Mô hình siêu xe McLaren W1 đắt hơn Toyota Corolla Cross

Với những ai đam mê mô hình tĩnh, Amalgam Collection là một trong những thương hiệu cao cấp nhất, chế tác đầy đủ những chi tiết thực tế từ các mẫu siêu xe thực tế.
Mới đây, thương hiệu này đã giới thiệu mô hình tỷ lệ 1:8 của siêu xe McLaren W1 với độ chi tiết cao nhất, vốn dựa trên những thông số từ chính McLaren Automotive.
Tại thời điểm ra mắt, chiếc xe mang màu sơn cam Papaya Spark, mô phỏng đúng cấu hình ra mắt của siêu xe McLaren W1 vào ngày 6/10/2024.
Với tỷ lệ 1:8, mô hình này có chiều dài hơn 57 cm. Chủ nhân của từng chiếc xe cũng có thể cá nhân hóa, tương tự như việc đặt hàng một chiếc siêu xe ngoài đời.
Theo thông tin từ nhà sản xuất, mô hình McLaren W1 tỷ lệ 1:8 phải tốn hơn 3.000 giờ để phát triển, và hơn 300 giờ lắp ráp thủ công bởi một đội ngũ nghệ nhân chuyên nghiệp.
Dựa trên các bản thiết kế CAD của McLaren Automotive, hàng nghìn chi tiết được chế tạo chính xác bằng phương pháp đúc, khắc quang hóa và gia công CNC.
Chiếc xe được trang bị kết cấu mở cửa cánh chim Gullwing, tuy nhiên chân thực đến từng chi tiết như ty nâng thủy lực, thiết kế khí động học của từng cánh cửa...
Các chi tiết ngoại thất được hoàn thiện theo đúng màu sơn thực tế do McLaren Automotive cung cấp, bao gồm cả những tùy chọn cá nhân hóa cao cấp đến từ bộ phận đặc biệt MSO.
Bánh xe cũng được làm chi tiết như thiết kế mâm forged đa chấu, lốp xe với họa tiết vân thực tế, đĩa phanh carbon-ceramic và cùm phanh sơn logo McLaren.
Phần đuôi của mô hình cũng được chế tác một cách chỉn chu với cụm đèn hậu LED, lưới tản nhiệt, cửa ống xả kép, khuếch tán gió sau, logo "W1" bằng kim loại...
Khi mở cửa, phần khoang nội thất lộ rõ thiết kế khung gầm được làm từ sợi carbon, mô phỏng chính xác siêu xe McLaren W1.
Bảng đồng hồ taplo với 2 phím điều chỉnh đặc trưng, màn hình trung tâm, vô lăng hay thậm chí là lớp phủ của ghế và tapi cửa cũng được thiết kế chính xác theo McLaren.
Thậm chí, Amalgam Collection còn trang bị bộ điều khiển từ xa và đế trưng bày điện, cho phép điều chỉnh cánh gió sau khí động học của xe với nhiều góc độ.
McLaren W1 là hypercar đầu bảng của thương hiệu đến từ Anh Quốc, cạnh tranh trực tiếp với Ferrari F80. Siêu xe này mang nhiều công nghệ từ đội đua F1, đặc biệt là hệ thống hybrid và thiết kế khí động học từ chiếc McLaren MCL38.
Xe sử dụng động cơ V8 twin-turbo 4.0L có hiệu suất 928 mã lực/900 Nm. Kết hợp hệ thống hybrid, McLaren W1 có thông số tối đa 1.275 mã lực/1.340 Nm, khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 2,7 giây và tốc tối đa được giới hạn ở 350 km/h.
Mặc dù chỉ là một mô hình tĩnh, chiếc xe này vẫn có đầy đủ giấy tờ chứng nhận xuất xứ, thông số cấu hình thực tế, lịch sử bảo dưỡng hay thậm chí là bộ hành lý đi kèm.
Amalgam Collection chỉ sản xuất giới hạn 199 chiếc McLaren W1 tỷ lệ 1:8 với giá khởi điểm 19.995 USD. Với bản cá nhân hóa bespoke, con số này lên đến 27.995 USD.
Số tiền này còn cao hơn giá khởi điểm của mẫu SUV cỡ nhỏ Toyota Corolla Cross Hybrid tại Mỹ, vốn chỉ từ 25.035 USD. Thậm chí, số lượng sản xuất của mẫu siêu xe này còn ít hơn con số thực tế của McLaren W1 là 399 chiếc.
