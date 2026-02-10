Chốt tên gọi xe điện Ferrari

Mẫu xe điện Ferrari đầu tiên sẽ mang tên Luce, trang bị 4 motor điện và dự kiến chính thức ra mắt cuối năm nay.

Theo Motor1, Ferrari đã chuẩn bị lộ trình ra mắt xe điện đầu tiên theo 3 giai đoạn. Đầu tiên, Ferrari công bố chi tiết thông số kỹ thuật của xe, sau đó công bố tên chính thức kèm theo thiết kế nội thất, trước khi chính thức ra mắt vào cuối năm nay.

Mẫu xe điện Ferrari được xác nhận mang tên Luce - cụm từ mang nghĩa "ánh sáng" hoặc "sự chiếu sáng" trong ngôn ngữ Italy.

Ferrari đang hợp tác với LoveFrom để thiết kế xe. Đây là đội ngũ được thành lập bởi cựu Giám đốc thiết kế Apple và khoang lái của Ferrari Luce đã cho thấy rõ nguồn cảm hứng từ "Táo khuyết".

Cabin của xe điện Ferrari Luce có 3 màn hình, một phía sau vô lăng, một màn hình thông tin giải trí trung tâm và một đóng vai trò như bảng điều khiển cho hàng ghế sau.

Màn hình cho người lái có cấu trúc 2 lớp chồng lên nhau, tấm phía trên được khoét 3 ô, để lộ phần màn hình phía sau, tạo hiệu ứng đồng hồ phong cách máy bay với cảm giác 3D rõ nét.

Màn hình sau vô lăng gắn cố định vào trục lái, do đó di chuyển đồng bộ theo từng cú xoay của người điều khiển.

Vô lăng tái hiện thiết kế gỗ 3 chấu Nardi những năm 1950-1960, với vành mỏng và các nan nhôm để trần. Vô lăng trang bị các nút điều khiển vật lý riêng biệt cho hệ thống Cruise Control, chọn chế độ lái, cài đặt lực kéo hay cần gạt nước và tùy chỉnh hệ thống treo.

Màn hình trung tâm có thêm phần tựa, có thể xoay, cho phép người lái hoặc hành khách dễ dàng thao tác hơn.

Các phím vật lý bên dưới dùng để điều chỉnh hệ thống sưởi và làm mát. Màn hình này còn được khoét một ô riêng dành cho cụm cơ cấu độc quyền với 4 chế độ hiển thị, gồm đồng hồ, chức năng bấm giờ, la bàn và Launch Control.

Khu vực bệ trung tâm giữa hàng ghế trước mang phong cách tối giản, chỉ bố trí 4 nút điều khiển kính cửa sổ, cùng với các phím khóa cửa và mở cốp.

Ferrari Luce được trang bị chìa khóa bằng kính với màn hình E-ink, có khả năng đổi màu từ vàng sang đen khi đặt vào khay trên bệ trung tâm, ngay cạnh cần số bằng kính.

Mẫu xe thuần điện đầu tiên của Ferrari dường như sẽ có thêm cụm bảng điều khiển trên trần, tích hợp các công tắc điều khiển đèn, sấy kính và Launch Control.

Ở phía sau, bảng điều khiển bố trí các phím vật lý điều chỉnh hệ thống điều hòa không khí, bên cạnh hiển thị thông tin trạng thái vận hành của xe.

Từ tháng 10/2025, Ferrari đã công bố thông số kỹ thuật chi tiết cho mẫu xe điện đầu tiên.

Ferrari Luce được trang bị 4 motor điện, sản sinh công suất đầu ra tối đa 986 mã lực ở chế độ Boost. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 2,5 giây, tốc độ tối đa 309 km/h.

Ngoại thất của Ferrari Luce dự kiến được hãng siêu xe thể thao Italy tiết lộ tại một sự kiện diễn ra vào tháng 5 tới đây.