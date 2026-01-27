Bất chấp biến động kinh tế và địa chính trị, Lamborghini vẫn lập kỷ lục mới trong năm 2025 với hơn 10.700 xe giao đến tay khách hàng.

Lamborghini tiếp tục hành trình tăng trưởng ấn tượng khi khép lại năm 2025 với 10.747 xe được giao trên toàn cầu, vượt mốc 10.000 xe năm thứ hai liên tiếp và thiết lập kỷ lục cao nhất trong lịch sử hãng.

Lamborghini lập kỷ lục giao 10.747 xe trong năm 2025

Ông Stephan Winkelmann, Chủ tịch kiêm CEO Automobili Lamborghini, chia sẻ: "Bất chấp điều kiện thị trường đầy thách thức, chúng tôi rất tự hào về những kết quả đạt được trong năm 2025. Thành tích này khẳng định khả năng của Lamborghini trong việc tạo khác biệt ngay cả trong bối cảnh toàn cầu phức tạp".

Trong năm 2025, Lamborghini đã bàn giao 10.747 xe trên toàn cầu. EMEA tiếp tục là thị trường dẫn đầu với 4.650 xe, tiếp theo là châu Mỹ với 3.347 xe và 2.750 xe tại thị trường châu Á - Thái Bình Dương.

Ông Federico Foschini, Giám đốc Marketing và Bán hàng, cho biết năm 2025 chịu tác động bởi nhiều biến động địa chính trị và kinh tế vĩ mô, dẫn đến những khác biệt về động lực thị trường giữa các khu vực. Ông nhấn mạnh: "Nhờ theo đuổi một chiến lược được hoạch định cẩn trọng, tập trung củng cố sức mạnh thương hiệu, cung cấp các sản phẩm có tính cạnh tranh cao và duy trì hệ thống phân phối nhằm bảo toàn tính độc quyền của dải sản phẩm".

Xét theo khu vực, EMEA (châu Âu, Trung Đông và châu Phi) tiếp tục là thị trường lớn nhất của Lamborghini với 4.650 xe được giao trong năm 2025. Châu Mỹ xếp sau với 3.347 xe, trong khi khu vực APAC (châu Á - Thái Bình Dương) ghi nhận 2.750 xe được bàn giao.

Lamborghini xác lập cột mốc trở thành nhà sản xuất siêu xe hạng sang duy nhất cung cấp danh mục sản phẩm hybrid 100% với 3 dòng sản phẩm chính là Revuelto, Temerario và Urus SE.

Đóng vai trò then chốt trong thành tích trên là hai mẫu xe mở đầu cho giai đoạn điện hóa của Lamborghini: Revuelto và Urus SE. Bên cạnh đó, Temerario sẽ gia nhập đội hình trong năm 2026; mẫu xe này đã có màn ra mắt chính thức vào tháng 8/2025 tại đường đua Estoril (Bồ Đào Nha), sau khi được giới thiệu lần đầu vào năm 2024.

Quá trình bàn giao siêu xe Temerario cho khách hàng bắt đầu từ tháng 1/2026, với sổ đơn hàng đã kín khoảng 12 tháng. Qua đó, Lamborghini xác lập cột mốc trở thành nhà sản xuất siêu xe hạng sang duy nhất cung cấp danh mục sản phẩm hybrid 100%, tiếp tục tạo khác biệt trên bản đồ ngành công nghiệp ôtô.

Năm 2025 đánh dấu nhiều thành tựu cho Lamborghini

Năm 2025 cũng ghi dấu hai điểm nhấn sản phẩm quan trọng. Tại Goodwood Festival of Speed, Lamborghini trình làng Temerario GT3 - mẫu xe đua đầu tiên phát triển từ dự án Temerario, dành cho các đội đua khách hàng và dự kiến tranh tài tại các giải GT3 lớn trên toàn cầu từ năm 2026. Đây đồng thời là dự án đầu tiên được Lamborghini Squadra Corse tự thiết kế, phát triển và chế tạo hoàn toàn.

Trong năm 2025, Lamborghini đã giới thiệu nhiều mẫu xe ấn tượng khác như dòng xe đua Temerario GT3 được phát triển độc lập bởi Lamborghini Squadra Corse, hay siêu phẩm Fenomeno giới hạn 29 chiếc với công suất 1.080 mã lực.

Trong khuôn khổ Monterey Car Week, Lamborghini giới thiệu chiếc Fenomeno, phiên bản giới hạn chỉ 29 chiếc. Về mặt kỹ thuật, Fenomeno được trang bị động cơ V12 mạnh nhất từng do Lamborghini phát triển, kết hợp kiến trúc hybrid cho công suất tổng 1.080 mã lực.

Mẫu xe này còn được xem là "tuyên ngôn thiết kế" mới, đẩy các mã nhận diện phong cách biểu tượng lên mức cực đoan, đồng thời mang ý nghĩa đặc biệt khi ra mắt đúng thời điểm Centro Stile Lamborghini kỷ niệm 20 năm thành lập.

Trong tương lai, Lamborghini tiếp tục đi theo định hướng điện hóa dải sản phẩm. Tuy nhiên, kế hoạch ra mắt mẫu siêu xe thuần điện đầu tiên dựa trên concept Lanzador đã bị hủy, vốn có thể được thay thế bởi cơ cấu PHEV.

Kết quả năm 2025 không chỉ khẳng định sức mạnh chiến lược của Automobili Lamborghini, mà còn cho thấy khả năng thích ứng và tiến hóa của hãng trong khi vẫn giữ trọn bản sắc cốt lõi. Trong bối cảnh ngành ôtô toàn cầu đang chuyển mình mạnh mẽ, thương hiệu đến từ Sant’Agata Bolognese tiếp tục nổi bật nhờ tầm nhìn, đổi mới và năng lực hướng tới tương lai mà không đánh mất những giá trị đã làm nên biểu tượng Lamborghini trên toàn thế giới.