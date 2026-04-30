Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Ôtô

Siêu xe Ferrari Purosangue nhận được gói nâng cấp mới

  • Thứ năm, 30/4/2026 09:19 (GMT+7)
Ferrari Purosangue Handling Speciale mang đến một số thay đổi nhẹ về thiết kế, đồng thời tinh chỉnh lại khả năng phản hồi của xe.

Ra mắt vào tháng 9/2022, Ferrari Purosangue là mẫu siêu xe mang phong cách SUV đầu tiên của thương hiệu đến từ Maranello (Italy). Đây cũng là một trong những dòng sản phẩm được đặt chờ nhiều nhất của Ferrari.
Nhằm làm mới dòng siêu xe này, Ferrari đã giới thiệu gói nâng cấp Handling Speciale, bao gồm một số thay đổi ở ngoại thất, nội thất lẫn hệ thống vận hành. Tuy nhiên, đây không phải là bản hiệu năng cao như Assetto Fiorano.
Khác với các gói độ từ bên thứ ba, cấu hình Handling Speciale của Ferrari không thay đổi tỷ lệ hay thiết kế tổng thể, mà chỉ bổ sung các chi tiết nhận diện riêng cho Purosangue.
Gói nâng cấp này đi kèm với bộ mâm phay kim cương kích thước 22 inch ở cầu trước và 23 inch ở cầu sau, kết hợp đĩa phanh bằng chất liệu carbon-ceramic.
Bên cạnh đó, huy hiệu Ferrari hình khiên tại 2 bên thân xe, ốp vòm bánh trước và sau cũng như logo ngựa chồm tại mỗi bánh đều được làm từ sợi carbon.
Phần đuôi cũng được nâng cấp nhẹ với đầu ống xả sơn đen nhám, dòng chữ Ferrari được hoàn thiện theo phong cách satin và logo hình ngựa chồm màu đen.
Nội thất của Ferrari Purosangue Handling Speciale vẫn sử dụng bảng đồng hồ taplo kích thước 10.2 inch hoặc tùy chọn 16 inch, đi kèm màn hình ghế phụ 10.2 inch.
Xe chỉ có duy nhất cấu hình 2+2 với ghế ngồi thoải mái, thay vì được nâng cấp ghế đua Daytona bằng sợi carbon như các siêu xe khác. Khách hàng có thể cá nhân hóa màu da, các đường chỉ và họa tiết tương phản cũng như huy hiệu trên tựa đầu.
Để phân biệt với các phiên bản thông thường, vị trí giữa 2 ghế sau được trang trí với huy hiệu "Purosangue Handling Speciale".
Huy hiệu "Purosangue Handling Speciale" cũng xuất hiện tại bệ bước, giúp khách hàng phân biệt được phiên bản đã được nâng cấp dễ dàng hơn.
Âm thanh bên trong khoang lái cũng được tối ưu hóa thông qua thiết lập chuyên biệt, mạnh mẽ hơn khi khởi động và tăng tốc nhằm mang đến trải nghiệm giàu cảm xúc hơn.
Ferrari Purosangue Handling Speciale vẫn được trang bị động cơ V12 hút khí tự nhiên 6.5L, sản sinh công suất tối đa 725 mã lực và mô-men xoắn 716 Nm.
Đi kèm là hộp số 8 cấp ly hợp kép và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Tuy nhiên, khả năng sang số được tinh chỉnh lại giúp mang đến phản hồi tối ưu và quá trình chuyển số dứt khoát hơn, đặc biệt ở chế độ Manettino Race và ESC Off.
Hệ thống treo cũng được hiệu chỉnh lại, giúp giảm chuyển động thân xe khoảng 10% và mang lại cảm giác linh hoạt, đặc biệt là khi vào cua ở tốc độ cao.
Tuy nhiên, hiệu năng vận hành của mẫu siêu xe này vẫn không đổi với khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 3,3 giây, tốc độ tối đa hơn 310 km/h.
Mức giá của gói nâng cấp Handling Speciale vẫn chưa được tiết lộ. Tại Việt Nam, Ferrari Purosangue từng ra mắt vào tháng 6/2023 với giá hơn 39 tỷ đồng. Tuy nhiên, cho tới nay vẫn chưa có chiếc nào lăn bánh tại dải đất hình chữ S.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Siêu xe Ferrari Purosangue sắp có thêm phiên bản hiệu năng cao?

Phiên bản hiệu năng cao của Ferrari Purosangue cho là đang được phát triển, hứa hẹn nâng cấp khả năng vận hành của mẫu SUV đầu tiên của thương hiệu.

08:41 14/3/2026

Ảnh thực tế siêu xe Ferrari 849 Testarossa Spider

Thay thế cho SF90 Spider, Ferrari 849 Testarossa Spider mang phong cách cổ điển, lấy cảm hứng từ huyền thoại 512 S cùng mức giá khởi điểm gần 600.000 USD.

08:46 15/4/2026

Ferrari chọn màu sơn cho siêu xe như thế nào?

Không chỉ có những sắc đỏ truyền thống, Ferrari còn không ngừng sáng tạo bảng màu để mỗi mẫu xe trở thành một tuyên ngôn cá tính, nơi màu sơn đóng vai trò kể chuyện và tôn vinh thiết kế.

14:59 12/4/2026

Sieu xe dien Ferrari Luce co gia 'tren troi' hinh anh

Siêu xe điện Ferrari Luce có giá 'trên trời'

16:38 23/4/2026 16:38 23/4/2026

0

Ferrari Luce được cho là có giá khởi điểm tới 645.000 USD, vượt xa Rolls-Royce Spectre và trở thành một trong những xe điện đắt đỏ nhất thị trường.

Việt Hà

Ảnh: Ferrari

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý