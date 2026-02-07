Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Ôtô

Cận cảnh 'siêu xe' Porsche 911 GT3 RS hơn 17,7 tỷ đồng tại Việt Nam

  • Thứ bảy, 7/2/2026 17:13 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Mẫu xe thể thao hiệu năng cao Porsche 911 GT3 RS thế hệ mới đã bất ngờ xuất hiện tại TP.HCM với màu sơn đỏ Guards Red, và cũng là chiếc thứ ba được phát hiện lăn bánh tại Việt Nam.

porsche, 911, 911 gt3 rs, 911 gt3, porsche 911, sieu xe, viet nam anh 1

Ra mắt vào tháng 8/2022, Porsche 911 GT3 RS thế hệ mới được nhiều nhà sưu tập xe săn đón vì thiết kế ấn tượng, lấy cảm hứng từ các mẫu xe đua 911 GT3 R hay 911 RSR.

porsche, 911, 911 gt3 rs, 911 gt3, porsche 911, sieu xe, viet nam anh 2

Mặc dù đã xuất hiện trong hành trình siêu xe Gumball 3000 năm 2024 nhưng đến nay, những chiếc Porsche 911 GT3 RS đầu tiên mới ra biển số tại Việt Nam vào đầu năm 2026.
porsche, 911, 911 gt3 rs, 911 gt3, porsche 911, sieu xe, viet nam anh 3

Porsche 911 GT3 RS mang đậm chất tốc độ với thiết kế thân rộng cùng nhiều đường nét cắt xẻ mạnh mẽ. Thậm chí, khoang hành lý phía trước cũng được lược bỏ, thay thế bằng cơ cấu làm mát thừa hưởng công nghệ từ các mẫu xe đua.
porsche, 911, 911 gt3 rs, 911 gt3, porsche 911, sieu xe, viet nam anh 4

Đi kèm là bộ mâm hợp kim nhôm đa chấu siêu nhẹ GT3 RS, kích thước 20 inch ở cầu trước và 21 inch tại cầu sau. Các tùy chọn bề mặt hoàn thiện đỏ Pyro Red, đen Satin Black hay xanh Indigo Blue sẽ tiêu tốn của chủ nhân thêm 40 triệu đồng.
porsche, 911, 911 gt3 rs, 911 gt3, porsche 911, sieu xe, viet nam anh 5

Chủ nhân ban đầu của chiếc xe đã lựa chọn màu sơn đỏ Guards Red truyền thống của thương hiệu, đi kèm bộ tem đua "GT3 RS" đặc trưng từ năm 2003.
porsche, 911, 911 gt3 rs, 911 gt3, porsche 911, sieu xe, viet nam anh 6porsche, 911, 911 gt3 rs, 911 gt3, porsche 911, sieu xe, viet nam anh 7

Với gói khí động học đặc trưng, Porsche 911 GT3 RS có kích thước vượt trội hơn 911 Carrera, đạt mức 4.572 x 1.900 x 1.322 mm, trục cơ sở cũng tăng lên mức 2.457 mm.
porsche, 911, 911 gt3 rs, 911 gt3, porsche 911, sieu xe, viet nam anh 8

Điểm đáng tiếc của chiếc xe này là không được đặt gói Weissach Package, vốn có giá gần 2,7 tỷ đồng. Tùy chọn này bổ sung nhiều chi tiết cao cấp như nhiều chi tiết ngoại thất được làm từ sợi carbon, thanh cân bằng khung gầm ở cả cầu trước và sau...
porsche, 911, 911 gt3 rs, 911 gt3, porsche 911, sieu xe, viet nam anh 9

Đặc biệt nhất, Porsche 911 GT3 RS được trang bị hệ thống cánh gió điều khiển điện, có thiết kế tương tự công nghệ DRS của những dòng xe đua F1, giúp điều chỉnh lực ép xuống mặt đường tùy theo nhu cầu hay khả năng vận hành thực tế của xe.
porsche, 911, 911 gt3 rs, 911 gt3, porsche 911, sieu xe, viet nam anh 10

Vô lăng của Porsche 911 GT3 RS được bổ sung thêm các phím xoay điều chỉnh thuộc tính vận hành gồm chế độ lái, hệ thống cân bằng điện tử và kiểm soát độ bám, hệ thống treo...
porsche, 911, 911 gt3 rs, 911 gt3, porsche 911, sieu xe, viet nam anh 11

Nội thất được trang bị mặc định ghế đua bucket seat bằng sợi carbon hoặc tùy chọn ghế Adaptive Sports chỉnh điện 18 hướng. Khách hàng có thể cá nhân hóa nhiều chi tiết khác.
porsche, 911, 911 gt3 rs, 911 gt3, porsche 911, sieu xe, viet nam anh 12

Porsche 911 GT3 RS vẫn sử dụng động cơ boxer 6 xy-lanh hút khí tự nhiên dung tích 4.0L, công suất tối đa 525 mã lực và mô-men xoắn cực đại 465 Nm. Đi kèm với động cơ này là hộp số PDK 7 cấp và hệ dẫn động cầu sau.
porsche, 911, 911 gt3 rs, 911 gt3, porsche 911, sieu xe, viet nam anh 13

Mẫu xe thể thao này có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 3,2 giây, tốc độ tối đa 296 km/h. Vào năm 2022, chiếc xe hoàn thành vòng đua Nürburgring với thành tích 6 phút 44,848 giây, trở thành mẫu xe thương mại nhanh thứ ba tại thời điểm bấy giờ.
porsche, 911, 911 gt3 rs, 911 gt3, porsche 911, sieu xe, viet nam anh 14

Gói thiết kế khí động học giúp chiếc xe tạo ra lực ép xuống mặt đường lên đến 409 kg ở vận tốc 200 km/h, và lên đến 860 kg khi vận tốc đạt 285 km/h.
porsche, 911, 911 gt3 rs, 911 gt3, porsche 911, sieu xe, viet nam anh 15

Tại Việt Nam, Porsche 911 GT3 RS được niêm yết với giá khởi điểm 17,69 tỷ đồng. Nếu được trang bị đầy đủ các tùy chọn, giá trị của mẫu xe này có thể vượt mức 20 tỷ đồng.
porsche, 911, 911 gt3 rs, 911 gt3, porsche 911, sieu xe, viet nam anh 16

Theo tìm hiểu của Tri Thức - Znews, tính đến cuối tháng 1/2026 đã có ít nhất 4 chiếc Porsche 911 GT3 RS (992.1) được nhập khẩu về nước, trong đó có 1 chiếc màu đen, 2 chiếc màu trắng và 1 chiếc màu đỏ Guards Red.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Giá từ 17,7 tỷ đồng, 'siêu xe' Porsche 911 GT3 RS có gì đặc biệt?

Tại Việt Nam, đã có ít nhất 2 chiếc Porsche 911 GT3 RS thế hệ mới được nhập khẩu chính hãng với giá khởi điểm từ 17,69 tỷ đồng.

06:48 15/1/2026

Doanh số Porsche giảm 10% trong năm 2025

Porsche khép lại năm 2025 với 279.449 xe giao tới tay khách hàng toàn cầu, giảm 10% so với năm trước trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.

08:37 17/1/2026

'Siêu xe' Porsche Cayman GT4 RS với phối màu độc lạ

Mẫu xe thể thao hiệu năng cao Porsche 718 Cayman GT4 RS được nâng cấp bởi chương trình cá nhân hóa Sonderwunsch, tuy nhiên phối màu "độc lạ" này không phải ai cũng cảm thụ được.

07:41 3/1/2026

Mercedes-Benz S-Class phien ban moi co gi dac biet? hinh anh

Mercedes-Benz S-Class phiên bản mới có gì đặc biệt?

08:27 1/2/2026 08:27 1/2/2026

0

Là mẫu xe đầu bảng của thương hiệu, Mercedes-Benz S-Class bản nâng cấp giữa vòng đời sở hữu những thiết kế và công nghệ định hình sự phát triển của hãng trong nhiều năm tới.

Việt Hà

porsche 911 911 gt3 rs 911 gt3 porsche 911 siêu xe việt nam TP.HCM F1 porsche 911 911 gt3 rs 911 gt3 porsche 911 siêu xe việt nam

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý