Ông già Noel bị cảnh sát Mỹ dừng xe vì chạy quá tốc độ, và còn khiến mọi người bật cười khi tiết lộ mình có giấy phép mang vũ khí giấu kín trong lúc vội vã "lan tỏa" không khí Giáng sinh.

Ông già Noel vốn nổi tiếng với việc luôn kiểm tra danh sách quà hai lần, nhưng ngay cả biểu tượng Giáng sinh cũng không tránh khỏi sự hối hả cuối năm. Trong lúc tất bật chuẩn bị những công việc phút chót, người đàn ông mặc đồ đỏ đã vô tình rơi vào danh sách "trẻ hư" khi bị cảnh sát hạt Fulton (bang Ohio, Mỹ) dừng xe vì chạy quá tốc độ.

"Ông già Noel" phải xuất trình giấy tờ khi bị cảnh sát dừng xe. Thậm chí, ông còn chia sẻ mình là một người được cấp phép sử dụng súng hợp pháp.

Theo đoạn video từ camera gắn trên người cảnh sát được công bố, ông và bà già Noel đã để lại chiếc xe trượt tuyết cùng đàn tuần lộc ở nhà, thay vào đó lái một chiếc Ford EcoSport băng qua bang Ohio. Dù là một chi tiết khá thú vị, viên phó cảnh sát vẫn không khỏi ngạc nhiên thốt lên "Santa!" khi nhận ra vị khách đặc biệt.

Bất ngờ chưa dừng lại khi Ông già Noel nhanh chóng thông báo rằng mình là người sở hữu giấy phép mang vũ khí giấu kín (CCW). Tiết lộ này khiến viên cảnh sát phá lên cười, cả hai cùng đùa vui về việc Ông già Noel trong truyền thuyết cũng… "thủ sẵn đồ nghề".

Thậm chí, viên cảnh sát còn nhờ "Bà già Noel" chụp hình chung với Ông già Noel nhằm lưu lại "bằng chứng" cho tình huống hài hước và hy hữu này. Sau đó, cả hai được viên cảnh sát cho đi sau khi được nhắc nhở đi chậm lại.

Tốc độ chính xác của chiếc xe không được công bố trong video, nhưng theo cảnh sát, Ông già Noel đã chạy nhanh hơn nhiều so với giới hạn 55 dặm/giờ (khoảng 89 km/h). Ông không phủ nhận lỗi, thậm chí còn bước ra khỏi chiếc crossover để xuất trình bằng lái theo yêu cầu.

Trong lúc trò chuyện, gió thổi mạnh khiến bộ râu trắng đặc trưng của Ông già Noel bay tán loạn. Cuối cùng, cặp đôi tiết lộ họ đang trên đường đến chỗ làm của con gái để mang niềm vui Giáng sinh đến mọi người.

Thay vì sử dụng xe trượt tuyết cùng đàn tuần lộc, Ông già Noel "Mỹ" sử dụng Ford EcoSport và mang theo "hàng nóng" để tự vệ.

May mắn cho Ông già Noel, viên cảnh sát chỉ nhắc nhở và cho đi, dặn dò "chạy chậm lại nhé". Bà già Noel không quên chụp lại khoảnh khắc hiếm có này, còn cảnh sát thì vui vẻ đề nghị được gửi email bức ảnh. Cuộc gặp gỡ kết thúc bằng những lời chào tạm biệt "Merry Christmas" đậm không khí lễ hội.