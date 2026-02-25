Chưa ra mắt, siêu xe điện của Lamborghini đã bị khai tử

Lamborghini chính thức hủy dự án Lanzador, chuyển sang cấu hình hybrid do nhu cầu EV của khách hàng siêu giàu suy giảm.

Lamborghini đã chính thức từ bỏ kế hoạch phát triển xe thuần điện, thay vào đó tập trung hoàn toàn vào các mẫu plug-in hybrid (PHEV), trong bối cảnh nhu cầu EV của nhóm khách hàng thượng lưu sụt giảm.

Siêu xe thuần điện Lamborghini Lanzador chính thức bị khai tử

Chủ tịch và Giám đốc Điều hành Stephan Winkelmann xác nhận mẫu xe thuần điện dựa trên concept Lanzador, vốn được công bố năm 2023, sẽ không còn xuất hiện trong danh mục sản phẩm tương lai. Thay thế cho dự án này sẽ là một mẫu PHEV mới, đồng nghĩa đến năm 2030 toàn bộ dải sản phẩm của thương hiệu sẽ là xe hybrid sạc điện.

CEO Stephan Winkelmann trình làng siêu xe Lamborghini Lanzador tại sự kiện The Quail, A Motorsports Gathering 2023. Chỉ 3 năm sau, thương hiệu này đã quyết định "khai tử" dự án EV từng nhận được nhiều kỳ vọng này.

Theo ông Stephan Winkelmann, việc tiếp tục đầu tư mạnh vào xe thuần điện trong bối cảnh thị trường chưa sẵn sàng có nguy cơ trở thành "một thú vui tốn kém" và thiếu trách nhiệm về mặt tài chính đối với cổ đông, khách hàng cũng như nhân viên. Ông cho biết đường cong chấp nhận xe điện trong phân khúc khách hàng mục tiêu của hãng siêu xe Italy đang "phẳng dần và gần như bằng 0".

Lãnh đạo Lamborghini nhấn mạnh khách hàng của hãng coi trọng "trải nghiệm cảm xúc" mà chiếc xe mang lại, từ thiết kế, hiệu năng cho đến âm thanh đặc trưng và phản hồi cơ khí của động cơ đốt trong. Theo ông, xe điện ở dạng hiện tại khó có thể tạo ra sự kết nối cảm xúc tương tự, đặc biệt khi yếu tố âm thanh - hoặc sự thiếu vắng âm thanh - vẫn là điểm then chốt trong phân khúc siêu xe hiệu năng cao.

Mặc dù được Lamborghini đẩy mạnh hình ảnh khi được giới thiệu tại các thị trường trọng điểm, thậm chí đưa vào vũ trụ thực tế ảo Roblox, số phận của Lanzador lại được quyết định bởi nhu cầu thực tế của khách hàng thượng lưu, vốn không mấy mặn mà với EV.

Quyết định hủy bỏ Lamborghini Lanzador, dự án xe điện thứ tư của hãng, đã được cân nhắc từ đầu năm 2025 và âm thầm chốt lại vào cuối năm ngoái sau hơn một năm thảo luận nội bộ, tham vấn khách hàng, đại lý và phân tích dữ liệu thị trường toàn cầu.

Lamborghini 'đặt cược' vào công nghệ PHEV

Ông Winkelmann chia sẻ: "Plug-in Hybrid mang lại những ưu điểm 'lợi cả đôi đường', kết hợp sự linh hoạt và lực kéo tức thời của motor điện với cảm xúc và công suất của động cơ đốt trong". Lamborghini đang thuộc sở hữu của Audi, thành viên của Volkswagen Group. Danh mục sản phẩm hiện nay gồm Revuelto, Temerario và Urus SE - tất cả đều là PHEV.

Hiện tại, toàn bộ dải sản phẩm của Lamborghini đã được trang bị cơ cấu PHEV, giúp tối ưu cảm xúc từ động cơ đốt trong và tận dụng khả năng vận hành mạnh mẽ của động cơ điện.

Năm 2025, Lamborghini giao tổng cộng 10.747 xe - mức cao kỷ lục và là năm thứ hai liên tiếp hãng đạt doanh số trên 10.000 chiếc. Châu Âu và Trung Đông là 2 thị trường lớn nhất, trong khi khu vực châu Mỹ ghi nhận mức giảm 9,8%.

Độ tuổi khách hàng của hãng đang ngày càng trẻ hóa, với hơn một nửa người mua hiện ở độ tuổi 30 - 40 và xu hướng còn trẻ hơn tại châu Á. Theo ông Winkelmann, thế hệ trẻ coi Lamborghini như "poster car" - biểu tượng để sở hữu và thể hiện đẳng cấp - đóng vai trò như một "fan club" có sức ảnh hưởng mạnh.

Lamborghini tiếp tục là biểu tượng của đẳng cấp, trong khi đó độ tuổi trung bình của chủ nhân những siêu xe này càng lúc được trẻ hóa, đặc biệt là tại châu Á.

Khi được hỏi liệu Lamborghini có bao giờ ra mắt xe thuần điện hay không, ông trả lời: “Không bao giờ nói không, nhưng chỉ khi thời điểm phù hợp. Trong tương lai gần, chúng tôi chỉ có PHEV và vẫn tiếp tục phát triển điện hóa để sẵn sàng cho mọi kịch bản".

Tương lai nào cho siêu xe thuần điện?

Động thái của Lamborghini diễn ra trong bối cảnh nhiều hãng xe lớn phải gánh chi phí khổng lồ cho quá trình chuyển đổi công nghệ sạch nhưng nhu cầu EV thấp hơn kỳ vọng. Tập đoàn Stellantis đã ghi nhận khoản chi phí 26 tỷ USD để hủy một số mẫu xe điện.

Trước sức mua suy yếu, cạnh tranh khốc liệt và áp lực chính sách, nhiều ông lớn của ngành công nghiệp ôtô buộc phải ghi nhận các khoản lỗ lớn và điều chỉnh chiến lược xe điện.

General Motors công bố thiệt hại 6 tỷ USD liên quan chương trình EV, trong khi Ford phải ghi giảm gần 20 tỷ USD và hủy kế hoạch bán tải thuần điện F-150 Lightning. Liên minh châu Âu gần đây đã điều chỉnh yêu cầu 90% xe mới bán ra từ năm 2035 phải đạt mức phát thải bằng 0.

Là nhà sản xuất quy mô nhỏ, Lamborghini hiện được miễn trừ các mục tiêu phát thải của EU đến năm 2035 và sẽ vận động gia hạn cơ chế này. Hãng lập luận rằng xe sản xuất số lượng thấp có tác động môi trường không đáng kể.

Theo ông Winkelmann, siêu xe Lamborghini thường chỉ chạy dưới 3.000 km mỗi năm, còn Urus khoảng 16.000 km. Ông cũng cảnh báo mốc 2030, vốn yêu cầu xe mới phải giảm 55% lượng CO₂, là "một cột mốc nguy hiểm" mà ngành công nghiệp cần đặc biệt lưu tâm.

Khách hàng hờ hững với Lamborghini Urus thuần điện, vậy còn Ferrari Luce?

Ra mắt năm 2017, Lamborghini Urus chiếm khoảng 60% tổng lượng giao xe và là trụ cột ổn định nhất về doanh số. Theo Lamborghini, phản hồi khách hàng cho thấy một phiên bản thuần điện của Urus sẽ khó được đón nhận.

Trong khi Lamborghini hủy dự án EV đầu tiên, Ferrari đã gấp rút chuẩn bị ra mắt dòng siêu xe thuần điện Luce hoàn toàn mới vào tháng 5/2026. Giám đốc Điều hành Benedetto Vigna cho biết phản hồi ban đầu từ khách hàng là "rất tích cực".

Ông Winkelmann nhấn mạnh: "Chúng tôi không thể mạo hiểm với Urus EV. Phân khúc siêu xe rất nhỏ. Dù biên lợi nhuận cao hơn, Urus vẫn là phân khúc lớn và ổn định hơn". Ông kết luận rằng Lamborghini phải tránh làm khách hàng e ngại: "Việc từ bỏ mua một chiếc xe sang là điều rất dễ dàng, bởi đó không phải thứ bạn bắt buộc phải sở hữu".

Trong khi đó, đối thủ của Lamborghini đang gấp rút chuẩn bị những giai đoạn cuối cùng để ra mắt chiếc Ferrari Luce. Mới đây, hãng ra hé lộ những đường nét thiết kế nội thất của mẫu EV này, vốn được định hình bởi Jony Ive, nhà thiết kế từng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra chiếc iPhone đời đầu. Hình ảnh chính thức của Ferrari Luce sẽ được công bố vào ngày 25/5.