BMW tiếp tục thống trị phân khúc xe sang năm 2025

BMW tiếp tục giữ ngôi vương xe sang toàn cầu năm 2025 khi nới rộng khoảng cách với Mercedes-Benz và Audi, bất chấp bối cảnh thị trường nhiều biến động và nhu cầu suy yếu tại các thị trường lớn.

BMW khép lại năm 2025 với vị thế vững chắc là hãng xe sang bán chạy nhất thế giới, bỏ xa hai đối thủ đồng hương Mercedes-Benz và Audi, dù bản thân hãng xe xứ Bavaria cũng ghi nhận mức sụt giảm doanh số so với năm trước.

BMW là hãng xe sang bán chạy nhất thế giới năm 2025

Theo số liệu bán hàng toàn cầu công bố, BMW đã giao tổng cộng 2.169.761 xe trong năm 2025, giảm 1,4% so với năm 2024 (chưa bao gồm MINI và Rolls-Royce). Dù vậy, mức sụt giảm này vẫn nhẹ hơn đáng kể so với Mercedes-Benz, qua đó giúp hãng xe đến từ Munich tiếp tục giữ ngôi vương trong phân khúc xe sang.

Từ năm 2021 tới nay, BMW đã liên tục vượt Mercedes-Benz để trở thành thương hiệu hạng sang bán chạy nhất toàn cầu. Vào năm 2025, khoảng cách giữa 2 hãng xe này gần 369.000 chiếc.

Sau thời gian dài tổng hợp số liệu, Mercedes-Benz cho biết hãng chỉ giao được 1.800.800 xe trong 12 tháng qua, giảm tới 9% so với cùng kỳ. Khoảng cách giữa hai đối thủ truyền kiếp vì thế đã nới rộng lên gần 369.000 xe, một con số đủ lớn để phản ánh sự chênh lệch rõ rệt về sức cạnh tranh. Audi công bố kết quả muộn hơn, chỉ đạt 1.623.551 xe, giảm 2,9% trong năm 2025.

Lexus chưa công bố số liệu bán hàng năm 2025, song khả năng thách thức sự thống trị của các hãng Đức là rất thấp. Trong năm 2024, Lexus bán được 851.214 xe, tăng trưởng tới 103,3% và trở thành thương hiệu xe sang bán chạy thứ tư thế giới. Dù vậy, khoảng cách với BMW, Mercedes-Benz và Audi vẫn còn khá lớn.

Các sản phẩm hiệu năng cao và xe điện đóng vai trò lớn

Không chỉ dẫn đầu về tổng doanh số, BMW còn có thêm lý do để ăn mừng khi BMW M ghi nhận năm thứ 14 liên tiếp lập kỷ lục. Doanh số bộ phận hiệu năng cao này đạt 213.457 xe, tăng 3,3% so với năm 2024, bao gồm cả các mẫu M Performance và M "thuần chất".

Trong mảng sản phẩm hiệu năng cao, cả BMW M và Mercedes-AMG đều ghi nhận sự tăng trưởng rõ rệt. Tuy nhiên, Audi Sport lại ghi nhận mức giảm 13%.

Mercedes-AMG cũng có một năm tăng trưởng ấn tượng với mức tăng 7%, đạt 145.000 xe, song con số này vẫn còn cách khá xa BMW M. Trong khi đó, Audi Sport, chỉ tính các mẫu RS, bán được khoảng 36.000 xe, giảm 13% so với năm trước.

Ở mảng xe điện, BMW tiếp tục cho thấy lợi thế rõ rệt. Mercedes-Benz bán được 168.800 xe điện trong năm 2025, giảm 9% so với năm 2024. Audi đạt mức tăng trưởng 13%, với hơn 223.000 xe được bàn giao.

Doanh số xe điện của BMW cũng vượt trội hơn hẳn các đối thủ. Các thương hiệu con của tập đoàn là MINI và Rolls-Royce cũng ghi nhận sự tăng trưởng của các dòng sản phẩm điện hóa.

Tuy nhiên, BMW Group đã giao tổng cộng 442.072 xe không sử dụng động cơ đốt trong, trong đó MINI đóng góp kỷ lục 105.535 xe điện. Trừ MINI, doanh số xe điện mang thương hiệu BMW vẫn vượt mốc 330.000 xe, cao hơn đáng kể so với hai đối thủ Đức.

Rolls-Royce cũng góp mặt trong bức tranh EV của BMW Group với mẫu Spectre, song tác động không đáng kể do quy mô nhỏ. Thương hiệu siêu sang này đã bàn giao 5.664 xe trong năm 2025, trong đó mẫu SUV Cullinan là sản phẩm bán chạy nhất.

Cuộc chiến xe sang tại Mỹ: BMW áp đảo hoàn toàn

Tại thị trường Mỹ, cuộc đua xe sang năm 2025 kết thúc với chiến thắng áp đảo nghiêng về BMW. Hãng xe Đức đạt năm thứ ba liên tiếp lập kỷ lục doanh số, với 388.897 xe giao tới khách hàng, tăng 4,7% so với năm 2024.

Tại Mỹ, BMW tiếp tục thể hiện vị thế dẫn đầu với 388.897 xe, tăng 4,7% so với năm trước đó. Mercedes-Benz chỉ bán được 303.200 xe du lịch, tăng vỏn vẹn 1%.

Mercedes-Benz chỉ bán được 303.200 xe du lịch, tăng vỏn vẹn 1%. Khoảng cách giữa hai đối thủ lên tới 85.697 xe, phản ánh rõ sự chững lại của danh mục sản phẩm Mercedes-Benz tại thị trường từng là sân nhà của hãng. Ngay cả khi cộng thêm khoảng 40.000 xe thương mại, tổng doanh số Mercedes-Benz tại Mỹ cũng chỉ đạt 343.200 xe, vẫn kém gần 46.000 xe so với doanh số xe du lịch riêng của hãng xe thành lập năm 1916.

Đáng chú ý, Lexus đã vượt Mercedes-Benz để vươn lên vị trí thứ hai tại Mỹ với 370.260 xe, đẩy thương hiệu ngôi sao ba cánh xuống hạng ba.

Đáng chú ý, Lexus đã vượt Mercedes-Benz để vươn lên vị trí thứ hai tại Mỹ với 370.260 xe, đẩy thương hiệu ngôi sao ba cánh xuống hạng ba.

Lợi thế của BMW ngày càng nới rộng trong suốt năm 2025. Sáu tháng đầu năm, BMW giao 178.499 xe, nhiều hơn Mercedes-Benz 36.499 xe. Sang quý III/2025, chênh lệch trở nên đáng báo động khi BMW tăng trưởng 24,9% lên 104.163 xe, còn Mercedes-Benz giảm mạnh 17%, chỉ đạt 70.800 xe trong quý.

Thành công của BMW đến từ danh mục sản phẩm đa dạng, từ sedan đến các dòng SUV chủ lực, bên cạnh các mẫu hiệu suất cao M. Ngược lại, Mercedes-Benz gần như chỉ trông cậy vào hai mẫu SUV GLC và GLE. Mẫu SUV cỡ trung được sản xuất tại Alabama ghi nhận năm bán hàng tốt nhất lịch sử với mức tăng 14%, còn GLC tăng 20%. Tuy nhiên, mảng xe du lịch gần như giậm chân tại chỗ, còn xe thương mại sụt giảm 14%, chỉ đạt 40.000 xe.

Các thương hiệu xe sang đều gặp khó tại Trung Quốc

Tại thị trường ôtô lớn nhất thế giới Trung Quốc, cả ba thương hiệu xe sang đến từ Đức đều chịu tổn thất nặng nề trước sự trỗi dậy của các thương hiệu nội địa giá rẻ nhưng ngày càng cạnh tranh.

Các thương hiệu phương Tây đang gặp thách thức lớn trước những đối thủ nội địa tại Trung Quốc, làm bào mòn thị phần của các hãng xe hạng sang truyền thống.

BMW (bao gồm MINI) giảm 12,5%, còn 625.527 xe. Audi giảm 5%, đạt 617.514 xe. Mercedes-Benz chịu cú sốc lớn nhất với mức giảm 19%, chỉ còn 551.900 xe. Áp lực từ các hãng xe Trung Quốc đang ngày càng bào mòn thị phần của các thương hiệu lâu đời.

Bước sang năm 2026, cả BMW và Mercedes-Benz đều chuẩn bị cho giai đoạn sản phẩm sôi động, với bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) của hai mẫu sedan đầu bảng 7 Series và S-Class. Mercedes-Benz sẽ mở màn vào ngày 29/1 với S-Class, sau đó là phiên bản Maybach. BMW chưa công bố thời điểm ra mắt bản nâng cấp của 7 Series G70, nhưng chắc chắn sẽ diễn ra sau khi S-Class trình làng.

Năm 2026 được dự đoán là thời điểm quan trọng cho các thương hiệu xe sang, đặc biệt khi ra mắt các phiên bản nâng cấp của những sản phẩm đầu bảng như S-Class hay 7 Series.

Dù doanh số toàn cầu của BMW giảm nhẹ trong năm 2025, kết quả này vẫn đủ để hãng giữ vững ngôi đầu trong phân khúc xe sang. Trong bối cảnh các đối thủ gặp nhiều khó khăn hơn, đặc biệt tại Mỹ và Trung Quốc, thương hiệu này tiếp tục có thêm "vũ khí" quan trọng cho cuộc đua hình ảnh và marketing, nơi danh hiệu hãng xe sang bán chạy nhất thế giới vẫn mang giá trị không nhỏ.