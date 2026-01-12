Toyota lần đầu vượt Nissan, dẫn đầu doanh số xe điện tại Nhật Bản

Lần đầu tiên Toyota vượt Nissan để dẫn đầu doanh số xe điện tính theo quý tại Nhật Bản, báo hiệu cuộc cạnh tranh ngày càng quyết liệt trên một thị trường EV vốn tăng trưởng chậm.

Toyota lần đầu tiên vươn lên dẫn đầu doanh số xe thuần điện tại Nhật Bản trong quý IV/2025, đánh dấu cột mốc quan trọng đối với hãng xe vốn đi sau trong cuộc đua EV nội địa. Thành tích này được thúc đẩy chủ yếu nhờ mẫu Toyota bZ4X phiên bản facelift, trong bối cảnh thị trường EV Nhật Bản đang nóng lên trước sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, đặc biệt là từ các hãng Trung Quốc như BYD.

Toyota chiếm ngôi đầu doanh số xe điện trong quý IV tại Nhật Bản

Cụ thể, Toyota bán được 3.684 xe điện trong quý IV/2025, tăng gấp 13 lần so với cùng kỳ năm trước và là mức cao kỷ lục theo quý của hãng. Kết quả này được hỗ trợ bởi việc ra mắt mẫu Toyota bZ4X bản nâng cấp giữa vòng đời vào tháng 10, cùng chương trình khuyến mãi tặng 1 năm sạc miễn phí.

Thành tích doanh số xe điện của Toyota trong quý IV/2025 đạt được nhờ việc ra mắt mẫu SUV thuần điện Toyota bZ4X phiên bản nâng cấp giữa vòng đời. Thậm chí, mẫu Toyota này còn dẫn đầu doanh số xe điện tại Nhật Bản 3 tháng liên tiếp.

Ngược lại, Nissan đã rơi xuống vị trí thứ hai sau khoảng 15 năm liên tiếp dẫn đầu doanh số EV tại Nhật Bản. Doanh số xe điện của Nissan trong quý giảm mạnh 56% so với cùng kỳ, chỉ còn 2.857 xe. Hai mẫu EV từng là trụ cột của hãng là Leaf và Sakura đều không đạt kỳ vọng trong giai đoạn này. Đây cũng là lần đầu tiên Nissan đánh mất vị trí số một về doanh số EV theo quý.

Honda cũng ghi nhận một quý bứt phá khi đạt doanh số 2.732 xe điện, tăng tới 195 lần so với cùng kỳ năm trước, thiết lập kỷ lục mới cho hãng. Động lực chính đến từ mẫu N-ONE e: ra mắt vào tháng 9/2025, nổi bật với tầm hoạt động 295 km - lớn nhất trong phân khúc xe điện mini - qua đó vượt qua Nissan Sakura về sức hút trên thị trường.

Tesla cũng ghi nhận mức tăng trưởng 62% với khoảng 2.600 xe bán ra trong quý IV. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên cả 3 hãng xe nội địa lớn là Toyota, Nissan và Honda đều vượt Tesla về doanh số EV trong cùng một quý. Tesla hiện nỗ lực mở rộng mạng lưới bán hàng tại Nhật Bản để cải thiện vị thế.

Cuộc đua xe điện ngày càng gay gắt tại Nhật Bản

Dù vậy, xe điện vẫn chỉ chiếm 1,9% tổng lượng xe mới bán ra tại Nhật Bản, mức thấp nhất trong số các nền kinh tế phát triển. Năm nay được xem là phép thử quan trọng cho mức độ sẵn sàng của thị trường, khi hàng loạt mẫu EV mới chuẩn bị được tung ra từ các nhà sản xuất trong nước.

Năm 2026 dự kiến sẽ là thời gian bùng nổ xe điện tại Nhật Bản khi chính phủ nước này tăng mức trợ cấp cho EV, đồng thời nhiều hãng xe nội địa và nước ngoài sẽ tung ra các dòng sản phẩm mới.

Chính phủ Nhật Bản tháng trước đã quyết định tăng mức trợ cấp cho xe điện từ năm nay, với mức hỗ trợ tối đa lên tới 1,3 triệu yen (khoảng 8.300 USD ) cho mỗi xe. Động thái này nhằm khuyến khích người tiêu dùng chuyển sang EV.

Suzuki đã công bố giá khởi điểm cho mẫu e Vitara ở mức 3,99 triệu yen (gần 25.500 USD ), vốn sẽ chính thức bán ra từ ngày 16/1. Sau khi áp dụng trợ cấp, chi phí thực tế với người mua chỉ còn hơn 2,7 triệu yen (hơn 17.200 USD ), giúp hạ thấp rào cản tiếp cận xe điện so với xe xăng.

Thương hiệu Trung Quốc BYD cũng không thể bỏ qua thị trường xe điện đầy tiềm năng này. Trong năm 2026, hãng sẽ giới thiệu mẫu Kei-car thuần điện Racco, vốn đã xuất hiện tại triển lãm Japan Mobility Show 2025.

Trong khi đó, BYD dự kiến sẽ tung ra một mẫu Kei-car thuần điện tại Nhật Bản vào mùa hè năm nay. Mẫu xe này được lấy cảm hứng từ Honda N-Box, dòng Kei-car bán chạy nhất tại thị trường này. Doanh số EV của BYD tại Nhật trong quý IV đã tăng 72%, đạt 832 xe, cho thấy dư địa tăng trưởng còn lớn trong năm tới khi cạnh tranh tiếp tục gia tăng. Hiện tại, Toyota không trực tiếp sản xuất các mẫu Kei-car mà chủ yếu thông qua thương hiệu con Daihatsu.