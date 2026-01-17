Doanh số Porsche giảm 10% trong năm 2025

Porsche khép lại năm 2025 với 279.449 xe giao tới tay khách hàng toàn cầu, giảm 10% so với năm trước trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.

Porsche vừa công bố đã giao tổng cộng 279.449 xe trên toàn cầu trong năm 2025, giảm so với mức 310.718 của năm trước, tương đương mức sụt giảm 10%. Dù vậy, thương hiệu nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu vẫn là chiến lược "giá trị hơn số lượng" (value over volume) với cơ cấu sản phẩm cân bằng giữa các thị trường.

Theo ông Matthias Becker, Thành viên Hội đồng Điều hành phụ trách Bán hàng và Marketing của Porsche AG, việc doanh số giảm là điều đã được dự báo trước. Ông Becker cho biết: "Sau nhiều năm lập kỷ lục, lượng xe giao trong năm 2025 thấp hơn năm trước. Nguyên nhân đến từ tình trạng thiếu nguồn cung đối với các mẫu 718 và Macan động cơ đốt trong, nhu cầu tiếp tục suy yếu tại Trung Quốc đối với các sản phẩm cao cấp, cũng như chiến lược quản lý nguồn cung theo định hướng giá trị của chúng tôi.

Dù đối mặt nhiều thách thức, Porsche khẳng định năm 2025 vẫn là một năm ghi dấu ấn về sản phẩm. Hãng ra mắt những mẫu xe nổi bật như 911 Turbo S với hệ truyền động T-Hybrid, đồng thời phản hồi tích cực từ thị trường đối với Cayenne Electric, vốn đã trình làng vào cuối năm 2025, cho thấy Porsche đang đáp ứng tốt kỳ vọng của khách hàng bằng các sản phẩm đổi mới.

Bắc Mỹ tiếp tục là thị trường lớn nhất của Porsche

Với 86.229 xe được giao, Bắc Mỹ tiếp tục giữ vị trí thị trường tiêu thụ lớn nhất của Porsche, tương đương mức của năm trước. Macan là mẫu xe bán chạy nhất toàn cầu với 84.328 xe, trở thành trụ cột doanh số của hãng trong năm qua.

Tại các thị trường "nước ngoài và mới nổi", Porsche giao 54.974 xe, chỉ giảm 1% so với năm 2024. Ở châu Âu (không bao gồm Đức), doanh số đạt 66.340 xe, giảm 13% so với cùng kỳ. Thị trường Đức ghi nhận 29.968 xe, giảm 16%. Nguyên nhân chính tại hai khu vực này đến từ khoảng trống nguồn cung của các mẫu 718 và Macan sử dụng động cơ đốt trong do các quy định an ninh mạng mới của EU.

Riêng tại Trung Quốc, Porsche giao 41.938 xe, giảm mạnh 26%. Hãng cho biết thị trường này đang đối mặt nhiều khó khăn, đặc biệt trong phân khúc xe sang, cùng với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, nhất là ở mảng xe điện. Trong bối cảnh đó, hãng xe đến từ Đức tiếp tục kiên định với chiến lược bán hàng hướng đến giá trị.

Xe điện hóa chiếm hơn một phần ba tổng doanh số

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong chiến lược sản phẩm của Porsche. Hãng mở rộng chiến lược hệ truyền động ba mũi nhọn, bao gồm động cơ đốt trong, plug-in hybrid (PHEV) và xe thuần điện (BEV), nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu khách hàng toàn cầu.

Điểm nhấn về sản phẩm trong năm 2025 của Porsche là việc ra mắt phiên bản thuần điện Cayenne Electric. Tại Việt Nam, mẫu SUV cỡ trung thuần điện này có giá từ 5,81 tỷ đồng .

Cụ thể, 34,4% số xe Porsche giao trong năm 2025 là xe điện hóa, tăng 7,4% so với năm trước. Trong đó, 22,2% là BEV, còn 12,1% là PHEV. Tỷ lệ xe thuần điện toàn cầu đã chạm ngưỡng cao của mục tiêu đặt ra cho năm 2025 (20% đến 22%).

Đáng chú ý tại châu Âu, lần đầu tiên số xe điện hóa giao tới khách hàng vượt xe động cơ đốt trong, với tỷ lệ điện hóa đạt 57,9%; cứ ba xe thì có một xe thuần điện. Trong các dòng Panamera và Cayenne, phiên bản PHEV chiếm ưu thế tại thị trường châu Âu. Song song đó, các mẫu 911 truyền thống và T-Hybrid vẫn tạo dấu ấn mạnh mẽ với 51.583 xe được giao trên toàn cầu.

Porsche Macan dẫn đầu, 911 lập kỷ lục mới

Porsche Macan tiếp tục giữ ngôi vị bán chạy nhất với 84.328 xe, tăng 2%. Trong số này, các phiên bản thuần điện chiếm hơn một nửa, đạt 45.367 xe. Ở nhiều thị trường ngoài EU, Macan sử dụng động cơ đốt trong vẫn được bán song song, với 38.961 xe giao tới khách hàng.

Porsche giao 27.701 xe Panamera, giảm 6% so với năm trước. Biểu tượng thể thao 911 đạt 51.583 xe, tăng 1% và lập kỷ lục doanh số mới. Trong khi đó, 718 Boxster và 718 Cayman chỉ đạt 18.612 xe, giảm 21% do quá trình ngừng sản xuất; dây chuyền của dòng 718 kết thúc vào tháng 10/2025.

Doanh số Taycan đạt 16.339 xe, giảm 22%, chủ yếu do tốc độ phổ cập xe điện chậm lại. Dòng Cayenne đạt 80.886 xe, giảm 21%, một phần do hiệu ứng dồn đơn của năm trước. Phiên bản thuần điện Cayenne Electric hoàn toàn mới đã ra mắt toàn cầu vào tháng 11/2025 và sẽ bắt đầu được giao tại các thị trường đầu tiên từ mùa xuân năm nay, song song với các phiên bản động cơ đốt trong và PHEV.

Porsche thừa nhận sai lầm trong chiến lược khi loại bỏ các phiên bản sử dụng động cơ đốt trong của nhiều dòng xe. Dự kiến mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong thay thế cho Macan là Porsche "M1" sẽ ra mắt trong năm 2028.

Nhìn về tương lai, ông Matthias Becker cho biết: "Trong năm 2026, chúng tôi sẽ tập trung rõ ràng vào việc cân đối cung - cầu theo chiến lược 'giá trị hơn số lượng'. Đồng thời, Porsche lên kế hoạch sản lượng một cách thực tế, xét đến việc chấm dứt sản xuất các mẫu 718 và Macan sử dụng động cơ đốt trong".

Song song đó, Porsche sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào chiến lược hệ truyền động ba mũi nhọn và mở rộng các chương trình cá nhân hóa, thông qua Exclusive Manufaktur và Sonderwunsch, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng về sự độc bản. Hãng kỳ vọng sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho người yêu xe bằng những mẫu xe thể thao độc đáo trong năm 2026.