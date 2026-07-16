Mỹ tính áp khoản đặt cọc 100.000 USD với người xin thẻ xanh

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xem xét yêu cầu một số người xin thẻ xanh tại các lãnh sự quán Mỹ ở nước ngoài phải đặt cọc 100.000 USD để chứng minh năng lực tài chính.

Đề xuất đặt cọc 100.000 USD với người xin thẻ xanh có thể được thử nghiệm trước tiên ở một số ít quốc gia. Ảnh: Telegraph.

Thông tin từ Wall Street Journal ngày 16/7, Bộ Ngoại giao Mỹ đang nghiên cứu đề xuất yêu cầu một số đương đơn xin thị thực định cư (immigrant visa) - diện sẽ được cấp thẻ xanh sau khi nhập cảnh vào Mỹ - phải nộp một khoản tiền bảo đảm trước khi hồ sơ được xem xét.

Các nguồn thạo tin cho biết mức tiền đặt cọc đang được thảo luận có thể lên tới 100.000 USD , song con số này không nhất thiết áp dụng đồng loạt mà có thể được điều chỉnh tùy từng trường hợp. Khoản tiền sẽ được hoàn trả sau khi người nhập cư trở thành công dân Mỹ, một quá trình thường kéo dài nhiều năm.

Theo các quan chức tham gia xây dựng chính sách, khoản tiền này sẽ đóng vai trò như một hình thức bảo đảm tài chính, nhằm giảm nguy cơ những người được cấp thẻ xanh sang Mỹ nhưng không có đủ điều kiện để tự trang trải cuộc sống và phải phụ thuộc vào các chương trình hỗ trợ của chính phủ.

Hiện Bộ Ngoại giao Mỹ được cho là đang cân nhắc triển khai thí điểm tại một số quốc gia trước khi quyết định có mở rộng chính sách hay không.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott khẳng định với Wall Street Journal rằng Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần nhấn mạnh người muốn nhập cư vào Mỹ phải có khả năng tự chủ về tài chính.

Ông Pigott cho biết bộ đang xem xét yêu cầu một số đương đơn xin thị thực nộp tiền bảo đảm như một cách chứng minh họ có đủ nguồn lực để ổn định cuộc sống tại Mỹ mà không trở thành gánh nặng cho hệ thống an sinh.

Giới quan sát nhận định mức đặt cọc rất lớn này nhiều khả năng sẽ trở thành rào cản đáng kể đối với người nộp đơn đến từ các quốc gia có thu nhập thấp, bởi phần lớn người muốn sang Mỹ để tìm kiếm cơ hội việc làm và thu nhập cao khó có khả năng chuẩn bị ngay khoản tiền lên tới 100.000 USD , tờ Telegraph cho biết.

Thị thực định cư - vốn được cấp cho thân nhân của công dân Mỹ, bao gồm vợ hoặc chồng, cha mẹ và anh chị em ruột - đang chịu tác động trực tiếp từ đề xuất mới. Riêng trong năm ngoái, chính quyền Mỹ đã cấp khoảng 500.000 thị thực thuộc diện này.

Đề xuất mới là một phần trong loạt biện pháp mà Nhà Trắng thúc đẩy nhằm hạn chế nhập cư đối với những người có điều kiện kinh tế hạn chế.

Trước đó, vào tháng 5, chính quyền Mỹ đã điều chỉnh quy trình xin thẻ xanh, yêu cầu nhiều người nước ngoài đang tạm trú hợp pháp tại Mỹ phải trở về nước để nộp hồ sơ xin thường trú, thay vì hoàn tất thủ tục ngay trên lãnh thổ Mỹ như trước.

Sau đó vài ngày, Bộ An ninh Nội địa Mỹ khẳng định chính sách này không ảnh hưởng đến những người đủ điều kiện hợp pháp để được cấp thẻ xanh, đồng thời nhấn mạnh lao động có trình độ chuyên môn cao, lao động tay nghề cao và những cá nhân mang lại lợi ích cho nền kinh tế hoặc lợi ích quốc gia Mỹ vẫn sẽ được ưu tiên xem xét, theo CBS News.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Trump liên tục thúc đẩy các chính sách siết nhập cư. Hồi tháng 1, chính quyền đã ban hành lệnh tạm dừng vô thời hạn việc xử lý thị thực định cư đối với công dân của 75 quốc gia được chỉ định, dù chính sách này hiện vẫn đối mặt với nhiều thách thức pháp lý.