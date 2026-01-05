Chủ tịch Hyundai cảnh báo

Hyundai cảnh báo năm 2026 sẽ đầy thách thức với ngành công nghiệp ôtô toàn cầu khi căng thẳng thương mại, cạnh tranh gay gắt và rủi ro địa chính trị gia tăng, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu cấp bách nâng cấp năng lực AI.

Trong thông điệp đầu năm mới, Chủ tịch Tập đoàn Hyundai Motor Group, ông Euisun Chung, cảnh báo rằng ngành công nghiệp ôtô toàn cầu đang bước vào một năm đầy thách thức, khi căng thẳng thương mại leo thang, cạnh tranh ngày càng khốc liệt và các rủi ro địa chính trị có thể làm gián đoạn hoạt động tại một số khu vực.

Hyundai và khó khăn của ngành công nghiệp ôtô trong năm 2026

Ông Euisun Chung nhận định các yếu tố rủi ro mà ngành đã lo ngại từ lâu "sẽ trở thành hiện thực" trong năm nay. Theo ông, căng thẳng thương mại và cạnh tranh gay gắt sẽ bào mòn lợi nhuận của ngành, trong khi xung đột địa chính trị có thể dẫn đến việc đình chỉ hoạt động ở một số thị trường.

Bên cạnh đó, Hyundai cũng đang chịu tác động mạnh từ chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thuế suất 15% áp lên xe sản xuất tại Hàn Quốc được bán ở Mỹ đã khiến hãng tốn khoảng 1,8 nghìn tỷ won (tương đương 1,2 tỷ USD ) chỉ trong riêng quý III/2025.

Ngoài ra, một cuộc truy quét nhập cư bất hợp pháp tại nhà máy liên doanh Hyundai - LG Energy Solution ở Mỹ vào tháng 9 được dự báo sẽ làm chậm tiến độ xây dựng ít nhất từ 2 đến 3 tháng.

Ở khía cạnh công nghệ, Chủ tịch Euisun Chung thừa nhận tập đoàn đang tụt lại phía sau trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo. Ông kêu gọi phải đẩy mạnh hợp tác với nhiều đối tác để nhanh chóng nâng cấp năng lực AI.

Chủ tịch Hyundai cho biết: "Nhìn thẳng vào thực tế, các công ty hàng đầu thế giới đã giành vị thế thống trị trong lĩnh vực này thông qua những khoản đầu tư lên tới hàng trăm nghìn tỷ won, trong khi năng lực hiện nay của chúng ta vẫn chưa đủ".

Hyundai đầu tư mạnh vào trí tuệ nhân tạo, robot và taxi tự hành

Hyundai đang thúc đẩy chiến lược AI và robot của mình bằng việc thành lập Robotics Lab năm 2019 và mua lại Boston Dynamics 2 năm sau đó. Tập đoàn dự kiến đầu tư 125 nghìn tỷ won tại Hàn Quốc trong 5 năm tới cho AI, robot và các công nghệ mới.

Ông Chung nhấn mạnh khi trọng tâm dịch chuyển sang "AI vật lý", giá trị của các "thực thể chuyển động" như ôtô, robot và dữ liệu quy trình sản xuất sẽ ngày càng trở nên khan hiếm và trở thành lợi thế mà "các công ty Big Tech khó có thể bắt chước".

Ở mảng xe tự hành, Motional. liên doanh giữa Hyundai và nhà sản xuất linh kiện Aptiv, dự định thương mại hóa dịch vụ robotaxi Ioniq 5 hoàn toàn không người lái tại Las Vegas trước cuối năm nay, theo Phó chủ tịch Chang Jaehoon.

Theo lãnh đạo của hãng xe Hàn Quốc, việc chuẩn bị kỹ lưỡng cho những biến động này, cùng với việc tăng tốc đầu tư và nâng cấp năng lực công nghệ, sẽ đóng vai trò quyết định trong khả năng vượt qua một năm được dự báo là đầy thách thức của tập đoàn cũng như toàn ngành công nghiệp ôtô.