Samsung cung cấp chip cho xe điện thế hệ mới của BMW, đẩy mạnh tham vọng mở rộng sang mảng điện tử ôtô và công nghệ tự lái.

Samsung Electronics cho biết bộ phận System LSI đã cung cấp chip Exynos Auto V720 dành cho hệ thống thông tin giải trí trên xe (IVI) trên mẫu EV mới của BMW, chiếc iX3.

BMW sẽ sử dụng chip bán dẫn của Samsung

Chip IVI đóng vai trò như "bộ não" của phương tiện, cung cấp thông tin vận hành theo thời gian thực, hỗ trợ phát đa phương tiện độ phân giải cao và các tác vụ game hiệu năng cao.

Samsung chính thức trở thành nhà cung cấp các loại chip dành cho hệ thống giải trí thông minh IVI trên các dòng xe BMW. Trước đó nhà sản xuất điện tử này đã hợp tác với Audi và Volkswagen.

BMW iX3 mới là mẫu SUV điện cỡ nhỏ, đồng thời là mẫu xe sản xuất hàng loạt đầu tiên phát triển trên nền tảng điện hóa thế hệ mới Neue Klasse. Mẫu xe được ra mắt tại triển lãm IAA 2025 và dự kiến sẽ được bán tại thị trường Hàn Quốc trong nửa cuối năm nay.

Samsung dự định mở rộng phạm vi cung ứng chip cho toàn bộ dải sản phẩm thế hệ mới của BMW. Giới quan sát kỳ vọng bộ xử lý mới nhất của hãng, Exynos Auto V920, sẽ được BMW trang bị cho dòng 7 Series thế hệ tiếp theo. Với thỏa thuận này, BMW gia nhập danh sách khách hàng của Samsung, sau Audi (năm 2019) và Volkswagen (năm 2021).

Samsung đẩy mạnh chiến lược giải pháp di động

Samsung Electronics xác định lĩnh vực giải pháp di chuyển là động lực tăng trưởng chủ chốt trong tương lai và đang thúc đẩy mảng kinh doanh này ở cấp độ tập đoàn. Trong khi xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống dùng trung bình 200 đến 300 con chip, xe điện cần khoảng 1.000 chip và xe tự lái dự kiến cần hơn 2.000 chip.

Chủ tịch Lee Jae-yong đã trực tiếp dẫn dắt các hoạt động mở rộng hợp tác với những nhà sản xuất ôtô toàn cầu. Vào tháng 3/2025, ông đã đến thăm trụ sở của BYD tại Thâm Quyến và gặp Chủ tịch BYD Vương Truyền Phúc (Wang Chuanfu) để thảo luận khả năng hợp tác trong thời gian tới.

Tháng trước, ông cũng gặp CEO Mercedes-Benz, ông Ola Källenius, tại Seungjiwon - nhà khách của Tập đoàn Samsung ở Seoul, nhằm thắt chặt hợp tác trong lĩnh vực giải pháp di chuyển thông minh.

BMW iX3 sẽ là mẫu xe đầu tiên được trang bị công nghệ chip Exynos Auto V720, và BMW 7 Series thế hệ mới sẽ được trang bị chịp Exynos Auto V920 tối tân nhất của thương hiệu đến từ Hàn Quốc.

Song song đó, Samsung cũng thực hiện bước đi quyết đoán nhằm sở hữu các công nghệ cốt lõi. Công ty con Harman của Samsung Electronics thông báo sẽ mua lại mảng kinh doanh hệ thống hỗ trợ lái (ADAS) của nhà cung cấp linh kiện ôtô Đức ZF Friedrichshafen với giá khoảng 2,6 nghìn tỷ won (khoảng 1,8 tỷ USD ) vào ngày 23/12. Đây là thương vụ mua lại lớn nhất của Samsung trong lĩnh vực điện tử ôtô trong 8 năm qua, kể từ khi thâu tóm Harman vào năm 2017.