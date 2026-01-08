Cổ phiếu Hyundai tăng mạnh sau tin đồn hợp tác cùng Nvidia

Cổ phiếu Hyundai bứt phá mạnh trên thị trường Hàn Quốc nhờ kỳ vọng quan hệ hợp tác với Nvidia sẽ được nâng tầm, vượt ra ngoài mối quan hệ cung ứng chip đơn thuần.

Trong phiên giao dịch sáng thứ Tư, cổ phiếu Hyundai Motor tăng tới 14,9%, vươn lên mức cao nhất mọi thời đại và vượt trội so với mức tăng 1,2% của chỉ số chuẩn KOSPI. Đà tăng mạnh này xuất hiện trong bối cảnh thị trường lan truyền đồn đoán về khả năng tập đoàn ôtô Hàn Quốc sẽ thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn với Nvidia.

Cổ phiếu Hyundai tăng mạnh sau cuộc gặp với CEO Nvidia

Theo ông Shin Yoon-chul, chuyên gia phân tích tại Kiwoom Securities, thông báo về kế hoạch triển khai robot hình người Atlas trong các nhà máy, vốn được công bố tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng (CES) ở Las Vegas, chưa đủ để giải thích trọn vẹn đà tăng giá cổ phiếu hiện tại. Ông lưu ý rằng sản lượng robot dự kiến chỉ khoảng 30.000 đơn vị vào năm 2028 và mẫu Atlas được trưng bày tại CES mới chỉ là mô hình tĩnh.

Chủ tịch Tập đoàn Hyundai Motor Group, ông Euisun Chung, đang tham quan triển lãm CES 2026 tại Las Vegas (Mỹ). Tại đây, ông đã có buổi gặp mặt riêng với CEO Nvidia Jensen Huang về tương lại hợp tác giữa hai tập đoàn này.

Điều khiến nhà đầu tư hứng khởi hơn là kỳ vọng ngày càng tăng rằng quan hệ hợp tác giữa Hyundai Motor Group và Nvidia có thể mở rộng vượt ra ngoài việc cung ứng chip thông thường. Những đồn đoán này gia tăng sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Hyundai Motor Group Euisun Chung và CEO Nvidia Jensen Huang tại CES 2026.

Thị trường đang "định giá" khả năng Nvidia sẽ thắt chặt quan hệ với hãng xe Hàn Quốc, bao gồm cả phương án đầu tư vào các công ty liên kết của tập đoàn. Nếu điều này thành hiện thực, cổ phiếu của Hyundai Motor và các công ty cùng nhóm có thể còn dư địa tăng giá thêm trong thời gian tới.

Hyundai đầu tư mạnh vào trí tuệ nhân tạo, robot và taxi tự hành

Trong thông điệp đầu năm mới, Chủ tịch Tập đoàn Hyundai Motor Group, ông Euisun Chung, nhấn mạnh trọng tâm dịch chuyển sang "AI vật lý". Hãng đang thúc đẩy chiến lược AI và robot của mình bằng việc thành lập Robotics Lab năm 2019 và mua lại Boston Dynamics 2 năm sau đó.

Tại CES 2026, Hyundai đã chính thức giới thiệu mẫu robot nhân dạng Atlas được tích hợp trí tuệ nhân tạo, vốn sẽ được hãng sử dụng trong các nhà máy lắp ráp xe trong tương lai với số lượng lên đến 30.000 con.

Ở mảng xe tự hành, Motional, liên doanh giữa Hyundai và nhà sản xuất linh kiện Aptiv, dự định thương mại hóa dịch vụ robotaxi Ioniq 5 hoàn toàn không người lái tại Las Vegas trước cuối năm nay. Với những định hướng trên, Hyundai cho thấy sự quyết tâm trong thời đại điện hóa mới, khi xe điện không phải là chủ đạo như các năm trước đây.

Tuy nhiên, việc thương mại hóa xe tự lái không hề dễ dàng: vốn đầu tư khổng lồ, rào cản pháp lý và các cuộc điều tra sau va chạm đã khiến nhiều doanh nghiệp phải dừng chân. "Sân chơi" này cũng đã có sự góp mặt của nhiều ông lớn trong ngành robotaxi như Tesla, Waymo (Google), Zoox (Amazon)... cũng như các hãng xe đối thủ Toyota, Mercedes-Benz...