châu Âu (EU).

Ông thừa nhận Moscow đã phải đưa ra một số quyết định khó khăn nhằm kiềm chế lạm phát, trong đó có việc nâng lãi suất. Tuy nhiên, theo ông, các biện pháp này đang phát huy hiệu quả.

“Trong khi đó, sản lượng công nghiệp và thu nhập thực tế của người dân Nga vẫn tiếp tục tăng trưởng”, ông nói.

Nhà lãnh đạo Nga cũng khẳng định xét theo sức mua tương đương (PPP), Nga hiện đã vượt tất cả các quốc gia châu Âu.

Chiến sự Ukraine: Nga tiếp tục tiến công, Kyiv thiếu nhân lực

Đề cập đến tình hình chiến trường, ông Putin cho biết quân đội Nga đang duy trì đà tiến công trên toàn bộ chiến tuyến, trong khi lực lượng Ukraine đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng.

“Ukraine mất khoảng 40.000 người mỗi tháng”, ông nói.

Lính cứu hỏa làm việc tại hiện trường một xưởng sửa chữa ôtô bị hư hại sau các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga tại Kyiv (Ukraine) ngày 2/6. Ảnh: Reuters.

Theo Tổng thống Nga, do thiếu quân số, chính quyền Kyiv đang phải tiến hành các biện pháp tuyển quân cưỡng bức, trong khi mỗi tháng còn có khoảng 20.000 binh sĩ đào ngũ.

Ông Putin cũng cho rằng năng lực quân sự của Ukraine đang gặp nhiều hạn chế.

“Ukraine không có hệ thống phòng không hoàn chỉnh mà chỉ sở hữu các thành phần riêng lẻ. Họ cũng không có những hệ thống tấn công mà Nga đang sở hữu. Khác với Nga, Ukraine không có tên lửa siêu vượt âm và tên lửa hành trình”, ông nói.

Điều "chưa từng tiết lộ" về tên lửa Oreshnik

Một trong những nội dung thu hút nhiều chú ý nhất là phát biểu của ông Putin về tên lửa đạn đạo siêu vượt âm tầm trung Oreshnik, loại vũ khí có khả năng mang cả đầu đạn hạt nhân lẫn đầu đạn thông thường.

Theo Tổng thống Nga, Moscow thực tế vẫn chưa sử dụng Oreshnik theo đúng nghĩa đầy đủ của loại vũ khí này trong các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine.

“Chúng tôi chưa từng triển khai Oreshnik trong điều kiện tác chiến thực sự theo đúng nghĩa của từ này trên lãnh thổ Ukraine”, ông nói.

Ông cho biết trước đây Nga từng thử nghiệm các hệ thống tương tự tại thao trường, nhưng chưa phải Oreshnik.

Cho đến nay, Nga xác nhận đã sử dụng loại tên lửa này trong ba cuộc tấn công riêng biệt nhằm vào Ukraine, bao gồm một cơ sở công nghiệp quốc phòng ở Dnepr vào cuối năm 2024, một nhà máy sản xuất máy bay quân sự tại Lviv hồi tháng 1 và một mục tiêu gần Kyiv hồi tháng 5.

Ông Putin tiết lộ rằng trong lần phóng gần đây nhất, mục tiêu được lựa chọn đơn giản vì “thuận tiện để quan sát kết quả”.

“Để hoàn toàn thành thật, tôi sẽ tiết lộ một bí mật quân sự lớn. Chúng tôi chỉ tấn công vào nơi thuận tiện nhất để đánh giá hiệu quả của đòn đánh”, ông nói.

Ukraine hứng 'hỏa lực' dồn dập Trong cuộc tấn công, quân đội Nga đã sử dụng 729 vũ khí trên bộ và trên biển, bao gồm tên lửa siêu thanh và máy bay không người lái. Ukraine tuyên bố bắn hạ tổng cộng 642 vũ khí.

Theo ông, sau cuộc tấn công, các máy bay không người lái Nga đã được triển khai tới khu vực mục tiêu nhằm theo dõi mức độ phân tán và sức công phá của tên lửa.

“Điều này rất quan trọng để chúng tôi đưa ra quyết định trong tương lai về việc sử dụng Oreshnik trên quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu được chỉ định, bao gồm cả các khu vực đô thị”, ông cho biết.

Hòa bình ở Ukraine đã gần hơn?

Tổng thống Putin khẳng định Nga “hoàn toàn sẵn sàng” cho một giải pháp hòa bình đối với cuộc xung đột Ukraine, với điều kiện thỏa thuận phải dựa trên những nguyên tắc mà Moscow và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thống nhất tại Anchorage vào năm ngoái.

Theo ông, trở ngại lớn nhất hiện nay là việc thuyết phục Kyiv chấp nhận các điều kiện đó.

Ông nhấn mạnh rằng việc Nga kiểm soát Donbass và các vùng lãnh thổ khác đã bỏ phiếu gia nhập Nga không mâu thuẫn với một thỏa thuận hòa bình trong tương lai.

“Tôi có cảm giác rằng giới lãnh đạo hiện nay không thực sự quan tâm đến việc chấm dứt chiến sự”, ông nói.

Nhà lãnh đạo Nga cũng phản đối ý tưởng ngừng bắn tạm thời nếu điều đó chỉ tạo điều kiện để Ukraine tái vũ trang và tái tổ chức lực lượng.

Ông Zelensky còn đủ tính chính danh?

Khi được hỏi liệu Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky có đủ tư cách pháp lý để ký kết một thỏa thuận hòa bình hay không, ông Putin tránh đưa ra câu trả lời trực tiếp.

“Đó là vấn đề dành cho các luật sư”, ông nói.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Nga chỉ có thể ký kết các văn kiện quan trọng với những người “hoàn toàn có tính chính danh” theo quy định pháp luật.

Nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky đã hết hạn từ tháng 5/2024, trong khi các cuộc thảo luận về việc tổ chức bầu cử mới tại Ukraine vẫn chưa có tiến triển đáng kể.

Tổng thống Nga Putin từ chối bình luận về tính chính danh của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky. Ảnh: Reuters.

Châu Âu có thể đóng vai trò gì?

Ông Putin cho rằng Liên minh châu Âu vẫn có thể đóng vai trò tích cực trong tiến trình giải quyết xung đột.

Tuy nhiên, theo ông, vai trò đó không nên là tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine.

“Điều châu Âu nên làm là thuyết phục chính quyền Kyiv chấp nhận những thỏa hiệp mà chúng tôi đã thảo luận”, ông nói.

Dẫu vậy, Tổng thống Nga cho rằng các nước Tây Âu hiện vẫn chưa sẵn sàng đối thoại với Moscow trên cơ sở bình đẳng.

“Nếu phía châu Âu thực sự muốn hợp tác với chúng tôi, họ phải từ bỏ tư duy mang tính thực dân và đối thoại với Nga như một đối tác bình đẳng”, ông nhấn mạnh.