Siêu xe Lamborghini Revuelto Mansory làm xe cảnh sát Dubai

Mansory tiếp tục đồng hành cùng cảnh sát Dubai khi cung cấp mẫu siêu xe tuần tra Lamborghini Revuelto Mansory Initiate đầu tiên trên thế giới cho một lực lượng hành pháp.
Tương tự những dự án trước, siêu xe này được khoác lên mình bộ đồng phục quen thuộc màu trắng cùng những họa tiết màu xanh, đi kèm biển số VIP "3".
Với Mansory Initiate, siêu xe Lamborghini Revuelto được nâng cấp nhiều chi tiết khí động học hầm hố từ sợi carbon, khuếch tán gió cỡ lớn lấy cảm hứng từ Lamborghini Centenario.
Lamborghini Revuelto nguyên bản được trang bị động cơ hút khí tự nhiên V12 dung tích 6.5L. Kết hợp cùng 3 động cơ điện, công suất của siêu xe này lên đến 1.015 mã lực.
Gói độ của Mansory đẩy con số này lên mức 1.070 mã lực, giúp Revuelto đạt khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 2,4 giây trước khi chạm mức tốc độ tối đa 354 km/h.
Trước đó, Mansory cũng cung cấp nhiều mẫu siêu xe cho lực lượng cảnh sát Dubai. Gần đây nhất, chiếc Ferrari Purosangue Mansory Pugnator giá hơn 1 triệu USD cũng khoác lên dàn áo trắng/xanh đặc trưng của "Dubai Police".
Vào cuối năm 2025, Rolls-Royce Cullinan Mansory Widebody mạnh 610 mã lực cũng được bàn giao, vốn có giá trị thị trường khoảng 700.000 USD - 800.000 USD
Mansory cũng từng quyên góp mẫu xe địa hình hiệu năng cao Mercedes-AMG G 63 Mansory P720 cho cảnh sát Dubai, vốn có giá hơn 460.000 USD.
