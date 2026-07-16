Ông Trump tiết lộ 'cử chỉ thiện chí' từ Iran

Tổng thống Donald Trump cho biết công dân Mỹ Dena Karari đã rời khỏi Iran an toàn vào thứ Tư, và hoan nghênh "cử chỉ thiện chí" này từ phía Iran trên nền tảng Truth Social.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Tối 15/7, Tổng thống Mỹ xác nhận bà Dena Karari (53 tuổi), người được luật sư xác định là công dân Mỹ bị bắt giữ vào tháng 12/2024 dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden, hiện đã rời khỏi Iran và có tình trạng sức khỏe ổn định, theo CNN.

Trên nền tảng Truth Social, Tổng thống Trump tuyên bố: "Hiện cô ấy đã an toàn bên ngoài Iran và trong tình trạng sức khỏe tốt. Mỹ đánh giá cao cử chỉ thiện chí này của Tehran".

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh quân đội Mỹ tiếp tục các cuộc không kích vào Iran sau khi bản ghi nhớ (MOU) giữa hai quốc gia gần như sụp đổ.

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin rằng các địa điểm ở miền trung và miền bắc nước này đã bị lực lượng Mỹ không kích trong vài giờ qua.

Sân bay Semnan, nằm ở phía bắc đất nước và cách thủ đô Tehran khoảng 160 km về phía đông, đã trở thành mục tiêu của các "cuộc không kích", đài truyền hình nhà nước IRIB đưa tin.

Theo hãng thông tấn nhà nước IRNA, Phó thống đốc tỉnh Markazi cho biết hai quả đạn cũng đã rơi xuống một địa điểm bên ngoài thành phố Khondab ở miền trung Iran vào sáng sớm thứ Năm.

Ngoài ra, tiếng nổ đã được nghe thấy tại Khorramabad, một thành phố thuộc tỉnh Lorestan ở miền trung tây, theo IRNA.

Khói bốc lên tại một địa điểm chưa xác định ở Iran trong các cuộc không kích do Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thực hiện, theo video tư liệu công bố ngày 15/7. Ảnh: CNN.

Trước động thái trên, Iran đã tấn công các cơ sở của Mỹ tại Kuwait, Jordan.

Đài phát thanh và truyền hình quốc gia Iran (IRIB) ngày 17/7 đưa tin, Tehran tuyên bố đã triển khai máy bay không người lái (UAV) tấn công các cơ sở quân sự của Mỹ tại Kuwait, Jordan

Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi đã lên án vụ tập kích bằng máy bay không người lái tại Erbil (vùng Kurdistan) và đã chỉ đạo các cơ quan an ninh phối hợp chặt chẽ với lực lượng khu vực của người Kurd để ngăn chặn những hành vi tương tự.

Theo báo cáo từ cảnh sát sở tại, có ít nhất năm máy bay không người lái được sử dụng. Một chiếc bị bắn hạ gần Lãnh sự quán Mỹ, gây ra hỏa hoạn và kích hoạt hệ thống phòng không của phái bộ. Hai chiếc khác được ghi nhận rơi gần một căn cứ quân sự của Mỹ ở ngoại ô thành phố.

Trong khi đó, Hãng thông tấn Petra dẫn lời nguồn tin quân sự Jordan cho biết, các lực lượng vũ trang đã đánh chặn 8 tên lửa của Iran nhắm vào nước này. Sự việc không gây ra thương vong hay thiệt hại vật chất.

Trước đó, phía Iran thông báo đã sử dụng máy bay không người lái tấn công vào các mục tiêu của Mỹ tại căn cứ không quân Azraq của Jordan, bao gồm hệ thống liên lạc, trạm radar cố định và các kho nhiên liệu.

Căng thẳng tại vùng Vịnh leo thang nghiêm trọng khi Mỹ tiến hành các đợt không kích mới vào hạ tầng quân sự của Iran, sau khi tái áp đặt lệnh phong tỏa hải quân. Trong khi Tehran cảnh báo về nguy cơ cắt đứt xuất khẩu năng lượng và mô tả tình hình hiện tại là "cuộc chiến sinh tồn", các nhà phân tích lo ngại về khả năng đổ vỡ lệnh ngừng bắn mong manh mới được thiết lập.

Mỹ không kích, Iran đáp trả trên nhiều mặt trận Iran tấn công Kuwait, Bahrain và Jordan. Ngày 15/7, quân đội Mỹ tiếp tục tiến hành 2 đợt không kích vào Iran, tiếp nối chuỗi các cuộc tấn công liên tiếp trong nhiều đêm.