Siêu xe Ferrari Amalfi ra mắt tại Thái Lan, giá từ 867.000 USD

Hơn nửa năm sau khi ra mắt toàn cầu, siêu xe Ferrari Amalfi đã chính thức được giới thiệu tại Thái Lan. Đây là mẫu grand tourer thay thế cho Ferrari Roma, vốn chỉ có mặt trên thị trường từ năm 2019 đến năm 2024.
Tên gọi chiếc xe được lấy từ thị trấn ven biển nổi tiếng ở miền nam Italy. Phiên bản mui trần Ferrari Amalfi Spider cũng vừa được trình làng nhằm thay thế cho Roma Spider.
Được chấp bút bởi Ferrari Styling Centre, Ferrari Amalfi sở hữu ngôn ngữ thiết kế mới nhất của thương hiệu với những thay đổi theo phong cách đương đại.
Lược bỏ lưới tản nhiệt truyền thống, Ferrari Amalfi sở hữu cụm đèn trước tích hợp khe gió S-Duct. Chi tiết dải ốp màu đen kết nối giữa 2 cụm đèn lại giống siêu xe 12Cilindri.
Mẫu grand tourer này có kích thước tổng thể 4.660 x 1.974 x 1.301 mm, trục cơ sở có chiều dài 2.670 mm. Khối lượng khô của mẫu GT này chỉ vào khoảng 1.470 kg.
Với cấu hình ra mắt, Ferrari Amalfi được giới thiệu với màu sơn xanh Verde Costiera, vốn được lấy cảm hứng từ bờ biển nên thơ của thị trấn này. Khách hàng cũng có thể lựa chọn hàng trăm bề mặt hoàn thiện khác nhau theo yêu cầu.
Đi kèm là bộ mâm 20 inch, kết hợp lốp Michelin Pilot Sport Cup 2 hoặc tùy chọn Pirelli P Zero Corsa. Xe được trang bị hệ thống đĩa phanh carbon-ceramic với cùm phanh 6 piston tại cầu trước và 4 piston tại bánh sau.
Cánh gió điều khiển điện có 3 vị trí Low Drag (LD), Medium Downforce (MD) và High Downforce (HD), tạo ra lực ép 110 kg ở vận tốc 250 km/h và giảm 4% lực cản không khí.
Chủ nhân của chiếc xe có thể nâng cấp gói ngoại thất sợi carbon tại nhiều vị trí, đồng thời thay đổi chất liệu cửa ống xả như titanium hoặc ốp gốm, giúp chiếc xe mạnh mẽ hơn.
Tương tự Roma, Ferrari Amalfi sử dụng thiết kế "dual-cockpit" (khoang lái đôi) với bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số 15.6 inch, màn hình trung tâm cảm ứng nằm ngang 10.25 inch và màn hình ghế phụ 8.8 inch.
Sau khi tiếp thu những phản hồi từ khách hàng, thương hiệu đã mang trở lại cụm phím cơ trên vô lăng, cho phép thao tác thuận tiện hơn mà không phải nhìn xuống.
Trái tim của Ferrari Amalfi vẫn là động cơ V8 twin-turbo 3.9L F154 của Roma, tuy nhiên đã được tinh chỉnh với công suất tối đa 640 mã lực và mô-men xoắn cực đại 760 Nm.
Đi kèm vẫn là hộp số ly hợp kép 8 cấp F1 DCT và hệ dẫn động cầu sau. Đặc biệt, ECU được cân chỉnh giống các mẫu xe hiện tại như 296 GTB, Purosangue và 12Cilindri.
Do đó, Ferrari Amalfi có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 3,3 giây, nhanh hơn mẫu xe tiền nhiệm 0,1 giây. Tốc độ tối đa của mẫu GT này vẫn giữ ở mức 320 km/h.
Ferrari Amalfi sẽ cạnh tranh với Aston Martin Vantage, Mercedes-AMG GT 63 hay Porsche 911 Turbo S. Tuy nhiên, thương hiệu Italy nhấn mạnh vào ngôn ngữ thiết kế cổ điển, gắn với di sản hơn là chạy theo xu hướng công nghệ hiện đại.
Tại Thái Lan, Ferrari Amalfi có giá khởi điểm 28,5 triệu baht (867.000 USD) và rất có thể sẽ xuất hiện tại Việt Nam trong thời gian tới. Hiện tại, "đàn anh" Ferrari Roma Spider đang được rao bán với mức giá khoảng 21 tỷ đồng.
