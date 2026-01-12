Porsche hiếm hoi thừa nhận đã đánh giá sai khi sớm khai tử Macan bản xăng, buộc hãng phải điều chỉnh chiến lược và đưa động cơ đốt trong trở lại trong bối cảnh thị trường xe điện chững lại.

Porsche hiếm hoi công khai thừa nhận một quyết định chiến lược chưa chính xác trong quá trình chuyển đổi sang xe điện. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung, cựu CEO Oliver Blume thẳng thắn nói rằng việc ngừng phát triển thế hệ đầu tiên của Macan chạy xăng là một "bước đi sai lầm".

Porsche thừa nhận sai lầm khi khai tử Macan chạy xăng

Kể từ ngày 1/1, ông Oliver Blume chính thức rời ghế CEO Porsche sau 10 năm lãnh đạo, nhường vị trí này cho ông Michael Leiters, cựu CEO của McLaren. Ở tuổi 57, ông Blume vẫn tiếp tục đảm nhiệm vai trò CEO Tập đoàn Volkswagen và trong buổi phỏng vấn, ông nhìn nhận lại những quyết định lớn đã được đưa ra dưới thời mình.

Dòng sản phẩm bán chạy nhất của Porsche là Macan bị khai tử với lý do... an ninh mạng vào năm 2024 và được thay thế bởi Macan Electric tại châu Âu. Đây là sai lầm chiến lược rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến doanh số toàn của của hãng.

Theo ông Blume, Macan thế hệ đầu tiên lẽ ra không nên bị khai tử. Trên thực tế, mẫu crossover này vẫn chưa "nghỉ hưu" hoàn toàn, nhưng phiên bản dùng động cơ đốt trong sẽ bị loại bỏ dần trong năm nay và không có mẫu xe kế nhiệm trực tiếp ngay lập tức. Porsche từng tin rằng Macan thuần điện sẽ đủ sức lấp đầy khoảng trống mà bản xe xăng để lại.

Ông Blume thừa nhận: "Chiến lược của chúng tôi là cung cấp động cơ đốt trong, hybrid và thuần điện ở mỗi phân khúc, nhưng không áp dụng cho từng sản phẩm cụ thể. Chúng tôi đã sai với Macan. Dựa trên dữ liệu và đánh giá thị trường tại thời điểm đó, chúng tôi vẫn sẽ đưa ra quyết định tương tự. Nhưng hôm nay, bối cảnh đã khác. Chúng tôi đã phản ứng và bổ sung lại động cơ đốt trong cũng như hybrid".

Dù được kỳ vọng rất nhiều, Porsche Macan Electric không thể lấp đầy khoảng trống mà phiên bản sử dụng động cơ đốt trong để lại. Vào tháng 9/2025, thương hiệu thông báo thay đổi toàn bộ chiến lược điện hóa.

Quyết định không tiếp tục Macan thế hệ đầu đã sớm gây hệ lụy tại châu Âu. Giữa năm 2024, mẫu xe này bị rút khỏi thị trường do không đáp ứng các yêu cầu an ninh mạng theo quy định an toàn chung GSR2. Porsche dự kiến sẽ ngừng bán Macan thế hệ đầu trên toàn cầu trong những tháng tới, với việc sản xuất chấm dứt vào giữa năm 2026.

Loạt sản phẩm Porsche với đầy đủ lựa chọn động cơ

Để sửa sai, Porsche đang phát triển một mẫu crossover mới dùng động cơ đốt trong, định vị dưới Cayenne. Mẫu xe này sẽ không mang tên Macan, nhưng khi ra mắt vào năm 2028, nó sẽ cạnh tranh trực tiếp trong cùng phân khúc.

Porsche đang phát triển một mẫu crossover mới sử dụng động cơ đốt trong nhằm thay thế cho Macan, vốn có bí danh "M1". Mẫu xe này có thể được ra mắt vào năm 2028.

Thông tin chi tiết hiện vẫn còn hạn chế, song trước khi rời ghế CEO, ông Blume mô tả đây sẽ là một chiếc xe "rất, rất Porsche cho phân khúc này và có sự khác biệt rõ ràng so với Macan Electric". Hãng cho biết mẫu crossover mới sẽ "tận dụng các synergies", nhiều khả năng đồng nghĩa với việc chia sẻ nền tảng với Audi Q5 thế hệ mới.

Theo đó, xe dự kiến sử dụng nền tảng Premium Platform Combustion (PPC) và có thể vẫn duy trì hệ dẫn động 4 bánh Quattro Ultra dựa trên cầu trước. Trước đây, Macan cũng có mối liên hệ kỹ thuật với Q5, nhưng hãng đã đầu tư mạnh để mang lại hệ dẫn động 4 bánh thiên về cầu sau đặc trưng hơn.

Dựa trên Audi Q5, Porsche "M1" sở hữu hệ dẫn động 4 bánh ưu tiên cho cầu trước, thay vì sử dụng AWD ưu tiên cầu sau như truyền thống của thương hiệu. Mẫu SUV đầu bảng "K1" cũng sẽ được ra mắt với động cơ đốt trong.

Việc tái thiết kế Audi Q5 sẽ làm tăng chi phí và kéo dài thời gian phát triển - 2 yếu tố mà hãng muốn tránh. Trong khi đó, Porsche đang đầu tư nguồn vốn lớn cho mẫu SUV cỡ lớn 3 hàng ghế "K1", trang bị động cơ đốt trong thay vì chỉ thuần điện như kế hoạch ban đầu. Đồng thời, Boxster và Cayman cũng được xác nhận sẽ quay lại với động cơ xăng, đảo ngược cam kết trước đó về việc thay thế bằng bộ đôi thuần điện.

Porsche "sửa sai", nhưng liệu còn kịp?

Ở cấp độ tập đoàn, ông Oliver Blume đã gia hạn hợp đồng CEO Volkswagen Group đến hết năm 2030. Với quy mô và độ phức tạp của cả 2 doanh nghiệp, việc Porsche và tập đoàn mẹ có các lãnh đạo riêng biệt được xem là lựa chọn hợp lý.

Việc đánh giá sai nhu cầu thị trường đã khiến Porsche trả giá đắt trong thời gian vừa qua. Việc cân bằng giữa dải sản phẩm sử dụng động cơ đốt trong, hybrid hay thuần điện là một bài toán nan giải đối với các hãng xe có truyền thống lâu đời.

Porsche được đánh giá đủ lớn để phục hồi sau việc đánh giá sai tốc độ chấp nhận xe điện của thị trường. Với sự hậu thuẫn của Volkswagen Group, hãng có thể ổn định danh mục sản phẩm và tiếp tục cung cấp đầy đủ các lựa chọn truyền động, từ ICE, PHEV cho tới BEV.

Việc một lãnh đạo cấp cao công khai thừa nhận sai lầm trong nhiệm kỳ của mình là điều hiếm thấy trong ngành công nghiệp ôtô. Sự thẳng thắn đó càng đáng ghi nhận khi nhìn lại thành công của thương hiệu dưới thời ông Oliver Blume.

Chiến lược mới của Porsche cho thấy hãng đang đẩy mạnh tập trung cho xe sử dụng động cơ đốt trong và xe hybrid, bao gồm các sản phẩm mới như mẫu SUV hạng B ICE/PHEV, mẫu SUV hạng D ICE/PHEV và biến thể 718 mới.

Tại thời điểm vị cựu CEO này nhậm chức vào năm 2015, Porsche có doanh số 225.121 xe, và tăng mạnh nhất vào năm 2023 với 320.221 xe. Đây là một trong những giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ của thương hiệu xe thể thao đến từ Đức, cho đến khi gặp khủng hoảng về chiến lược điện hóa trong thời gian gần đây.