Công nghệ tự lái và trí tuệ nhân tạo trở thành tâm điểm tại CES 2026 trong bối cảnh các hãng xe chững lại kế hoạch xe điện, thận trọng với chi phí và tìm kiếm động lực tăng trưởng mới.

Triển lãm công nghệ CES 2026 tại Las Vegas (Mỹ) được kỳ vọng sẽ chứng kiến sự "lên ngôi" của công nghệ lái tự động, trong bối cảnh giới đầu tư đặt cược trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ thổi luồng sinh khí mới vào ngành công nghiệp ôtô đang đối mặt với tiến độ triển khai chậm chạp, chi phí cao, các sự cố an toàn và giám sát chặt chẽ từ cơ quan quản lý.

Trong khi nhiều hãng đang "quay xe" với các kế hoạch xe điện (EV) và tìm kiếm động lực tăng trưởng tiếp theo, hàng loạt nhà cung ứng và startup chuẩn bị trình diễn những phần cứng và phần mềm lái tự động mới nhất. Nhiều thỏa thuận hợp tác được kỳ vọng sẽ được công bố, hướng tới việc giảm bớt đáng kể hoặc loại bỏ vai trò của người lái.

Ông C.J. Finn, lãnh đạo mảng ôtô Mỹ của PwC nhận định: "Tại CES năm nay, bạn sẽ thấy ngày càng nhiều sự tập trung vào AI và tự lái", đồng thời cho rằng cách các công ty sử dụng AI để giải bài toán triển khai xe tự lái an toàn sẽ được theo dõi sát sao.

AI không chỉ hiện diện trong ôtô mà còn lan tỏa sang robot, thiết bị đeo, đồ gia dụng và công nghệ y tế. Các lãnh đạo công nghệ như CEO Nvidia Jensen Huang và CEO AMD Lisa Su là những diễn giả chính tại sự kiện năm nay.

Xe điện vắng bóng tại CES 2026

CES là một trong những triển lãm công nghệ lớn nhất tại Mỹ, vốn từng được biết đến là bệ phóng cho TV, laptop, thiết bị đeo… Trong những năm gần đây, CES đã trở thành điểm hẹn để các hãng xe ra mắt các dòng xe điện.

Từ là "bệ phóng" cho các hãng xe ra mắt các dòng sản phẩm thuần điện, CES 2026 dự báo sẽ vắng bóng các mẫu EV do nhu cầu chững lại, đồng thời các nhà sản xuất cũng gặp khó khăn trong việc tái đầu tư và phát triển sản phẩm mới.

Tuy nhiên, việc chính quyền Tổng thống Trump rút bớt các ưu đãi và chính sách thân thiện với EV đã làm suy yếu nhu cầu, buộc nhiều hãng phải hủy kế hoạch ra mắt xe điện mới và tính toán lại chiến lược. Sự thay đổi này sẽ hiện rõ tại CES năm nay, khi phần lớn các hãng không có kế hoạch ra mắt xe mới, trái ngược hẳn với các mùa triển lãm trước.

Việc thương mại hóa xe tự lái không hề dễ dàng: vốn đầu tư khổng lồ, rào cản pháp lý và các cuộc điều tra sau va chạm đã khiến nhiều doanh nghiệp phải dừng cuộc chơi. Dù vậy, việc Tesla triển khai dịch vụ robotaxi quy mô nhỏ có giám sát an toàn tại Austin (Texas) trong năm ngoái, cùng tốc độ mở rộng nhanh hơn của Waymo (Alphabet), đã thổi luồng sinh khí mới cho ngành.

Ở mảng xe cá nhân, các hệ thống hỗ trợ lái cũng tiến bộ hơn, với tính năng rảnh tay trên cao tốc và tự động đổi làn; một số hãng như Rivian còn hướng tới khả năng "eyes-off" (không cần phải quan sát khi xe tự vận hành) và tự lái trong đô thị.

Xu hướng vận hành mới của ngành công nghiệp ôtô toàn cầu

Theo ông Finn, các xu hướng này đang dần phù hợp hơn với cách các doanh nghiệp phân bổ vốn đầu tư. Thực tế, sau khi ghi nhận khoản xóa giảm tài sản hàng tỷ USD vì thay đổi chiến lược EV, các hãng xe trở nên thận trọng hơn trong đầu tư.

Trong khi ngành công nghiệp EV đang có dấu hiệu chững lại, các nhà sản xuất phải tìm kiếm động lực phát triển mới, và do đó trí tuệ nhân tạo và công nghệ lái tự động trở thành mục tiêu của những hãng xe trong giai đoạn này.

Họ đồng thời chịu tác động từ thuế quan cao đối với ôtô và linh kiện do Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt. Nhiều hãng chọn tự hấp thụ phần lớn chi phí thuế, thay vì chuyển hết cho người tiêu dùng, gây áp lực lên lợi nhuận.

Cùng với cạnh tranh gia tăng từ các đối thủ Trung Quốc, vấn đề chi phí và năng lực cạnh tranh sẽ là chủ đề nóng tại CES. Ông Felix Stellmaszek, lãnh đạo mảng ôtô và di động toàn cầu của Boston Consulting Group, nhận xét: "Chủ đề chính mà chúng tôi kỳ vọng sẽ xuất hiện tại CES là chi phí và năng lực cạnh tranh về chi phí".

Bên cạnh các tên tuổi quen thuộc như Tesla, Waymo (Google) hay Zoox (Amazon), nhiều hãng xe và tập đoàn lớn cũng manh nha hướng việc đầu tư sang lĩnh vực xe tự hành như Toyota, Hyundai hay Mercedes-Benz.

Trong bức tranh đó, AI và công nghệ lái tự động được xem là điểm nhấn trung tâm, nơi ngành công nghiệp ôtô hy vọng tìm thấy động lực tăng trưởng mới giữa giai đoạn tái định hình sâu rộng. CES 2026 sẽ chính thức mở cửa từ ngày 6 đến ngày 9/1.