Trải nghiệm cầm lái siêu xe Bugatti Bolide như thế nào?

  • Thứ hai, 23/3/2026 13:56 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Thay vì mua về chỉ để trưng bày, chủ nhân của những chiếc Bugatti Bolide đã kiểm chứng hiệu năng ấn tượng của mẫu siêu xe dành riêng cho đường đua tại Miami International Autodrome.

bugatti, bolide, sieu xe, bugatti bolide, f1, miami, my, w16 mistral, chiron anh 1

Trong khuôn khổ chương trình trải nghiệm "Feeling The Track", 8 chiếc Bugatti Bolide đã cùng hội tụ về trường đua Miami International Autodrome tại bang Florida (Mỹ) - cũng là địa điểm tổ chức chặng đua F1 Miami Grand Prix.
bugatti, bolide, sieu xe, bugatti bolide, f1, miami, my, w16 mistral, chiron anh 2

Thay vì sở hữu những cỗ máy tốc độ trị giá hàng triệu USD chỉ để trưng bày tại garage hay "găm hàng" chờ bán lại, chủ nhân của những siêu xe này đã có cơ hội tự mình cầm lái những con "mãnh thú" chỉ dành riêng cho đường đua.
bugatti, bolide, sieu xe, bugatti bolide, f1, miami, my, w16 mistral, chiron anh 3

Chủ xe và các khách mời được huấn luyện trực tiếp bởi tay đua lái thử của Bugatti Andy Wallace. Sau đó, họ sẽ làm quen với cấu hình đường chạy bằng siêu xe McLaren 750S.
bugatti, bolide, sieu xe, bugatti bolide, f1, miami, my, w16 mistral, chiron anh 4

Mỗi cá nhân tham gia trải nghiệm đều được hỗ trợ bởi một huấn luyện viên lái xe và thợ máy riêng, cùng với các đội chuyên gia phụ trách lốp xe, nhiên liệu và dữ liệu.
bugatti, bolide, sieu xe, bugatti bolide, f1, miami, my, w16 mistral, chiron anh 5

Sau đó, những chiếc Bugatti Bolide chính thức lăn bánh trên đường đua F1. Mẫu người sẽ có 5 buổi huấn luyện chuyên sâu với thời lượng mỗi phiên kéo dài khoảng 45 phút.
bugatti, bolide, sieu xe, bugatti bolide, f1, miami, my, w16 mistral, chiron anh 6

Giữa các buổi chạy, các chuyên gia và người tham gia sẽ trao đổi và phân tích hiệu suất từng vòng đua. Những kỹ thuật viên của Bugatti cũng sẽ bảo trì, tiếp nhiên liệu, thay thế các phụ tùng hao mòn... để chiếc xe đạt hiệu suất vận hành tối ưu.
bugatti, bolide, sieu xe, bugatti bolide, f1, miami, my, w16 mistral, chiron anh 7

Dựa trên nền tảng Chiron, Bugatti Bolide là siêu xe dành riêng cho đường đua. Vẫn được trang bị động cơ W16 với 4 bộ turbo 8.0L, công suất của chiếc xe được tăng lên mức 1.600 mã lực và mô-men xoắn 1.600 Nm.
bugatti, bolide, sieu xe, bugatti bolide, f1, miami, my, w16 mistral, chiron anh 8

Kết hợp cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, Bugatti Bolide có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 2,2 giây, tốc độ tối đa có thể hơn 501 km/h.
bugatti, bolide, sieu xe, bugatti bolide, f1, miami, my, w16 mistral, chiron anh 9

Tại thời điểm ra mắt năm 2021, Bolide được hãng công bố mức giá khởi điểm lên tới 4,7 triệu USD, chưa bao gồm các tùy chọn cá nhân hóa có thể đội giá thêm hàng triệu USD.
bugatti, bolide, sieu xe, bugatti bolide, f1, miami, my, w16 mistral, chiron anh 10

Kết thúc một ngày huấn luyện đầy thử thách, chủ xe và các khách mời tham gia buổi tiệc tri ân sang trọng được tổ chức ở khách sạn Four Seasons Fort Lauderdale cùng ban lãnh đạo của Bugatti tại khu vực châu Mỹ.
bugatti, bolide, sieu xe, bugatti bolide, f1, miami, my, w16 mistral, chiron anh 11

Chỉ sản xuất giới hạn 40 chiếc toàn cầu, Bugatti đã bàn giao chiếc Bolide cuối cùng vào tháng 11/2025 cho một nhà sưu tập nổi tiếng. Hiện tại, hãng đang hoàn thành những đơn hàng cuối cùng cho siêu xe mui trần Bugatti W16 Mistral.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Việt Hà

Ảnh: Bugatti

bugatti bolide siêu xe bugatti bolide f1 miami mỹ w16 mistral chiron F1 bugatti bolide siêu xe bugatti bolide f1 miami mỹ w16 mistral chiron

