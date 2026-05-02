Siêu xe Bugatti W16 Mistral lấy cảm hứng từ chuồn chuồn

Chương trình cá nhân hóa Bugatti Sur Mesure tiếp tục giới thiệu một dự án độc bản đầy ấn tượng dành cho một nhà sưu tập người Mỹ - siêu xe Bugatti W16 Mistral 'Fly Bug'.
Sau khi trao đổi trực tiếp cùng chủ sở hữu, Giám đốc Thiết kế của Frank Heyl cùng đội ngũ Color, Materials, Finish (CMF) của Bugatti Berlin Design Studio đã thiết kế nên một chủ đề thị giác có thể phát triển tự nhiên từ những chiếc Bugatti trước đó.
Cụ thể, đội ngũ thiết kế của Bugatti đã chọn họa tiết hình ellipse trải rộng khắp ngoại thất, dày đặc hơn về phía sau xe và mờ dần vào bóng tối của các cửa hút gió.
Xe được hoàn thiện bằng lớp sơn thửa riêng "Dragonfly Blue" có thể chuyển đổi giữa xanh lam và xanh ngọc tùy thuộc vào ánh sáng và góc nhìn, vốn mô phỏng theo hiệu ứng của cánh chuồn chuồn.
Bugatti W16 Mistral Fly Bug sở hữu chất liệu đa lớp độc quyền với lớp da được phủ lên Alcantara, phối màu trùng với màu "Dragonfly Blue" và được tạo hiệu ứng 3 chiều.
Đây là lần đầu tiên Bugatti áp dụng họa tiết đồ họa ellipse trên cả bề mặt tapi cửa và khu vực tay vịn, đòi hỏi sự tỉ mỉ chặt chẽ để đảm bảo chất liệu nằm hoàn hảo trên các bề mặt cong mà không có bất kỳ khuyết điểm nào.
Bugatti W16 Mistral Fly Bug vẫn được trang bị động cơ W16 dung tích 8.0L trứ danh với 4 bộ turbo, sản sinh sức mạnh tối đa 1.600 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.600 Nm.
Đi kèm với động cơ này là hộp số 7 cấp ly hợp kép và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, giúp xe tăng tốc 0-100 km/h trong 2,4 giây, tốc độ tối đa 380 km/h và có thể lên đến 420 km/h với chìa khóa Speed Key của Bugatti.
Với số lượng giới hạn 99 chiếc, Bugatti W16 Mistral có giá khởi điểm khoảng 5 triệu USD, và có thể vượt mốc 10 triệu USD khi nâng cấp nhiều tùy chọn cá nhân hóa độc bản.
Hiện tại, mẫu hypercar này đã được bàn giao cho chủ nhân tại bang Nevada (Mỹ), thông qua đại lý Bugatti Beverly Hills. Nhà sưu tập này còn sở hữu nhiều siêu xe khác như Mercedes-AMG One, Ferrari LaFerrari, McLaren P1, Koenigsegg Agera...
Bên cạnh chiếc W16 Mistral Fly Bug, ông còn sở hữu nhiều chiếc Bugatti khác lấy cảm hứng từ các loại côn trùng như Veyron Grand Sport Vitesse L'Or Rouge "Hellbug" (bọ địa ngục), Chiron "Hellbee" (ong địa ngục) và Divo "Lady Bug" (bọ rùa).
