Cận cảnh 'siêu xe' Porsche 911 GT3 RS hơn 17,7 tỷ đồng tại Việt Nam

Ra mắt vào tháng 8/2022, Porsche 911 GT3 RS thế hệ mới được nhiều nhà sưu tập xe săn đón vì thiết kế ấn tượng, lấy cảm hứng từ các mẫu xe đua 911 GT3 R hay 911 RSR.
Mặc dù đã xuất hiện trong hành trình siêu xe Gumball 3000 năm 2024 nhưng đến nay, những chiếc Porsche 911 GT3 RS đầu tiên mới ra biển số tại Việt Nam vào đầu năm 2026.
Porsche 911 GT3 RS mang đậm chất tốc độ với thiết kế thân rộng cùng nhiều đường nét cắt xẻ mạnh mẽ. Thậm chí, khoang hành lý phía trước cũng được lược bỏ, thay thế bằng cơ cấu làm mát thừa hưởng công nghệ từ các mẫu xe đua.
Đi kèm là bộ mâm hợp kim nhôm đa chấu siêu nhẹ GT3 RS, kích thước 20 inch ở cầu trước và 21 inch tại cầu sau. Các tùy chọn bề mặt hoàn thiện đỏ Pyro Red, đen Satin Black hay xanh Indigo Blue sẽ tiêu tốn của chủ nhân thêm 40 triệu đồng.
Chủ nhân ban đầu của chiếc xe đã lựa chọn màu sơn đỏ Guards Red truyền thống của thương hiệu, đi kèm bộ tem đua "GT3 RS" đặc trưng từ năm 2003.
Với gói khí động học đặc trưng, Porsche 911 GT3 RS có kích thước vượt trội hơn 911 Carrera, đạt mức 4.572 x 1.900 x 1.322 mm, trục cơ sở cũng tăng lên mức 2.457 mm.
Điểm đáng tiếc của chiếc xe này là không được đặt gói Weissach Package, vốn có giá gần 2,7 tỷ đồng. Tùy chọn này bổ sung nhiều chi tiết cao cấp như nhiều chi tiết ngoại thất được làm từ sợi carbon, thanh cân bằng khung gầm ở cả cầu trước và sau...
Đặc biệt nhất, Porsche 911 GT3 RS được trang bị hệ thống cánh gió điều khiển điện, có thiết kế tương tự công nghệ DRS của những dòng xe đua F1, giúp điều chỉnh lực ép xuống mặt đường tùy theo nhu cầu hay khả năng vận hành thực tế của xe.
Vô lăng của Porsche 911 GT3 RS được bổ sung thêm các phím xoay điều chỉnh thuộc tính vận hành gồm chế độ lái, hệ thống cân bằng điện tử và kiểm soát độ bám, hệ thống treo...
Nội thất được trang bị mặc định ghế đua bucket seat bằng sợi carbon hoặc tùy chọn ghế Adaptive Sports chỉnh điện 18 hướng. Khách hàng có thể cá nhân hóa nhiều chi tiết khác.
Porsche 911 GT3 RS vẫn sử dụng động cơ boxer 6 xy-lanh hút khí tự nhiên dung tích 4.0L, công suất tối đa 525 mã lực và mô-men xoắn cực đại 465 Nm. Đi kèm với động cơ này là hộp số PDK 7 cấp và hệ dẫn động cầu sau.
Mẫu xe thể thao này có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 3,2 giây, tốc độ tối đa 296 km/h. Vào năm 2022, chiếc xe hoàn thành vòng đua Nürburgring với thành tích 6 phút 44,848 giây, trở thành mẫu xe thương mại nhanh thứ ba tại thời điểm bấy giờ.
Gói thiết kế khí động học giúp chiếc xe tạo ra lực ép xuống mặt đường lên đến 409 kg ở vận tốc 200 km/h, và lên đến 860 kg khi vận tốc đạt 285 km/h.
Tại Việt Nam, Porsche 911 GT3 RS được niêm yết với giá khởi điểm 17,69 tỷ đồng. Nếu được trang bị đầy đủ các tùy chọn, giá trị của mẫu xe này có thể vượt mức 20 tỷ đồng.
Theo tìm hiểu của Tri Thức - Znews, tính đến cuối tháng 1/2026 đã có ít nhất 4 chiếc Porsche 911 GT3 RS (992.1) được nhập khẩu về nước, trong đó có 1 chiếc màu đen, 2 chiếc màu trắng và 1 chiếc màu đỏ Guards Red.
