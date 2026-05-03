Cảnh sát Hàn Quốc sử dụng xe điện Kia PV5, tích hợp drone và AI

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc vừa nhận bàn giao mẫu xe điện Kia PV5 đặc biệt, vốn là một trạm drone (drone station) tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo, nhằm phục vụ mục đích tuần tra và giám sát.
Xe được trang bị nhiều camera giám sát với độ phân giải 4K bố trí trên mui, sử dụng AI để thực hiện đồng thời nhiều tác vụ phức tạp vượt ngoài khả năng của con người.
Hệ thống này có thể đếm số lượng người trong khu vực, phát hiện các dấu hiện nhận dạng như màu sắc quần áo, biển số xe... thậm chí phát hiện những tình huống đáng ngờ như có người sở hữu vũ khí hay phương tiện gặp tai nạn...
Đặc biệt, mui xe được tích hợp bãi đáp dành cho drone chuyên dụng tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ sạc qua giao thức V2L và được bảo vệ bằng một tấm che điều khiển điện.
Thiết bị bay không người lái này có thể giám sát giao thông, theo dõi các đối tượng tình nghi, phát hiện biển số... với công nghệ zoom quang học 90x và camera tầm nhiệt.
Tất cả tác vụ được điều khiển từ buồng chỉ huy trung tâm đặt tại khoang sau của chiếc xe. Những thông số vận hành liên quan đến mẫu xe điện này vẫn được giữ bí mật.
Kia PV5 là mẫu xe minivan thuần điện được phát triển trên nền tảng toàn cầu E-GMP.S. Xe có 3 thiết kế chính là chở khách, chở hàng và hỗ trợ xe lăn (WAV), cùng mức giá lần lượt 45,4, 42 và 51,1 triệu won (30.900, 28.500 và 34.700 USD).
Chiếc Kia PV5 của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc sẽ được đưa vào hoạt động vào tháng 6/2026 trong biên chế của Đơn vị Tuần tra Phòng ngừa Đô thị.
