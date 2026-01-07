Mercedes-Benz triển khai công nghệ tự lái tại Mỹ, cạnh tranh Tesla

Bước tiến mới của Mercedes-Benz trong công nghệ tự lái triển khai tại Mỹ đánh dấu cuộc cạnh tranh ngày càng quyết liệt với Tesla trên đường phố đô thị.

Mercedes-Benz cho biết sẽ ra mắt một hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến mới tại Mỹ vào cuối năm nay, cho phép phương tiện vận hành gần như tự động trên các đường phố dưới sự giám sát của tài xế. Động thái này được xem là bước tiến quan trọng trong cuộc đua thương mại hóa công nghệ tự lái dân dụng.

Mercedes-Benz bắt đầu triển khai công nghệ tự lái tại Mỹ

Hệ thống mới MB.DRIVE ASSIST PRO có khả năng điều khiển xe từ bãi đỗ tới điểm đến được chỉ định, tự xử lý giao lộ trong thành phố, rẽ hướng và tuân thủ tín hiệu đèn giao thông. Nhờ các tính năng này, sản phẩm của Mercedes-Benz được kỳ vọng sẽ tạo áp lực cạnh tranh với Tesla, hãng xe hiện là nhà sản xuất duy nhất cung cấp công nghệ tương tự tại Mỹ với gói Full Self-Driving (FSD).

Mercedes-Benz cho biết MB.DRIVE ASSIST PRO đã được triển khai tại Trung Quốc từ cuối năm ngoái. Tại thị trường Mỹ, hệ thống có giá 3.950 USD trong vòng 3 năm.

Khách hàng cũng có thể chọn hình thức thuê bao theo tháng hoặc năm, song mức phí chi tiết sẽ được công bố sau. Trong khi đó, gói FSD của Tesla hiện có giá khoảng 8.000 USD cho hình thức mua trọn gói hoặc 99 USD mỗi tháng theo thuê bao.

Khác với đa số hãng xe hiện chỉ giới hạn các tính năng tự lái trên đường cao tốc - nơi luồng giao thông dự đoán dễ dàng hơn, Mercedes-Benz và Tesla đang đẩy công nghệ vào môi trường đô thị phức tạp hơn, với người đi bộ, xe đạp và nhiều tình huống bất ngờ. Tuy vậy, hệ thống của Mercedes-Benz vẫn yêu cầu tài xế luôn tỉnh táo và sẵn sàng can thiệp bất cứ lúc nào.

Mercedes-Benz cạnh tranh với Tesla ngay tại sân nhà

Việc Mercedes-Benz tiến sâu vào trợ lái đô thị phản ánh bước tiến của phần mềm, đưa công nghệ tự động hóa từ giai đoạn thử nghiệm hạn chế sang triển khai thương mại. Dù vậy, các lo ngại về an toàn và khung pháp lý tiếp tục là rào cản đối với mục tiêu tự lái hoàn toàn trong xe cá nhân.

Từng tuyên bố sẽ "phủ kín" đường phố bằng xe tự lái hoàn toàn không cần con người can thiệp, kế hoạch của CEO Tesla Elon Musk đến nay vẫn chưa thành hiện thực. Thay vào đó, Tesla đang tập trung nâng cấp dần FSD và vận hành quy mô nhỏ dịch vụ robotaxi tại Austin (Texas) với giám sát an toàn đi kèm. Dù còn nhiều thách thức, giới đầu tư vẫn xem công nghệ tự lái là động lực doanh thu dài hạn quan trọng cho ngành công nghiệp ôtô.

Về mặt kỹ thuật, Mercedes-Benz cho biết hệ thống sử dụng khoảng 30 cảm biến, bao gồm camera, radar và cảm biến siêu âm. Dữ liệu thu thập sẽ được xử lý bởi máy tính có năng lực tính toán lên tới 508 nghìn tỷ phép tính mỗi giây.

Hiện tại, Mercedes-Benz và Nvidia đang triển khai công nghệ tự lái này trên dòng xe cỡ nhỏ CLA hoàn toàn mới. Việc hãng xe Đức này thử nghiệm công nghệ MB.DRIVE ASSIST PRO cho thấy tiềm năng của ngành dịch vụ này trong tương lai.

Bên cạnh đó, Nvidia cho hay mẫu Mercedes-Benz CLA mới, chiếc xe đầu tiên dùng nền tảng MB.OS, sẽ được trang bị tính năng hỗ trợ lái dựa trên phần mềm DRIVE AV, hạ tầng AI và năng lực tính toán tăng tốc của hãng. Hệ thống cũng hỗ trợ cập nhật qua mạng (OTA), cho phép cải thiện chức năng tự lái trong tương lai.