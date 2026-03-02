Mate Rimac rời ghế CEO hãng siêu xe Rimac, tập trung cho Bugatti

Mate Rimac rời ghế CEO Rimac sau 17 năm để tập trung toàn lực cho Bugatti, nhưng vẫn giữ vai trò Chủ tịch và định hướng chiến lược cho đế chế siêu xe do mình sáng lập.

Mate Rimac không còn giữ vị trí CEO của Rimac Automobili - thương hiệu siêu xe do chính ông sáng lập cách đây 17 năm. Tuy nhiên, đây không phải là một cuộc thâu tóm hay sự ra đi bất đắc dĩ.

Năm 2007, khi mới 19 tuổi, Mate Rimac đã tự chuyển đổi một chiếc BMW 3 Series thành xe điện ngay trong garage gia đình. Hai năm sau, Rimac Automobili ra đời và nhanh chóng gây tiếng vang với mẫu Concept One.

Nhà sáng lập người Croatia chủ động nhường vị trí điều hành để tập trung vào vai trò khác, đồng thời đã nhanh chóng bổ nhiệm CEO mới. Mate Rimac sẽ tiếp tục quyết định định hướng chiến lược của công ty trên cương vị Chủ tịch. Dù không còn là CEO của hãng xe có trụ sở tại Zagreb, ông vẫn là người giữ tiếng nói quan trọng nhất tại tập đoàn do mình sáng lập từ năm 2009.

Từ nay, Mate Rimac sẽ toàn tâm toàn ý cho vai trò CEO tại Bugatti, vị trí ông đảm nhận từ năm 2021. Người thay thế ông ở vị trí CEO Rimac là Nurdin Pitarevic, cựu Giám đốc Vận hành (COO). Vị trí COO sẽ do Marko Kikljacic, trước đây là Phó Giám đốc Vận hành, đảm nhiệm.

Giám đốc Vận hành Nurdin Pitarevic giờ đây sẽ đảm nhiệm vai trò Giám đốc Điều hành của Rimac, đảm nhận nhiều dự án quan trọng, bao gồm các dòng siêu xe mới và công nghệ pin thể rắn thế hệ tiếp theo trong năm 2026.

Ông Pitarevic được cho là sẽ đối mặt với một thách thức lớn, khi người tiền nhiệm từng được mô tả là "CEO ngầu nhất trong lịch sử ngành công nghiệp ôtô". Danh xưng đó giờ đây nhiều khả năng sẽ gắn liền với Bugatti, thay vì Rimac.

Rimac bước vào năm 2026 với nhiều dự án quan trọng, bao gồm các dòng siêu xe mới và công nghệ pin thể rắn thế hệ tiếp theo. Đây được xem là nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng mới của hãng trong mảng công nghệ và hiệu suất cao.

Mate Rimac sẽ tiếp tục giữ vai trò Chủ tịch tại Rimac, đồng thời là CEO của hãng siêu xe Bugatti, vốn đang chuyển mình với dòng hypercar Bugatti Tourbillon hoàn toàn mới với công nghệ hybrid.

Việc rút khỏi vị trí CEO không đồng nghĩa với việc rời xa đứa con tinh thần. Thay vào đó, đây là bước đi chiến lược để "Elon Musk của châu Âu" phân bổ nguồn lực và sự tập trung cho hai thương hiệu siêu xe hàng đầu châu Âu - một do ông sáng lập, và một biểu tượng trăm năm tuổi mà ông đang lèo lái.