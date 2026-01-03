Công nghệ sơn mới của Porsche đổi màu 'như tắc kè'

Công nghệ sơn đổi màu mới của Porsche hứa hẹn biến chiếc xe thành "tắc kè hoa", tự động bắt chước màu sắc từ ảnh chụp, môi trường xung quanh hay chính trang phục của người lái để cá nhân hóa tối đa.

Porsche đang theo đuổi một ý tưởng táo bạo: lớp sơn có thể thay đổi màu sắc theo môi trường xung quanh, thậm chí theo chính quần áo của chủ xe, tương tự khả năng ngụy trang của tắc kè hoa. Sáng chế mới của hãng không chỉ nói về công nghệ đổi màu, mà chủ yếu tập trung vào phương thức giúp quá trình này diễn ra một cách thông minh và cá nhân hóa hơn.

Công nghệ sơn của Porsche đổi màu 'như tắc kè'

BMW từng gây chú ý khi giới thiệu những chiếc xe có khả năng đổi màu sử dụng công nghệ e-ink trên mẫu iX. Tuy vậy, giải pháp này chủ yếu giới hạn trong 2 gam màu cơ bản và các sắc độ trung gian: cụ thể là đen, trắng và xám.

Công nghệ "sơn mạ từ" đổi màu của Porsche đã được đăng ký bản quyền trên trang Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO).

Porsche thừa nhận những nỗ lực đó, đồng thời cũng nhắc tới các loại "sơn mạ từ" (paramagnetic lacquer) có thể đổi màu dưới tác động điện áp. Đi xa hơn, Porsche đề xuất sử dụng hệ thống camera để chụp và nhận biết màu sắc. Người dùng chỉ cần chụp bức ảnh bất kỳ, chọn vùng màu mong muốn; máy tính sẽ xác định giá trị màu và gửi lệnh đến bộ điều khiển lớp sơn để chiếc xe lập tức khoác lên gam màu tương ứng.

Điều này có thể thực hiện từ một bức ảnh mang đến từ bên ngoài, từ màu sắc của một chiếc xe khác, thậm chí từ sắc lá cây mà bạn yêu thích. Không chỉ vậy, camera trong khoang nội thất cũng có thể ghi nhận màu quần áo hoặc màu son môi của người lái để chiếc xe đồng bộ phong cách trong chớp mắt. Khả năng cá nhân hóa là gần như vô hạn.

Porsche cho biết lớp vật liệu đổi màu có thể ở dạng film phủ như wrap, giúp dễ lắp đặt trên nhiều xe khác nhau và thuận lợi cho việc sửa chữa. Tuy nhiên, giải pháp này cũng có thể tích hợp trực tiếp trong lớp sơn tiêu chuẩn của thân xe.

Ứng dụng đối với công nghệ sơn đổi màu

Công nghệ này đặc biệt hữu ích trong phòng trưng bày của đại lý: chỉ cần một chiếc xe mẫu, khách hàng có thể trải nghiệm đủ dải màu và quan sát ngay chiếc xe mơ ước của mình bằng màu thực tế thay vì dựa vào bảng màu nhỏ. Dĩ nhiên, ứng dụng thực tế không dừng lại ở đó nếu công nghệ đổi màu đạt độ hoàn thiện cần thiết.

Với công nghệ sơn đổi màu, chủ nhân của những chiếc xe có thể thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn tùy chọn màu sắc khác nhau, thậm chí có thể phối đa mảng như chiếc Volkswagen Polo Harlekin biểu tượng.

Hệ thống không giới hạn ở một màu duy nhất: người dùng có thể phối màu chính xác theo từng chi tiết trang phục, tạo hai màu khác nhau giữa bên lái và bên phụ, thậm chí tạo nên một chiếc 911 mang phong cách đa mảng màu như Volkswagen Polo Harlekin.

Xu hướng xa xỉ hiện nay gắn liền với tính độc bản. Khách hàng muốn chiếc xe phản ánh cá tính riêng, khiến các hãng xe đầu tư mạnh vào những chương trình cá nhân hóa. Bất kỳ công cụ nào giúp khách hàng hình dung chiếc xe trong mơ đều có thể chuyển hóa thành doanh số.

Hiện tại, công nghệ sơn đổi màu của Porsche vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu. Chắc chắn, mức giá của tùy chọn này không hề thấp, thậm chí có thể cao hơn các tùy chọn màu sơn cá nhân hóa PTS của thương hiệu này.

Các tùy chọn sơn đặc biệt Exclusive Manufaktur trên Porsche 911 hiện có giá khoảng 14.710 USD , còn chương trình Paint to Sample Plus (Sonderwunsch) lên tới 32.190 USD . Điều đó cho thấy động lực lớn để hãng thúc đẩy những giải pháp đổi màu sáng tạo, trực quan và giàu cảm xúc hơn cho người mua xe trong tương lai. Tuy nhiên, việc thay đổi màu sơn có thể gây ảnh hưởng đến việc đăng ký xe hay quy trình kiểm soát phương tiện của lực lượng chức năng trong tương lai.