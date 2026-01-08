Ngành công nghiệp ôtô tăng cường hợp tác để giảm chi phí

Ngành công nghiệp ôtô toàn cầu đẩy mạnh hợp tác phát triển phần mềm nguồn mở, kỳ vọng rút ngắn thời gian ra mắt xe thế hệ mới và cắt giảm đáng kể chi phí.

Theo thông báo của Hiệp hội công nghiệp ôtô Đức (VDA), hơn 30 doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng linh kiện ôtô đã nhất trí hợp tác phát triển phần mềm nguồn mở cho các mẫu xe thế hệ mới nhằm tăng tốc đổi mới và tiết giảm chi phí.

CEO Nvidia Jensen Huang giới thiệu về nền tảng Vera Rubin AI mới nhất của tập đoàn, đồng thời công bố hợp tác cùng Bosch và Microsoft trong việc phát triển khoang lái sử dụng công nghệ AI mới nhất

VDA cho biết việc mở rộng sáng kiến được công bố tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng (CES) ở Las Vegas, trong bối cảnh các nhà sản xuất ôtô và nhà cung cấp linh kiện đang đặt cược vào trí tuệ nhân tạo (AI) và phần mềm để vực dậy ngành công nghiệp vốn đang chật vật vì tiến độ chuyển đổi chậm và chi phí cao.

Theo VDA, tập đoàn ôtô châu Âu Stellantis và nhà sản xuất xe tải Traton đã ký biên bản ghi nhớ tham gia sáng kiến. Bên cạnh đó còn có nhà cung cấp linh kiện Đức Schaeffler cùng các hãng sản xuất chip Infineon và Qualcomm.

Đã có 32 thành viên tham gia sáng kiến hợp tác phát triển phần mềm nguồn mở cho các mẫu xe thế hệ mới nhằm tăng tốc đổi mới và tiết giảm chi phí.

Những doanh nghiệp này gia nhập cùng các hãng xe Đức gồm Volkswagen, BMW và Mercedes-Benz cùng nhiều công ty khác, qua đó nâng tổng số thành viên tham gia từ 11 công ty khi sáng kiến ra mắt năm ngoái lên 32 công ty ở thời điểm hiện tại. Mục tiêu của sáng kiến là giảm tới 40% khối lượng công việc phát triển và bảo trì phần mềm, đồng thời rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường tới 30%.

Ông Mike Milinkovich, Giám đốc điều hành Eclipse Foundation, nhấn mạnh: "Số lượng doanh nghiệp tham gia ngày càng tăng phản ánh sự dịch chuyển rõ rệt trên phạm vi toàn cầu hướng tới đổi mới mở trong ngành công nghiệp ôtô".

Với sự tham gia ngày càng đông đảo của các tên tuổi lớn, sáng kiến nguồn mở được kỳ vọng sẽ tạo cú hích quan trọng, định hình tương lai phát triển phần mềm cho ngành công nghiệp ôtô toàn cầu.

Sáng kiến được kỳ vọng sẽ giúp các hãng xe chia sẻ nền tảng phần mềm chung, hạn chế trùng lặp, thúc đẩy khả năng tương thích và hỗ trợ quá trình phát triển xe điện, xe kết nối và các hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến trong những năm tới.