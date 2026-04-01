Siêu xe Ferrari Amalfi ra mắt tại Thái Lan, giá từ 867.000 USD

  • Thứ tư, 1/4/2026 08:59 (GMT+7)
Mang thiết kế cổ điển, Ferrari Amalfi hướng đến nhóm khách hàng đề cao trải nghiệm lái thuần khiết, đồng thời vẫn đáp ứng khả năng sử dụng hàng ngày.

ferrari amalfi, sieu xe, ferrari, amalfi, amalfi spider, ferrari amalfi spider, gt, grand tourer, thai lan, aston martin, porsche, mercedes anh 1

Hơn nửa năm sau khi ra mắt toàn cầu, siêu xe Ferrari Amalfi đã chính thức được giới thiệu tại Thái Lan. Đây là mẫu grand tourer thay thế cho Ferrari Roma, vốn chỉ có mặt trên thị trường từ năm 2019 đến năm 2024.
ferrari amalfi, sieu xe, ferrari, amalfi, amalfi spider, ferrari amalfi spider, gt, grand tourer, thai lan, aston martin, porsche, mercedes anh 2

Tên gọi chiếc xe được lấy từ thị trấn ven biển nổi tiếng ở miền nam Italy. Phiên bản mui trần Ferrari Amalfi Spider cũng vừa được trình làng nhằm thay thế cho Roma Spider.
ferrari amalfi, sieu xe, ferrari, amalfi, amalfi spider, ferrari amalfi spider, gt, grand tourer, thai lan, aston martin, porsche, mercedes anh 3

Được chấp bút bởi Ferrari Styling Centre, Ferrari Amalfi sở hữu ngôn ngữ thiết kế mới nhất của thương hiệu với những thay đổi theo phong cách đương đại.
ferrari amalfi, sieu xe, ferrari, amalfi, amalfi spider, ferrari amalfi spider, gt, grand tourer, thai lan, aston martin, porsche, mercedes anh 4

Lược bỏ lưới tản nhiệt truyền thống, Ferrari Amalfi sở hữu cụm đèn trước tích hợp khe gió S-Duct. Chi tiết dải ốp màu đen kết nối giữa 2 cụm đèn lại giống siêu xe 12Cilindri.
ferrari amalfi, sieu xe, ferrari, amalfi, amalfi spider, ferrari amalfi spider, gt, grand tourer, thai lan, aston martin, porsche, mercedes anh 5

Mẫu grand tourer này có kích thước tổng thể 4.660 x 1.974 x 1.301 mm, trục cơ sở có chiều dài 2.670 mm. Khối lượng khô của mẫu GT này chỉ vào khoảng 1.470 kg.
ferrari amalfi, sieu xe, ferrari, amalfi, amalfi spider, ferrari amalfi spider, gt, grand tourer, thai lan, aston martin, porsche, mercedes anh 6

Với cấu hình ra mắt, Ferrari Amalfi được giới thiệu với màu sơn xanh Verde Costiera, vốn được lấy cảm hứng từ bờ biển nên thơ của thị trấn này. Khách hàng cũng có thể lựa chọn hàng trăm bề mặt hoàn thiện khác nhau theo yêu cầu.
ferrari amalfi, sieu xe, ferrari, amalfi, amalfi spider, ferrari amalfi spider, gt, grand tourer, thai lan, aston martin, porsche, mercedes anh 7

Đi kèm là bộ mâm 20 inch, kết hợp lốp Michelin Pilot Sport Cup 2 hoặc tùy chọn Pirelli P Zero Corsa. Xe được trang bị hệ thống đĩa phanh carbon-ceramic với cùm phanh 6 piston tại cầu trước và 4 piston tại bánh sau.
ferrari amalfi, sieu xe, ferrari, amalfi, amalfi spider, ferrari amalfi spider, gt, grand tourer, thai lan, aston martin, porsche, mercedes anh 8

Cánh gió điều khiển điện có 3 vị trí Low Drag (LD), Medium Downforce (MD) và High Downforce (HD), tạo ra lực ép 110 kg ở vận tốc 250 km/h và giảm 4% lực cản không khí.
ferrari amalfi, sieu xe, ferrari, amalfi, amalfi spider, ferrari amalfi spider, gt, grand tourer, thai lan, aston martin, porsche, mercedes anh 9

Chủ nhân của chiếc xe có thể nâng cấp gói ngoại thất sợi carbon tại nhiều vị trí, đồng thời thay đổi chất liệu cửa ống xả như titanium hoặc ốp gốm, giúp chiếc xe mạnh mẽ hơn.
ferrari amalfi, sieu xe, ferrari, amalfi, amalfi spider, ferrari amalfi spider, gt, grand tourer, thai lan, aston martin, porsche, mercedes anh 10

Tương tự Roma, Ferrari Amalfi sử dụng thiết kế "dual-cockpit" (khoang lái đôi) với bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số 15.6 inch, màn hình trung tâm cảm ứng nằm ngang 10.25 inch và màn hình ghế phụ 8.8 inch.
ferrari amalfi, sieu xe, ferrari, amalfi, amalfi spider, ferrari amalfi spider, gt, grand tourer, thai lan, aston martin, porsche, mercedes anh 11

Sau khi tiếp thu những phản hồi từ khách hàng, thương hiệu đã mang trở lại cụm phím cơ trên vô lăng, cho phép thao tác thuận tiện hơn mà không phải nhìn xuống.
ferrari amalfi, sieu xe, ferrari, amalfi, amalfi spider, ferrari amalfi spider, gt, grand tourer, thai lan, aston martin, porsche, mercedes anh 12

Trái tim của Ferrari Amalfi vẫn là động cơ V8 twin-turbo 3.9L F154 của Roma, tuy nhiên đã được tinh chỉnh với công suất tối đa 640 mã lực và mô-men xoắn cực đại 760 Nm.
ferrari amalfi, sieu xe, ferrari, amalfi, amalfi spider, ferrari amalfi spider, gt, grand tourer, thai lan, aston martin, porsche, mercedes anh 13

Đi kèm vẫn là hộp số ly hợp kép 8 cấp F1 DCT và hệ dẫn động cầu sau. Đặc biệt, ECU được cân chỉnh giống các mẫu xe hiện tại như 296 GTB, Purosangue và 12Cilindri.
ferrari amalfi, sieu xe, ferrari, amalfi, amalfi spider, ferrari amalfi spider, gt, grand tourer, thai lan, aston martin, porsche, mercedes anh 14

Do đó, Ferrari Amalfi có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 3,3 giây, nhanh hơn mẫu xe tiền nhiệm 0,1 giây. Tốc độ tối đa của mẫu GT này vẫn giữ ở mức 320 km/h.
ferrari amalfi, sieu xe, ferrari, amalfi, amalfi spider, ferrari amalfi spider, gt, grand tourer, thai lan, aston martin, porsche, mercedes anh 15

Ferrari Amalfi sẽ cạnh tranh với Aston Martin Vantage, Mercedes-AMG GT 63 hay Porsche 911 Turbo S. Tuy nhiên, thương hiệu Italy nhấn mạnh vào ngôn ngữ thiết kế cổ điển, gắn với di sản hơn là chạy theo xu hướng công nghệ hiện đại.
ferrari amalfi, sieu xe, ferrari, amalfi, amalfi spider, ferrari amalfi spider, gt, grand tourer, thai lan, aston martin, porsche, mercedes anh 16

Tại Thái Lan, Ferrari Amalfi có giá khởi điểm 28,5 triệu baht (867.000 USD) và rất có thể sẽ xuất hiện tại Việt Nam trong thời gian tới. Hiện tại, "đàn anh" Ferrari Roma Spider đang được rao bán với mức giá khoảng 21 tỷ đồng.

Siêu xe Ferrari 12Cilindri Spider làm từ hơn nửa triệu mẩu LEGO

Mô hình siêu xe Ferrari 12Cilindri Spider tỷ lệ 1:1 này cũng chính là chiếc Ferrari lắp ráp bằng Lego lớn nhất từng được chế tạo với khối lượng hơn 1,8 tấn.

09:06 29/3/2026

Chi tiết siêu xe Ferrari Amalfi Spider hoàn toàn mới

Sở hữu động cơ V8 twin-turbo 3.9L mạnh 640 mã lực, Ferrari Amalfi Spider là siêu xe mui trần nhập môn hoàn hảo đến từ Italy.

18:30 13/3/2026

Cận cảnh siêu xe Ferrari 499P Modificata độc nhất Singapore

Một nhà sưu tập người Singapore đã sở hữu mẫu xe đua hàng hiếm Ferrari 499P Modificata, vốn được phát triển trên mẫu xe chiến thắng chặng đua 24 Hours of Le Mans 3 năm liên tiếp.

16:33 7/3/2026

Porsche 911 Dakar phien ban moi lo dien hinh anh

Porsche 911 Dakar phiên bản mới lộ diện

16:30 30/3/2026 16:30 30/3/2026

0

Mẫu xe thể thao địa hình Porsche 911 Dakar bản nâng cấp giữa vòng đời đang trong giai đoạn phát triển, và có thể được trang bị công nghệ T-Hybrid có trên dòng 911 Carrera GTS.

