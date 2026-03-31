Cận cảnh Mercedes-Maybach S 680 Virgil Abloh của Erling Haaland

  • Thứ ba, 31/3/2026 07:03 (GMT+7)
Mẫu sedan siêu sang Mercedes-Maybach S 680 Virgil Abloh Edition đã được bắt gặp cùng tiền đạo Erling Haaland nhiều lần từ giữa năm ngoái tại Tây Ban Nha.

Là một trong những ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới, Erling Haaland cũng có đam mê tốc độ như các cầu thủ khác khi sở hữu hàng loạt siêu xe và xe sang.
Một trong những mẫu xe gắn liền với tên tuổi tiền đạo người Na Uy này là mẫu sedan siêu sang Mercedes-Maybach S 680 Virgil Abloh Edition, vốn chỉ sản xuất 150 chiếc toàn cầu.
Phiên bản đặc biệt này được lấy cảm hứng từ bản concept xe địa hình "Project MAYBACH" ra mắt vào năm 2021, do cố nhà thiết kế thời trang Virgil Abloh chấp bút.
Vẫn giữ nguyên nước sơn 2 tông màu vàng be và đen Obsidian Black, chiếc sedan mang biển số UJ 5330 đã được bắt gặp cùng Erling Haaland nhiều lần tại thành phố biển Marbella (Tây Ban Nha) từ giữa năm 2025.
Toàn bộ ghế ngồi trên xe được may bằng chất liệu da Nappa cao cấp màu vàng cát. Bệ tựa tay trung tâm được làm từ gỗ sơn mài Piano được khắc logo Maybach và Virgil Abloh.
Hàng ghế sau vẫn được thiết kế với 2 ghế độc lập hạng nhất, đi kèm hàng loạt các tính năng tiện nghi như bàn gấp, tủ champagne, máy tính bảng điều khiển các tính năng...
Mercedes-Maybach S 680 Virgil Abloh Edition vẫn sử dụng động cơ V12 dung tích 6.0L tích hợp công nghệ EQ Boost, công suất tối đa 612 mã lực và mô-men xoắn 900 Nm.
Mẫu xe giới hạn này thường được rao bán với mức giá chênh lệch, lên đến 500.000 USD đến 700.000 USD. Hiện tại, Mercedes-Maybach S-Class vừa được giới thiệu phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, nhưng loại bỏ động cơ V12 tại châu Âu.
Bên cạnh các siêu xe, Erling Haaland cũng ưa chuộng các mẫu xe sang đến từ Đức. Anh thường sử dụng một chiếc Mercedes-Maybach GLS 600 để di chuyển đến sân tập.

Việt Hà

Ảnh: Ivan_rp

