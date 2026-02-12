Ferrari nâng kỳ vọng tăng trưởng trong năm 2026

Ferrari lạc quan về tăng trưởng lợi nhuận năm 2026 nhờ loạt xe thể thao mới và màn ra mắt mẫu xe điện đầu tiên, qua đó giúp cổ phiếu bật tăng mạnh sau khi kết quả quý IV vượt kỳ vọng.

Ferrari dự báo lợi nhuận cốt lõi năm 2026 sẽ tăng ít nhất 6%, nhờ động lực từ loạt mẫu xe thể thao mới cùng màn ra mắt mẫu xe điện đầu tiên, qua đó giúp cổ phiếu tăng mạnh sau khi kết quả kinh doanh quý IV/2025 vượt kỳ vọng.

Siêu xe điện Ferrari Luce nhận phản hồi "tích cực"

Thương hiệu cho biết tăng trưởng lợi nhuận cốt lõi trong năm 2026 sẽ được hỗ trợ bởi 5 mẫu siêu xe mới đã ra mắt trong năm ngoái và việc chuẩn bị tung ra chiếc xe điện đầu tiên trong lịch sử thương hiệu. Thông tin này đã thúc đẩy cổ phiếu Ferrari niêm yết tại Milan có thời điểm tăng tới 11% trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, sau khi hãng công bố kết quả quý IV/2025 tốt hơn dự báo.

Siêu xe thuần điện đầu tiên của thương hiệu Ferrari Luce được chấp bút bởi Ferrari Styling Centre và LoveFrom, một công ty thiết kế được thành lập bởi Marc Newson và Sir Jony Ive - người từng đảm nhiệm vai trò Phó giám đốc cấp cao trong khâu thiết kế sản phẩm công nghiệp của Apple.

Trong năm nay, Ferrari dự kiến sẽ tiếp tục trình làng thêm 5 mẫu xe mới, trong đó có mẫu xe điện Ferrari Luce, dự kiến ra mắt vào tháng 5/2026. Dù đơn đặt hàng trước cho mẫu xe điện này chỉ mở từ tháng tới, Giám đốc Điều hành Benedetto Vigna cho biết phản hồi ban đầu từ khách hàng là "rất tích cực".

Theo ông Vigna, danh sách đặt hàng của Ferrari hiện đã được lấp đầy đến gần cuối năm 2027. Hai mẫu xe đang dẫn đầu về lượng đặt mua là Amalfi với giá khoảng 240.000 Euro ( 286.000 USD ) và 849 Testarossa có giá khoảng 460.000 Euro ( 548.000 USD ). CEO Ferrari nhấn mạnh: "Nhu cầu đối với Ferrari vẫn rất vững chắc và được quản lý một cách kỷ luật tại mọi thị trường, phù hợp với mô hình độc quyền của chúng tôi".

Ferrari dự kiến tăng trưởng mạnh trong năm 2026

Tổng số lượng xe giao trong năm ngoái đạt 13.640 chiếc, giảm 112 xe so với năm trước. Ferrari cho biết đây là một phần trong chiến lược nhằm "giảm áp lực trong giai đoạn chuyển đổi lớn về danh mục sản phẩm", quá trình được dự báo sẽ tiếp tục kéo dài sang năm 2026.

Đến năm 2030 Ferrari đặt mục tiêu danh mục sản phẩm gồm 40% xe động cơ đốt trong, 40% xe hybrid và 20% xe thuần điện, vốn đã được điều chỉnh lại do sức hút của các mẫu EV hiệu năng cao không còn "nóng" như trước.

Về tài chính, Ferrari dự báo lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao điều chỉnh (EBITDA) năm 2026 sẽ vượt 2,93 tỷ euro, so với mức 2,77 tỷ euro ước tính cho năm 2025. Trong năm 2025, hãng cũng tạo ra hơn 1,5 tỷ euro dòng tiền từ hoạt động công nghiệp, tăng 50% so với cùng kỳ năm trước.

Các nhà phân tích của JP Morgan nhận định Ferrari đã có một "kết quả cả năm mạnh mẽ", vượt kỳ vọng lợi nhuận và đưa ra triển vọng năm 2026 "cao hơn mức đồng thuận của thị trường ở mức vừa phải". Riêng trong quý IV/2025, EBITDA điều chỉnh tăng 9% lên 700 triệu euro, cao hơn mức dự báo 668 triệu euro theo khảo sát của Reuters.

Tính đến 15h45 GMT, cổ phiếu Ferrari tăng khoảng 9%. Trước đợt tăng này, cổ phiếu hãng đã mất gần một phần ba giá trị kể từ đầu tháng 10, thời điểm Ferrari công bố kế hoạch kinh doanh mới bị một số nhà phân tích và nhà đầu tư đánh giá là quá thận trọng so với mức định giá hiện tại. Kế hoạch đó cũng đánh dấu sự chuyển hướng sang chiến lược điện hóa ít tham vọng hơn.

CEO Benedetto Vigna cho biết Ferrari Luce đã nhận được những phản hồi tích cực từ khách hàng. Hiện tại, danh sách đặt hàng của Ferrari hiện đã được lấp đầy đến gần cuối năm 2027.

Theo định hướng mới, đến năm 2030 Ferrari đặt mục tiêu danh mục sản phẩm gồm 40% xe động cơ đốt trong, 40% xe hybrid và 20% xe thuần điện. Trước đây, hãng từng đặt mục tiêu 40% xe điện, 40% hybrid và 20% xe động cơ đốt trong vào cùng mốc thời gian này.