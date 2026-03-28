Tại sao Mercedes-Benz khai tử động cơ V12 tại châu Âu?

Mercedes-Benz chính thức khai tử động cơ V12 tại châu Âu do áp lực từ tiêu chuẩn khí thải mới, nhưng vẫn duy trì cấu hình ở các thị trường trọng điểm như Mỹ và Trung Quốc.

Mercedes-Benz vừa chính thức xác nhận sẽ ngừng cung cấp động cơ V12 tại thị trường châu Âu, khép lại một kỷ nguyên của dòng động cơ 12 xy-lanh vốn được xem là biểu tượng hiệu năng và đẳng cấp của hãng xe đến từ Đức.

Mercedes-Maybach S 680 phiên bản châu Âu sử dụng động cơ V8

Theo thông tin từ Mercedes-Benz, động cơ V12 twin-turbo dung tích 6.0L (M279) sẽ bị khai tử tại các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu do không còn đáp ứng được các tiêu chuẩn khí thải ngày càng nghiêm ngặt, đặc biệt là Euro 7 sắp có hiệu lực.

Mercedes-Maybach S 680 xuất hiện tại buổi lễ ra mắt tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Đây cũng là một trong những thị trường hiếm hoi trên thế giới nhận được bản nâng cấp này, bên cạnh Mỹ và Trung Đông.

Không chỉ dừng lại ở EU, các quốc gia áp dụng chứng nhận European Certificate of Conformity (CoC) cũng sẽ nói lời chia tay với động cơ V12. Điều này đồng nghĩa với việc những thị trường ngoài EU như Iceland, Liechtenstein và Na Uy cũng không còn lựa chọn động cơ này. Bên cạnh đó, Ấn Độ và một số khu vực khác cũng sẽ ngừng phân phối loại động cơ đã tồn tại hơn một thập kỷ này.

Đại diện hãng cho biết Mercedes-Benz đang liên tục điều chỉnh danh mục sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng và tuân thủ các tiêu chuẩn toàn cầu: "Tham vọng của chúng tôi là đảm bảo mọi mẫu xe Mercedes-Benz và Mercedes-Maybach đều đáp ứng những yêu cầu cao nhất. Chúng tôi không ngừng phát triển động cơ và sản phẩm, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, bao gồm cả EU7".

So với phiên bản sử dụng động cơ V12 tại Mỹ hay Trung Quốc, Mercedes-Maybach S 680 tại châu Âu chỉ được trang bị động cơ V8 twin-turbo 4.0L, sản sinh công suất 612 mã lực và mô-men xoắn 850 Nm.

Trong bối cảnh đó, động cơ V8 nâng cấp trở thành lựa chọn cao cấp nhất tại châu Âu và các thị trường CoC. Khối động cơ này sản sinh công suất 612 mã lực, ngang bằng với V12 trước đây. Theo hãng, hiệu năng và độ êm ái của V8 mới vẫn đủ để đáp ứng tiêu chuẩn của dòng Mercedes-Maybach S-Class.

Dù vậy, động cơ V12 vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Mercedes-Benz xác nhận sẽ tiếp tục duy trì cấu hình này tại các thị trường trọng điểm như Mỹ, Trung Quốc và Trung Đông - nơi nhu cầu đối với các mẫu sedan siêu sang vẫn rất cao.

Động cơ V12 - Đẳng cấp và độ khan hiếm trong giới xe sang

Đáng chú ý, tên gọi Mercedes-Maybach S 680 vẫn được sử dụng trên toàn cầu, bất kể xe trang bị động cơ V8 hay V12. Lý do là phiên bản V8 mới đã đạt mức công suất tương đương V12. Tại Mỹ, biến thể V12 vẫn nhỉnh hơn với công suất 630 mã lực, cao hơn 18 mã lực so với V8, đồng thời mô-men xoắn đạt 900 Nm, vượt 50 Nm.

Sở hữu ngoại hình tương đương với bản V8, Mercedes-Maybach S 680 tại Mỹ và Trung Quốc sở hữu thêm logo V12 tại lưới tản nhiệt và 2 bên thân xe. Công suất của động cơ này đạt mức 630 mã lực, cao hơn 18 mã lực so với bản pre-facelift.

Sự hiện diện của động cơ V12 không chỉ nằm ở hiệu năng mà còn là yếu tố danh tiếng. Trong bối cảnh ngày càng ít mẫu sedan 12 xy-lanh tồn tại, việc sở hữu một chiếc xe như vậy mang giá trị biểu tượng rõ rệt. Các đối thủ từng sử dụng động cơ 12 xy-lanh như Bentley Flying Spur (W12), Volkswagen Phaeton hay Audi A8 đều đã ngừng cung cấp cấu hình này.

BMW cũng đã khai tử V12 trên dòng 7 Series thế hệ trước, dù động cơ này vẫn tồn tại trên các mẫu xe siêu sang của Rolls-Royce như Ghost và Phantom hay Cullinan.

Nhiều thương hiệu cao cấp đã từ bỏ động cơ 12 xy-lanh do các quy định về khí thải. Hiện tại, Rolls-Royce là thương hiệu duy nhất trang bị động cơ V12 trên toàn bộ dải sản phẩm sử dụng động cơ đốt trong của mình.

Giá bán của Mercedes-Maybach S 680 phiên bản V12 mới chưa được công bố. Trong bối cảnh nguồn cung sedan 12 xy-lanh ngày càng hiếm, mẫu xe này nhiều khả năng vẫn có giá trên 250.000 USD , tương đương hoặc cao hơn mức khởi điểm 245.750 USD của phiên bản trước tại Mỹ.