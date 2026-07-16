Xe cảnh sát của tiểu bang Florida giành chiến thắng ngoạn mục, trở thành xe cảnh sát đẹp nhất nước Mỹ trong 4 năm liên tiếp.

Ảnh: Florida Highway Patrol.

Theo Carscoops, cảnh sát tuần tra của các tiểu bang tại Mỹ hàng năm đều quy tụ tại một cuộc thi để tìm ra tiểu bang nào sở hữu mẫu xe cảnh sát đẹp nhất.

Trong 3 năm qua, Florida đã liên tục chiến thắng. Chuỗi thắng này tưởng chừng đã phải dừng lại nhưng sau cùng, Florida thực hiện một màn lội ngược dòng ngoạn mục để tiếp tục là tiểu bang sở hữu mẫu xe cảnh sát đẹp nhất xứ cờ hoa trong 4 năm liên tiếp.

Hiệp hội Cảnh sát Tuần tra tiểu bang Mỹ (AAST) sau khi nhận hơn 360.000 phiếu bình chọn từ khắp nơi trên cả nước, đã công bố kết quả cuộc thi thường niên “Xe tuần tra đẹp nhất” lần thứ 13.

Michigan dẫn đầu trong phần lớn thời gian, nhưng đội ngũ truyền thông của Lực lượng tuần tra cao tốc Florida đã “tăng tốc” trong giai đoạn cuối, giúp chiếc Ford Mustang phối màu đen-vàng cát giành chiến thắng ngoạn mục.

Xe cảnh sát của tiểu bang Michigan đánh rơi chiến thắng ở phút cuối. Ảnh: Michigan Highway Patrol.

Florida kết thúc cuộc thi với 52.249 lượt bình chọn, vượt xa con số 37.654 lượt của Michigan khi cổng bình chọn đóng lại. Tiểu bang Georgia giành vị trí thứ ba với 34.933 lượt bình chọn, Ohio và Kentucky là những cái tên còn lại trong top 5.

Tổng cộng có 360.433 lượt bình chọn đã được thực hiện tại tất cả các tiểu bang tham gia. Oregon nhận được ít phiếu bầu nhất với chỉ 185 lượt.

Kết quả trên đồng nghĩa Florida thêm lần nữa nhận giải thưởng Xe tuần tra đẹp nhất. Bức ảnh của kẻ chiến thắng cũng sẽ xuất hiện trên trang bìa cuốn lịch treo tường “Xe tuần tra đẹp nhất của cảnh sát Mỹ” cho năm 2027.

Được biết, doanh thu từ việc bán lịch sẽ được dùng để hỗ trợ Quỹ Hiệp hội Cảnh sát tuần tra tiểu bang Mỹ. Đây là quỹ chuyên trao học bổng giáo dục cho con em của các đơn vị cảnh sát tuần tra thành viên.

Chuyên trang Carscoops hài hước bình luận, cho rằng nếu chuỗi chiến thắng này còn kéo dài hơn trong tương lai, ban tổ chức có lẽ nên bắt đầu cân nhắc sử dụng luôn tên Florida cho cuốn lịch.