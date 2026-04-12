Ferrari chọn màu sơn cho siêu xe như thế nào?

Không chỉ có những sắc đỏ truyền thống, Ferrari còn không ngừng sáng tạo bảng màu để mỗi mẫu xe trở thành một tuyên ngôn cá tính, nơi màu sơn đóng vai trò kể chuyện và tôn vinh thiết kế.

Mỗi chiếc Ferrari khi ra mắt đều gắn liền với một màu sơn đặc trưng (signature launch color) được chọn để "kể chuyện" về thiết kế trước công chúng và tạo cảm hứng cho những chủ xe tương lai.

Trong quá khứ, các tông đỏ kinh điển vẫn giữ vị thế biểu tượng: Rosso Corsa hoàn hảo cho những mẫu xe thiên về đường đua như 599 GTO hay 488 Pista, trong khi 12Cilindri trình làng với Rosso Imola - một sắc đỏ đậm chất thể thao.

Siêu xe đầu bảng Ferrari 12Cilindri được giới thiệu với tông màu đỏ Rosso Imola độc đáo. Tên của tùy chọn này được lấy cảm hứng từ trường đua Imola, vốn có tên gọi chính thức là Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari.

Tuy nhiên, đội ngũ Color & Trim tại Maranello không ngừng mở rộng bảng màu vốn đã lên tới hàng nghìn lựa chọn. Theo ông Silvia Capuano, trưởng nhóm thiết kế Pilot Color & Trim, mỗi màu sơn mới là kết quả của quá trình sáng tạo liên tục.

Điển hình như Ferrari Amalfi Spider ra mắt với Rosso Tramonto, một sắc đỏ ấm pha ánh vàng gợi liên tưởng đến những buổi hoàng hôn mùa hè. Trước đó, biến thể coupe Ferrari Amalfi xuất hiện trong Verde Costiera, tông xanh pha lam gợi hình ảnh bờ biển đúng như nguồn cảm hứng từ tên gọi của xe.

Siêu xe vừa mới ra mắt Ferrari Amalfi Spider được trình làng với ngoại thất Rosso Tramonto (đỏ hoàng hôn). Đúng với tên gọi, việc marketing mẫu xe này được lấy cảm hứng từ cảnh hoàng hôn rực rỡ tại bờ biển Amalfi (Italy).

Ông Capuano chia sẻ: "Ngay trong cùng một nhóm màu, chúng tôi có thể tạo ra những cách diễn giải hoàn toàn khác biệt". Verde Toscana mang đến vẻ thanh lịch, thiên hướng grand tourer cho 12Cilindri Spider, trong khi Verde Nürburgring lại đậm đặc, táo bạo và rất phù hợp với tính cách thể thao của 296 Speciale.

Để tạo ra mỗi màu sơn, Ferrari phải huy động nhiều bộ phận, từ nghiên cứu sáng tạo ban đầu đến kiểm chứng công nghiệp và cuối cùng là đặt tên. Ông Capuano nói: "Tính cách của chiếc xe luôn là điểm khởi đầu. Sau đó là các yếu tố như xu hướng, chiến lược và di sản thương hiệu. Đó vừa là kỹ thuật, vừa là cảm xúc, bởi màu sắc mang tính trực quan và chủ quan rất cao".

Ở giai đoạn đầu, đội ngũ thiết kế sử dụng bảng ý tưởng (mood board), theo dõi xu hướng văn hóa - thiết kế trong và ngoài ngành công nghiệp ôtô, đồng thời làm việc chặt chẽ với các nhà cung cấp sơn. Sự phối hợp với nhóm thiết kế xe là yếu tố then chốt nhằm đảm bảo màu sắc tôn lên hình khối và bề mặt, giúp chiếc xe xuất hiện trước công chúng trong "bộ trang phục" hoàn hảo nhất.

Với Ferrari Amalfi, cảm hứng đến từ hành trình khám phá những vùng đất đẹp của Italy, đặc biệt là bờ biển Amalfi. Đồng thời, màu sắc cũng là cách để nhấn mạnh bước tiến của mẫu xe so với thế hệ trước, tươi mới và hiện đại hơn.

Quá trình phát triển sơn cũng trải qua nhiều vòng thử nghiệm nghiêm ngặt. Từ những tấm kim loại nhỏ, các kỹ sư tiến tới sơn thử trên cửa hoặc cản xe để đánh giá hiệu ứng trên bề mặt lớn.

Màu sắc được kiểm tra dưới ánh sáng nhân tạo khắc nghiệt lẫn ngoài trời, từ nắng gắt đến sương mù. Giai đoạn công nghiệp hóa đảm bảo màu sơn này mang tính đồng nhất, độ bền và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe.

Song song với đó là giai đoạn công nghiệp hóa, nơi lớp sơn không chỉ đẹp mà còn phải đảm bảo tính đồng nhất, độ bền và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe. Yếu tố bền vững cũng ngày càng được chú trọng, với việc sử dụng sơn gốc nước và quy trình sấy ở nhiệt độ thấp nhằm giảm tiêu thụ năng lượng.

Bước cuối cùng là đặt tên, công đoạn tưởng chừng đơn giản nhưng không kém phần quan trọng. Trong quá trình phát triển, các dự án thường được đặt biệt danh để dễ trao đổi. Khi màu sắc hoàn thiện, một nhóm rộng hơn sẽ tham gia định hình tên gọi chính thức, đôi khi qua nhiều phiên "động não" cùng nhau.

Riêng với Amalfi, mọi thứ lại diễn ra khá suôn sẻ. Ông Capuano cho biết thêm: "Việc đặt tên Rosso Tramonto và Verde Costiera rất dễ dàng, bởi ý tưởng của chiếc xe đã quá rõ ràng. Tên gọi bổ sung cho màu sắc, và màu sắc hoàn thiện chiếc xe". Dù quá trình tạo ra một màu sơn mới rất phức tạp, mục tiêu cuối cùng của Ferrari vẫn rất giản đơn: tạo nên sắc màu hoàn hảo nhất để tôn vinh cá tính của mỗi cỗ máy tốc độ.