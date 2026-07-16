Đồng xu 1 USD có hình ông Trump gây tranh cãi

Bộ Tài chính Mỹ công bố đồng xu 1 USD in chân dung Tổng thống Donald Trump nhân dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc, song thiết kế này đang vấp phải tranh cãi pháp lý.

Đồng xu mệnh giá 1 USD do Cục Đúc tiền Mỹ sản xuất sẽ in chân dung Tổng thống Donald Trump ở mặt trước, nhằm kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ. Ảnh: X/SecScottBessent.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 15/7 cho biết Cục Đúc tiền Mỹ sẽ bắt đầu sản xuất đồng xu mệnh giá 1 USD in chân dung Tổng thống Donald Trump ở mặt trước, nhân dịp kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ, theo Reuters.

“Đồng xu mang chân dung Tổng thống Donald Trump, được giới thiệu như sự tôn vinh sức mạnh của các giá trị Mỹ và lời hứa về một quốc gia luôn nỗ lực gìn giữ tự do cho mọi người”, ông Bessent viết trên mạng xã hội X khi công bố bản thiết kế của đồng xu.

Thiết kế mới có dòng chữ "Liberty" (Tự do), "In God We Trust" (Chúng ta tin vào Chúa) và "1776-2026" ở mặt trước; mặt sau là hình đại bàng đầu trắng trên con dấu của tổng thống Mỹ.

Thiết kế này được chỉnh sửa từ bản thảo công bố hồi tháng 10/2025. Ở bản thảo, mặt sau đồng xu khắc hình ông Trump giơ nắm đấm cùng dòng chữ "Fight, fight, fight" (Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu), nhắc lại phản ứng của ông sau vụ ám sát nhằm vào ông trong chiến dịch tranh cử năm 2024.

Tổng thống Trump cho biết ông cảm thấy vinh dự khi được đưa lên đồng xu. Trả lời phỏng vấn Fox Business, ông nói: "Họ đã làm một đồng xu có hình tôi. Theo tôi được biết thì điều này rất hiếm".

Tuy nhiên, thiết kế này cũng làm dấy lên những tranh cãi về tính hợp pháp.

Luật của Mỹ ban hành năm 1866 quy định chân dung người còn sống không được xuất hiện trên tiền tệ của Mỹ. Tuy nhiên, quy định này áp dụng đối với tiền giấy do Cục Khắc in Mỹ phát hành, trong khi tiền xu do Cục Đúc tiền Mỹ sản xuất.

Năm 2020, quốc hội Mỹ thông qua đạo luật cho phép Bộ trưởng Tài chính phát hành đồng xu 1 USD để kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ, nhưng đồng thời quy định thiết kế không được khắc họa người còn sống.

Trong cuộc phỏng vấn phát sóng trên Fox News ngày 14/7, ông Bessent cho biết nhân dịp kỷ niệm 150 năm thành lập nước Mỹ, Tổng thống Calvin Coolidge khi đó cũng từng được đưa lên một đồng xu.

"Điều đó có nghĩa là chúng ta có thể đưa hình ảnh của người còn sống lên tiền xu", ông Bessent nói.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết đồng xu hiện đã được đưa vào sản xuất tại xưởng đúc tiền ở thành phố Philadelphia.